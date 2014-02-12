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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac Pro'ya sahip olmak isteyenler artık nisan ayına kadar beklemek zorunda

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Mac Pro'ya sahip olmak isteyenler artık nisan ayına kadar beklemek zorunda
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Apple’ın tasarımıyla  masaüstü bilgisayar alanında çığır açan bilgisayarı Mac Pro’da arz/talep dengesi hala rayına oturmuş değil.Uzun yıllar sonra ABD’de üretilen ilk Mac olma ünvanına sahip olan bilgisayarın gönderim süresi, nisan ayına kadar uzamış durumda.

Mac Pro’nun aralık ayında satışa sunulmasından sonra kısa sürede şubat ayına ötelenen gönderim tarihi, dün itibariyle Apple’ın dünya genelindeki online mağazalarının tamamında nisan ayına uzadı. Yani şu anda Apple.com.tr’den Mac Pro siparişi verdiğinizde, bilgisayarın ABD’den yola çıkması nisan ayına doğru gerçekleşecek. Ancak yaygın olarak gönderim tarihi, sitede yer alan tahmini tarihten 1 hafta öncesinde gerçekleşiyor.

Tasarımıyla göz dolduran ve soğutma sistemiyle dikkatleri üzerine toplayan Mac Pro'nun iki konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECCbellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor.

Bu özellikler bana yetmez diyen kullanıcılar, Mac Pro’yu çeşitli opsiyonlar ile güçlendirebiliyor. Sadece Apple Online Store’lar üzerinden yapılan yükseltmelerin fiyatları aşağıdaki gibi değişiyor:

Mac Pro'ya sahip olmak isteyenler artık nisan ayına kadar beklemek zorunda
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JrMaster 5 yıl en beğenilen novacaine
novacaine

Ödüm koptu ulan 2 gün önce Macbook Pro siparişi verdim.Başlığıda Macbook pro diye okudum uh


mac in ellerimde dostum
. Parayı Pm den attığım yere bırak.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
novacaineÖdüm koptu ulan 2 gün önce Macbook Pro siparişi verdim.Başlığıda Macbook pro diye okudum uhmac in ...
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Polifemus 5 yıl
Mecbur mu?
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Fear of the Dark 5 yıl Polifemus
Bahago

Mecbur mu?

senin gibi fakirler almıyor ki ?
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trktlh 5 yıl
Ammaaaann banane ya...
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Behlül 5 yıl
Fiyatlara yorum yapmaya gerek yok Apple=Özel ürün Özel Fiyat. Tabiki aynı performansı daha ucuza alabilirsin mesele o değil. Hoş beni de hiç ilgilendirmeyen bir ürün grubu, hatta buradaki bir çoğumuzu...
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DH Misafiri 5 yıl
pupa bilişim yeni mac pro satışına başlamış fiyatlarıda apple store ile aynı mağazalarında teşhire açılmış görüp incelemek isteyenlere duyrulur
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hsngencer 5 yıl
sıfır araba sipariişi verdim.ozel ozellikler icin almanyadan ozel imal edilcek.bu kadar beklemiycem.
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FatihEnesKoc. 5 yıl
Abi apple soyuyor resmen . Su fiyata bak
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Recharged 5 yıl
Araba sırası beklemek gibi adeta. Değişik bir olay ve fiyat fazla. Çok önemli işlerle uğraşmadıktan sonra bilgisayarda gereksiz.
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forumlarabak 5 yıl
"Mac Pro’da arz/talep dengesi hala rayına oturmuş değil."
Apple ın hangi ürününde arz/talep dengesi yerine oturmuş ki bu zamana kadar...
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novacaine 5 yıl
Ödüm koptu ulan 2 gün önce Macbook Pro siparişi verdim.Başlığıda Macbook pro diye okudum uh
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shadowmexo 5 yıl
Donanıma oha diyorum; fiyata ise (oha)^2
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tenghis 5 yıl
Seçilebilecek en üst konfigürasyon 25.159TL yapıyor. Ve masa üstünde gayet şık, ufak bir süper bilgisayar sahibi oluyorsunuz. Şöyle hesabını tutmayacağım kadar param pulum olsa alırdım şahsen.
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BeYaBaN. 5 yıl
Kur diyoruz vergi diyoruz ama bu kadarına da oha diyorum.
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