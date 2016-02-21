MWC öncesi Sony Xperia PP10 görseli sızdırıldı

Sony'nin 22 Şubat'taki Mobil Dünya Kongresi etkinliğine az bir zaman kala Xperia serisinden PP10 adını taşıyan modele ait bir görsel internete düştü. Görsel tutarlılığıyla bilinen @evleaks tarafından Twittter'da yayınlandı.

Görselde görüldüğü üzere kıvrımlı hatlara sahip olan telefonda, Xperia Z5'dekine benzer bir buton dizilimi bulunuyor. Arka yüzünden metal bir kasaya sahip olacağı izlenimi oluşsa da şu an için telefonun malzeme yapısına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ön yüzünde çift hoparlör kurulumu bulunan telefonun orta seviye bir model olacağı tahmin ediliyor. Xperia PP10 adıyla sızdırılan modelin kod adının mı yoksa model adının mı bu olduğu ise bilinmeyen detaylardan birisi.

Henüz bilinmese de telefonun yarın düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Sony'nin Mobil Dünya Kongresi için hazırladığı kısa videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/evleaks/status/701198491335467008