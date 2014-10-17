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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac Mini için sonunda beklenen güncelleme geldi

Apple, 2 yıldır yenilemediği Mac Mini ailesini de sonunda yeniledi. Güncel Mac Mini için Apple, dünyanın enerji verimliliği en yüksek yüksek masaüstü bilgisayarı ifadesini kullanıyor.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple, 2 yıldır yenilemediği Mac Mini ailesini de sonunda yeniledi. Güncel Mac Mini için Apple, dünyanın enerji verimliliği en yüksek yüksek masaüstü bilgisayarı ifadesini kullanıyor.

2014 ortasında bu yıl güncellenebileceğine dair ipuçları verilen Mac Mini sonunda yenilenmiş haliyle resmiyet kazandı. Dördüncü nesil Intel Core i5 işlemci ile donatılan Mac Mini, iki adet Thunderbolt portu, Intel Iris ve HD Grapihic 5000 seçeneği ile geliyor.

Baz versiyonda 1.4GHz çift çekirdekli Intel i5 işlemci yer alan ürüne, 4GB RAM ve 500GB sabit disk eşlik ediyor. Intel HD Graphic 5000 grafik biriminin yer aldığı bu versiyon ülkemizde 1499TL’den hemen satın alınabiliyor.

Üç versiyonu olacağı açıklanan Mac Mini’nin 2.6GHz’lik çift çekirdekli i5 işlemcili versiyonunda ise 8GB RAM bulunmakta. Intel Iris Graphics ile desteklenen bu modelde 1TB kapasiteli sabit disk yer alacak. Fiyat ise 1999TL. En güçlü seçenek olarak karşımıza çıkan ve 2.8GHz çift çekirdekli i5 işlemci, 8GB RAM, Intel Iris Graphics, 1GB Fusion Drive gibi özelliklere sahip olan Mac Mini ise 2999TL’den kullanıcılarla buluşacak.

Dört çekirdekli i7 işlemci seçeneğinin sunulmadığı Mac Mini, bu üç versiyona ek olarak ise 3.0GHz çift çekirdekli i7 işlemci, 16GB RAM, 1TB flaş depolama gibi yükseltmelerle de satın alınabiliyor. Hali hazırda tüm modeller bir haftadan daha kısa sürede elinizde olacak şekilde ülkemizde satışa sunulmuş durumda.

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DH Misafiri 4 yıl
Öncelikle tüm eleştirenlere karşı şunu sölüye bilirim bir macmini sahibiyim 3 ay sonra alalı tam 2 yıl olucak. Mac miniler gerçekten muhteşem ürünler gerek tvde filim izlerken uzaktan kumandasıyla yönetmek olsun gerek ev içi herkezin kullandığı fotoğraflarını vieolarını kolayca bağlanıp içinde yedeklediği. Gerekse ağ üzerinden diğer odalarda filim izleme olsun muhteşem bir performans sunuyor. Sırf oyun olarak görüyorsunuz ama ben bir öncki nesil macmini ile LOL çok rahatlıkla oynuyorum. (80 FPS civarinda) oyunun kendi fps ölçerini verdiği değerdir. intel irispro küçümsenicek bir grafik birimi değildir asus zendbook kullanıyorum irispro grafik karti mevcut ve mario oynarsınız diğen arkadaşlara düşük fps de olsa battlefiel oynadığımı söylüye bilirim.
Son olarak tam beklenen güncellemeyi ve fiyatı vermedi ama genede küçümsenicek bir ürün değil.
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gvenc 5 yıl
Mac mini kullanıcıya en yakın mac bilgisayarı.
iki işletim sisteminide eş zamanlı olarak ve ayrı ayrıda kullandım. Sistem kararlılığı, sunduğu yalınlık ve akıcılık, oyun oynamak gibi niyeti olmayanların bence yönelmesi gereken bir adres. Uzun süre sorunsuz kullanım vaad ediyor. İnternet kullanımı söz konusu olduğunda 8 GB'lık ram seçeneğiyle alınması üzün yıllar rahat ettirecek bir cihaz almış olmanız demek.
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Harpooner 5 yıl
İntel "U" serisi işlemciye geçmesi akıl karı değil şaşırdım bende, allahtan 3 ay önce 2012 late almışım, 2.5ghz temiz "M" serisi işlemci var. Ayrıca SSD takmayı düşünüyordum, 2014 late de kapağı açmamaları SSD de takılamayacak demek değildir inşallah.Bi yol bulunmalı bence. SSD inanılmaz bişey . Mac mini için biçilmiş bir kaftandır bence.
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hakanlevent 5 yıl
en baz donanımlısının fiyatına i5 3210 işlemcili 120 gb ssdli notebookumda Hakıntosh kullanıyorum ve oldukça stabil :D
nede olsa aynı meret hd4000 + i5 + 4 gb ram :D
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TechnoKolik199 5 yıl
İnşallah iPod touch için de seneye güncelleme gelir
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umut_baris 5 yıl
Apple ı genelde grafik, tasarım, modelleme işleriyle uğraşanlar tercih ediyor ve bildiğim kadarıyla intel iris pro grafik birimi de bu işler için kullanılabiliyor.

Mac işletim sisteminin kararlılığı tartışılmaz düzeyde. İşini yetiştirmek isterken mavi ekranla, hata ile karşılaşmak niye istesin çalışan insan?

Bende Microsoft Windows kullanıyorum ancak bu profesyonellerin haklı olduğunu değiştirmez.

Konudaki bazı cahiller var cidden yuh diyorum! Bu kadar belli etmeyin kendinizi, konuştukça batıyorsunuz.

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Rock_Rage 5 yıl
Bilgi güncellemesi yapılırsa sevinirim.
Mac mini modellerinde artık Ram değişimi yapılamamaktadır.Talep doğrultusunda özel konfigürasyon olarak 16GB veya 8GB olarak ürünleri satın alabilirsiniz.Alt kapak artık son kullanıcı erişimine kapatılmıştır.
SAYGILARLA
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Batuist 5 yıl
Oyun konsolu değil sevgili çocuklar bu cihaz oyun istiyorsanız gidin ps4 filan alın..
Şu çocuklara anne babaları PClerin oyun cihazı olmadığını öğretmeleri gerekir.
Suç bunlarda değilki bu eğitimi veremeyenlerde...
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kcankaynak 5 yıl
Neden her Mac haberinin altında "bu oyun oynatmaz, kaldırmaz" diye yorumlar gördüğümü çok merak ediyorum. Mac alan kitlenin, alma amacı (ben de dahil) %60 ile %80 arasında oyun oynamak DEĞİL. Yazılım, video rendering, tasarım vb. profesyonel yani iş amaçlı kullanım gündelik kullanım değil. He şahsi fikrim olarak gündelik kullanıcı olsam yani tarayıcı aç 2 face filan dolan youtube aç 3-5 video izle şeklinde bir bilgisayar kullanım senaryom ve beklentim var ise, evet Mac almak pek faydalı değil gibi gözükebilir. Bu işleri 1500 liralık i3'lü makinede bile yapabilirsiniz. Gelin görün ki, birkaç yıllık enkaz denilecek MacBook Pro ve Sony Vaio var ofisimde, Sony şarja takmadan açılmıyor, açılması yaklaşık olarak 6 dakika sürüyor, programları açma süresini siz hesaplayın. Aynı yıl çıkmış olan ve satın alınmış olan MacBook Pro'da ise her işlem bunun yarı süresinde. Yani uzun vadeye yaydığınız zaman, almış olduğunuz Mac 2 tane gündelik bilgisayara denk geleceği için, daha ucuza bile geliyor. Tabii bu dediğim senaryo %100 olacak diye birşey yok, genel konuşuyorum. Son olarak, çalışma bilgisayarım Core 2 Duo'lu "Mid 2010" kod adı ile gelen 2010 model Mac Mini ve hiçbir PSD dosyasını açması 1-2 dakika sürmedi. O bilgisayarda bir sorun vardır. Ofise yeni alınan MacBook Air Late 2014 zaten olağanüstü bir cihaz. Sorunu yok mu? Elbette var güzel kardeşim olmaz olur mu bunu yapan da insan. İnsan dediğin şey kusurdan ibaret zaten ancak kusuru diğer firma bilgisayarları ve işletim sistemlerine göre daha az bu yüzden Mac bilgisayar meşhur.

Hiçbir donanım tatmin etmiyorsa, parayı bastırıp Mac Pro alacaksın. O donanımın yetmeyeceği bir işi yaptığını iddia eden adamın alnını karışlarım :)
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Üfler 5 yıl
gayet iyi fakat çoğu oyun bu platformda yok durumu iyi olupta ıos u fln sevenler için birebir
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free4200 5 yıl
Mini Pc almak isteyip biraz da durumu iyi olanlar için benzersiz bir ürün..




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karakabus_ 5 yıl CodeMachine
CodeMachine

newegg.com/...

gigabyte.com/...

üstteki makine iyimiş. okuduğum kadarıyla bunların içini alıcılar dolduruyormuş. hdd RAM falan... öyle değil mi? fakat alttaki makinenin fiyatı uçuktur kesin.
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