Madfinger Games'in Dead Trigger 2 oyunu 2013 ikinci çeyreğinde geliyor





NVIDIA'nın basın konferansı sırasında Tegra 4 çipseti için optimize edilen yapımlar arasında gösterilen ve kısa bir oynanış videosu yayınlanan zombi temalı Dead Trigger 2'nin 2013 ikinci çeyreğinde yayınlanacağı resmen açıklandı. İlk Dead Trigger yapımıyla oyunseverleri memnun etmeyi başaran Madfinger Games, Unity 3D motoruyla geliştirdiği oyunun ikinci sürümünü içerisinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde hayranlarıyla buluşturacağını resmi Twitter hesabı üzerinden bildirdi.

Konsol kalitesinde grafikler, Tegra çiplere özel efekt ve animasyonlarla donatılan FPS türündeki Dead Trigger 2'nin de ilk oyunda olduğu gibi 'freemium' iş modelini mi benimseyeceği bilinmiyor. Ücretli olarak satışa sunulduktan kısa süre sonra yüksek korsan kullanım oranı sebebiyle uygulama içi ödeme sistemi odaklı bir yapıya bürünen Dead Trigger, buna rağmen geçtiğimiz yıl benzersiz bir oynanış deneyimi sunan nadir oyunlardan biri haline gelmişti. Android ve iOS işletim sistemleri için geliştirilen, ancak Windows Phone ya da BlackBerry 10 platformlarıyla ilgili bir bilgilendirmede bulunulmayan Dead Trigger 2'nin oynanış görüntülerine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/MADFINGERGames/status/288214122791841792