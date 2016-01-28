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MWC 2016'da tanıtılacak Xiaomi Mi 5 sızdırıldı

Çin'in yükselen yıldızlarından Xiaomi bu yıl amiral gemisini MWC 2016 etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Yaklaşık bir ay sonra gün yüzüne çıkacak model sızıntılara kurban olmaktan kurtulamadı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
1
16
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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MWC 2016'da tanıtılacak Xiaomi Mi 5 sızdırıldı
 
Xiaomi satış rakamlarını ve şirket değerini günden güne arttırsa da hala global bir markaya dönüşebilmiş değil. Bir çok pazarda satış yapmayan üretici bu engelleri yavaş yavaş aşarak emin adımlarla ilerlemek istiyor. Şirketin bu konudaki önemli girişimlerinden birisi de yeni amiral gemisini MWC etkinliğinde tanıtılacak olması.
22 Şubatta başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) İspanya'nın Barselona kentinden düzenlenecek. Yüzlerce şirketin katıldığı ve teknoloji meraklılarının takip ettiği etkinlik bu yıl oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Etkinliğe yaklaştıkça büyük markaların tanıtacağı modeller de sızıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Sızıntıların son kurbanı Xiaomi Mi 5 oldu.
MWC 2016'da tanıtılacak Xiaomi Mi 5 sızdırıldı
 
Geçmiş dönemdeki sızıntılar Mi 5 modelini dört farklı versiyon olarak piyasaya sunacağını gösteriyordu. İddialara göre modellerden 2 tanesi tanesi metalik tasarım sunacak, diğer ikisi ise metal çerçeve ve ön ve arkadan kısımda kavisli 2.5D cam ile gelecek. Tamamen metal modeller 3GB ve 4GB RAM seçenekleriyle sunulacak, cam + metal cihazlar ise 4GB RAM kapasitesine sahip olacak.

Xiaomi Mi 5'in 32 ya da 64GB dahili depolama seçeneğiyle tüketicilere sunulması bekleniyor. Cihazın 16 MP arka kamera ve 3,600mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Yeni amiral gemisi, Android 6.0 Marshmallow üzerine entegre edilmiş Xiaomi MIUI 7 yazılımı yüklü şekilde gelecek. 
Fotoğraf sızıntılarında görüldüğü kadarıyla Mi 5 altın, pembe, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Şimdilik sızdırılan fotoğrafların tasarım konusunda S6 ve S6 Edge'den esintiler taşıdığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Akıllı telefon 24 Şubat'ta resmiyete kavuşacak.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-retail-box-leaks-out-phone-will-be-at-MWC_id77793 Yorum Yaz
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Jeopol 3 yıl en beğenilen
su on tarafta bulunan fiziksel tuslara hic olumlu bakamiyorum. sanal tuslar gayet guzel. Eger parmak izi okuyucusu olarak kullanilacaksa en guzeli sony'nin xperia z5 serisinde kullandigi acma kapama tusundaki parmak izi okuyucusu. Diger turlu on tarafta bulunanlar cok itici gozukuyor.
su on tarafta bulunan fiziksel tuslara hic olumlu bakamiyorum. sanal tuslar gayet guzel. Eger parmak izi okuyucusu olarak kullanilacaksa en guzeli sony'nin xpe...
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volkan_kolay 3 yıl
Samsung ve Apple çiftleşmiş ortaya bu çıkmış..
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Dreuxy 3 yıl
Özgün olun diyenler kopya diyenler rica etsem siz de bi telefon modeli çizseniz baksak. Arkadaslar soylediginiz seyin sacmalıgından haberiniz yok 5gen 6gen ve yahut kare gibi tasarimlar mi yapilmali. Samsung kavisli ekran teknolojisini ilk defa kullanmıs olabilir ondan baska firmalar kullanamaz mi? Ne yapmasini bekliyosunuz firmanin anlayamadim. Anlatirsaniz sevinirim beklentiniz ne.
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Master_Evil 3 yıl
telefonun donanym çok iyi
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Dreuxy 3 yıl
Özgün olun diyenler kopya diyenler rica etsem siz de bi telefon modeli çizseniz baksak. Arkadaslar soylediginiz seyin sacmalıgından haberiniz yok 5gen 6gen ve yahut kare gibi tasarimlar mi yapilmali. Samsung kavisli ekran teknolojisini ilk defa kullanmıs olabilir ondan baska firmalar kullanamaz mi? Ne yapmasini bekliyosunuz firmanin anlayamadim. Anlatirsaniz sevinirim beklentiniz ne.
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kadirirdem 3 yıl
özellikler güzel olmuş başarılı tasarım ise samsung ve apple kırması olmuş...
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Patren 3 yıl
iphone bitdi samsung başladı şimdi
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Mr. Jingles 3 yıl
Bildiğin S6 yuh biraz özgün olun be.
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spencermila 3 yıl
güzelim telefona apple diyenin aklı nerede acaba mi note pro var oda bu tasarımla nerede ise
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KAZUYA MISHIMA 3 yıl
bence tasarım on numara cok basarılı bir telefon heryonu ile almayı encok istediğim telefon bu.
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Fenomenon 3 yıl
Bi de şansımızı Samsung'da deneyelim demişler :D
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OyunDelisi 3 yıl
Cam olan model Full HD metal olan ise 2K ekran ile gelecek diye okumuştum doğru mudur acaba?
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fimeral 3 yıl
önce apple'ı kopyaladılar, şimdi de samsung.
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mu5tafa 3 yıl
Samsung kopyası.
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