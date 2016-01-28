MWC 2016'da tanıtılacak Xiaomi Mi 5 sızdırıldı

Xiaomi satış rakamlarını ve şirket değerini günden güne arttırsa da hala global bir markaya dönüşebilmiş değil. Bir çok pazarda satış yapmayan üretici bu engelleri yavaş yavaş aşarak emin adımlarla ilerlemek istiyor. Şirketin bu konudaki önemli girişimlerinden birisi de yeni amiral gemisini MWC etkinliğinde tanıtılacak olması.

22 Şubatta başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) İspanya'nın Barselona kentinden düzenlenecek. Yüzlerce şirketin katıldığı ve teknoloji meraklılarının takip ettiği etkinlik bu yıl oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Etkinliğe yaklaştıkça büyük markaların tanıtacağı modeller de sızıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Sızıntıların son kurbanı Xiaomi Mi 5 oldu.

Geçmiş dönemdeki sızıntılar Mi 5 modelini dört farklı versiyon olarak piyasaya sunacağını gösteriyordu. İddialara göre modellerden 2 tanesi tanesi metalik tasarım sunacak, diğer ikisi ise metal çerçeve ve ön ve arkadan kısımda kavisli 2.5D cam ile gelecek. Tamamen metal modeller 3GB ve 4GB RAM seçenekleriyle sunulacak, cam + metal cihazlar ise 4GB RAM kapasitesine sahip olacak.





Xiaomi Mi 5'in 32 ya da 64GB dahili depolama seçeneğiyle tüketicilere sunulması bekleniyor. Cihazın 16 MP arka kamera ve 3,600mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Yeni amiral gemisi, Android 6.0 Marshmallow üzerine entegre edilmiş Xiaomi MIUI 7 yazılımı yüklü şekilde gelecek.

Fotoğraf sızıntılarında görüldüğü kadarıyla Mi 5 altın, pembe, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Şimdilik sızdırılan fotoğrafların tasarım konusunda S6 ve S6 Edge'den esintiler taşıdığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Akıllı telefon 24 Şubat'ta resmiyete kavuşacak.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-retail-box-leaks-out-phone-will-be-at-MWC_id77793