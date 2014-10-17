Mac Mini için sonunda beklenen güncelleme geldi





Apple, 2 yıldır yenilemediği Mac Mini ailesini de sonunda yeniledi. Güncel Mac Mini için Apple, dünyanın enerji verimliliği en yüksek yüksek masaüstü bilgisayarı ifadesini kullanıyor.





2014 ortasında bu yıl güncellenebileceğine dair ipuçları verilen Mac Mini sonunda yenilenmiş haliyle resmiyet kazandı. Dördüncü nesil Intel Core i5 işlemci ile donatılan Mac Mini, iki adet Thunderbolt portu, Intel Iris ve HD Grapihic 5000 seçeneği ile geliyor.





Baz versiyonda 1.4GHz çift çekirdekli Intel i5 işlemci yer alan ürüne, 4GB RAM ve 500GB sabit disk eşlik ediyor. Intel HD Graphic 5000 grafik biriminin yer aldığı bu versiyon ülkemizde 1499TL’den hemen satın alınabiliyor.





Üç versiyonu olacağı açıklanan Mac Mini’nin 2.6GHz’lik çift çekirdekli i5 işlemcili versiyonunda ise 8GB RAM bulunmakta. Intel Iris Graphics ile desteklenen bu modelde 1TB kapasiteli sabit disk yer alacak. Fiyat ise 1999TL. En güçlü seçenek olarak karşımıza çıkan ve 2.8GHz çift çekirdekli i5 işlemci, 8GB RAM, Intel Iris Graphics, 1GB Fusion Drive gibi özelliklere sahip olan Mac Mini ise 2999TL’den kullanıcılarla buluşacak.





Dört çekirdekli i7 işlemci seçeneğinin sunulmadığı Mac Mini, bu üç versiyona ek olarak ise 3.0GHz çift çekirdekli i7 işlemci, 16GB RAM, 1TB flaş depolama gibi yükseltmelerle de satın alınabiliyor. Hali hazırda tüm modeller bir haftadan daha kısa sürede elinizde olacak şekilde ülkemizde satışa sunulmuş durumda.