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MWC öncesi Sony Xperia PP10 görseli sızdırıldı

Firmaların yeni modelleriyle gövde gösterisi yaptığı Mobil Dünya Kongresinde bir model de Sony cephesinden gelebilir. Xperia PP10 adıyla sızdırılan yeni bir telefon Sony etkinliğinde tanıtılabilir.
3 yıl
4,4b
1
26
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony'nin 22 Şubat'taki Mobil Dünya Kongresi etkinliğine az bir zaman kala Xperia serisinden PP10 adını taşıyan modele ait bir görsel internete düştü. Görsel tutarlılığıyla bilinen @evleaks tarafından Twittter'da yayınlandı.
Görselde görüldüğü üzere kıvrımlı hatlara sahip olan telefonda, Xperia Z5'dekine benzer bir buton dizilimi bulunuyor. Arka yüzünden metal bir kasaya sahip olacağı izlenimi oluşsa da şu an için telefonun malzeme yapısına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ön yüzünde çift hoparlör kurulumu bulunan telefonun orta seviye bir model olacağı tahmin ediliyor. Xperia PP10 adıyla sızdırılan modelin kod adının mı yoksa model adının mı bu olduğu ise bilinmeyen detaylardan birisi. 
Henüz bilinmese de telefonun yarın düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Sony'nin Mobil Dünya Kongresi için hazırladığı kısa videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/evleaks/status/701198491335467008 Yorum Yaz
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0MG90 3 yıl en beğenilen
Dexter Morgan
Çerçevelerden 1 telefon daha çıkar

Çıkart o zaman
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Dexter Morgan 3 yıl
Çerçevelerden 1 telefon daha çıkar
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cansev07 3 yıl
Çerçevelerden bi telefon daha çıkar diyen arkdaşın kullandığı telefonu merak ettim. Ayrıca bana gayet güzel geldi telefonun tasarımı. Orta seviye bi model olacak sanırım s650 ve ya s652 ile gelirse güzel olur.
Çerçevelerden bi telefon daha çıkar diyen arkdaşın kullandığı telefonu merak ettim. Ayrıca bana gayet güzel geldi telefonun tasarımı. Orta seviye bi model olaca...
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murderx06 3 yıl
Developer sayfasında paylaşılmış telefonlar.Yeni batarya teknolojisi felan diyor.Ayrıca Z serisi Z5 ile son bulmuş bulunmakta.X serisi Sony'nin yeni amiral gemisi olmuş.X performans isimli telefonda Qualcomm 820 kullanılmış.
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kadirirdem 3 yıl
isim biraz garip umarım böyle gelmez...
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yenerbalcı 3 yıl
Tır görünümlü şahin tasarım özürlü telefon ( 3310 çerçevesinden büyük olmuş)

O çerçeve 5 yıl yıl önce satılıyordu


Samsung böyle bir telefon çıkartsa bu telefon yanında nokia 3310 olur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Bukalemun 3 yıl
Kamera ve flash ışık dizaynı , LG NEXUS 4 `ün tam tersi olmuş :))
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ulukaptan 3 yıl
kırghh yaparr!! diye bağırasım geldi.
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baysan240 3 yıl
bunun bide üst modeli çıkacakmış pp25 diye


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khankam 3 yıl
çok sakat isim koymuşlar ya pp10 nedir
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1BilimAdamı 3 yıl
ve mphnin 22.yılı kutlu olsun konseptiyle reklam filmi hazırlanmış xdxdxd
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Cool_psy 3 yıl
Arkadaşlar sony den açıklama geldi. Telefonun altındaki ve üstündeki boşluklar tarlaymış ve oraya istediğiniz mahsülü ekebilecekmişsiniz :D :D
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brnk 3 yıl
Flaşı az daha ufak yapsalarmış
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-Senyor- 3 yıl
Gayet güzel bir tasarım, arkasını beğendim en çok.
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Glorfindel1907 3 yıl
Çerçeveler büyük olsada tasarım olarak çok iyi duruyor.
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