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Madfinger Games'in Dead Trigger 2 oyunu 2013 ikinci çeyreğinde geliyor

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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NVIDIA'nın basın konferansı sırasında Tegra 4 çipseti için optimize edilen yapımlar arasında gösterilen ve kısa bir oynanış videosu yayınlanan zombi temalı Dead Trigger 2'nin 2013 ikinci çeyreğinde yayınlanacağı resmen açıklandı. İlk Dead Trigger yapımıyla oyunseverleri memnun etmeyi başaran Madfinger Games, Unity 3D motoruyla geliştirdiği oyunun ikinci sürümünü içerisinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde hayranlarıyla buluşturacağını resmi Twitter hesabı üzerinden bildirdi.
Konsol kalitesinde grafikler, Tegra çiplere özel efekt ve animasyonlarla donatılan FPS türündeki Dead Trigger 2'nin de ilk oyunda olduğu gibi 'freemium' iş modelini mi benimseyeceği bilinmiyor. Ücretli olarak satışa sunulduktan kısa süre sonra yüksek korsan kullanım oranı sebebiyle uygulama içi ödeme sistemi odaklı bir yapıya bürünen Dead Trigger, buna rağmen geçtiğimiz yıl benzersiz bir oynanış deneyimi sunan nadir oyunlardan biri haline gelmişti. Android ve iOS işletim sistemleri için geliştirilen, ancak Windows Phone ya da BlackBerry 10 platformlarıyla ilgili bir bilgilendirmede bulunulmayan Dead Trigger 2'nin oynanış görüntülerine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/MADFINGERGames/status/288214122791841792 Yorum Yaz
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RAN7843 6 yıl
daha belli degil m7 s4 mu tegra 4 mu bence benim gonlumden tegra 4 platformunu kullanmasiii
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Mr.Loney 6 yıl
Bunda multiplayer olsun bari ya. Bukadar iyi grafiklere sahip 3d zombi oyununda multiplayer olursa eğer
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__Tyler Durden__ 6 yıl
Tartışmasız en iyi mobil oyun, çok oyun kurdum, çok para verip oyun satın aldım hepsini sildim ama Dead Trigger'ı hiç silmedim. Geldiği an kuracağım oyundur.
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demo22 6 yıl
Miasmus
Yeni çıkacak oyunlar bile Windows Phone 8 için duyurulmuyor neden acaba?

Bence çok sattığı ve çok tutulduğu içindir...
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Miasmus 6 yıl
Yeni çıkacak oyunlar bile Windows Phone 8 için duyurulmuyor neden acaba?
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regaibyigit. 6 yıl
Normsoner
htc şu m7 nin 2versiyonunu cıkarsa keşke bi snapdragon s4 lü bi tegra 4 lü muhteşem olurdu.

ikisinidemi alcaksın?
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ozqur333 6 yıl
hadi bakalım
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Normsoner 6 yıl
htc şu m7 nin 2versiyonunu cıkarsa keşke bi snapdragon s4 lü bi tegra 4 lü muhteşem olurdu.
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