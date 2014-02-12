Mac Pro'ya sahip olmak isteyenler artık nisan ayına kadar beklemek zorunda

Apple’ın tasarımıyla masaüstü bilgisayar alanında çığır açan bilgisayarı Mac Pro’da arz/talep dengesi hala rayına oturmuş değil.Uzun yıllar sonra ABD’de üretilen ilk Mac olma ünvanına sahip olan bilgisayarın gönderim süresi, nisan ayına kadar uzamış durumda.

Mac Pro’nun aralık ayında satışa sunulmasından sonra kısa sürede şubat ayına ötelenen gönderim tarihi, dün itibariyle Apple’ın dünya genelindeki online mağazalarının tamamında nisan ayına uzadı. Yani şu anda Apple.com.tr’den Mac Pro siparişi verdiğinizde, bilgisayarın ABD’den yola çıkması nisan ayına doğru gerçekleşecek. Ancak yaygın olarak gönderim tarihi, sitede yer alan tahmini tarihten 1 hafta öncesinde gerçekleşiyor.

Tasarımıyla göz dolduran ve soğutma sistemiyle dikkatleri üzerine toplayan Mac Pro'nun iki konfigürasyonu bulunuyor. 7998 TL olan baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. 10599 TL olan tepe model ise 3.5 GHz6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECCbellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor.

Bu özellikler bana yetmez diyen kullanıcılar, Mac Pro’yu çeşitli opsiyonlar ile güçlendirebiliyor. Sadece Apple Online Store’lar üzerinden yapılan yükseltmelerin fiyatları aşağıdaki gibi değişiyor: