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Mac uyumlu e-posta istemcisi Airmail Mavericks'e özel yeniliklerle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu e-posta istemcisi Airmail Mavericks'e özel yeniliklerle güncellendi
OS X 10.7 ve üstü Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan yeni posta istemcilerinden Airmail, Mavericks'e özel yeniliklerle 1.2 sürümüne güncellendi.  
Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısa yollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern ara yüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor. Yayınlanan 1.2 güncellemesi ile öncelikle ciddi miktarda hatadan kurtulan uygulama, Apple'ın sürpriz olarak kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu Mavericks işletim sistemine özel bildirimlerden hızlı olarak cevap verme özelliğine, bildirim merkezine özel yeni simgeye ve gene yeni işletim sistemine özel optimizasyonlara kavuşuyor. Uygulama ayrıca yeni klavye navigasyonu, çevrimdışı düzenleme, yerel taslak ve gönderilen pencereleri ve hızlı gönderme iptali gibi özellikleri de sunabiliyor.
Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz

https://itunes.apple.com/tr/app/id573171375?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fourtagraph 6 yıl
Bu Apple pazarlama ve para kazanma konusunda tam bir fikir küpü.. Maverics bedava ek uygulamalar parayla.. Microsoft hic degilse alenen soyuyor kandirmadan.. (:
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Vipracing 6 yıl Fourtagraph
Uygulama Apple uygulaması değil 3 parti .OS X ile gelen mail uygulaması doğal olarak bedava ve problemsiz.
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dreampowder 6 yıl Fourtagraph
hocam bari bil de konuş ya
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