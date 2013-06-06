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Madfinger Games'in Dead Trigger 2 oyunu E3 2013'te tanıtılacak

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Madfinger Games'in Dead Trigger 2 oyunu E3 2013'te tanıtılacak

CES 2013'te resmen duyurduğu zombi temalı Dead Trigger serisinin ikinci oyunu hakkında yeni bir açıklama yayınlayan Madfinger Games, oyununu NVIDIA ile birlikte E3 2013'te tanıtacağını müjdeledi. Geçen yıl yaz döneminde satışa sunulan ve daha sonra ücretsiz hale getirilen Dead Trigger ile Android ve iOS platformlarında 18 milyon oyuncuya ulaşan başarılı oyun stüdyosu, Dead Trigger 2'yi önemli değişikliklerle birlikte yayınlayacak. Tek kişilik oyun türünden gerçek zamanlı çoklu oyuncu moduna yönelen Çek Cumhuriyeti merkezli yapımcı, oyunun yaz aylarındaki çıkışıyla birlikte Dead Trigger 2 dünyasının da çıkış yapacağını belirtiyor. Oyuncu ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun gerçek zamanlı olaylar meydana gelmeye devam edecek.
Dead Trigger'in aksine Dead Trigger 2'de oyuncular, oyun dünyasında yalnız olmayacaklar. Her oyuncu Dead Trigger 2'nin bir parçası haline gelecek ve oyuncu dilerse zombilerle mücadele eden bir insanlarla gerçek zamanlı gerçekleşecek olayların üstesinden gelebilecek. Ancak oyun dünyası herkes için aynı yapıda ve zamanda olmayacak. Örneğin; oyuna yeni başlayan bir kullanıcı zombi salgınının ilk dönemlerinde dünyaya dahil olacak. Geçen yılki Dead Trigger ile bu dünyaya dahil olan oyuncular ise; Dead Trigger 2'ye salgının üçüncü yılından başlayacaklar. İkinci Dead Trigger ayrıca, yeni zombiler, farklı çevreler ve iyileştirilmiş kontrol arayüzünü beraberinde getirecek. 
NVIDIA'nın Tegra donanımları için özel olarak optimize edilen Dead Trigger 2, yeni Tegra 4 yongasının güç verdiği cihazlarda çok daha gelişmiş grafik ve efektleri bünyesinde barındıracak. Unity oyun motoruyla geliştirilen oyun, Android ve iOS platformlarının yanı sıra Steam, Mac Store ve Facebook üzerinden de oyuncularla buluşturulacak. İlk basın açıklamasında çıkışı için Haziran 2013 işaret edilen oyun, bu yaz dönemi içerisinde henüz belirlenmemiş bir tarihte dağıtılmaya başlayacak. Free-to-play iş modelini benimseyeceğini ilan eden Madfinger Games'in E3 2013'teki tanıtımına yönelik olarak hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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armanatilgan 5 yıl en beğenilen
Grafikler fenasal. Bakalım FHD de adreno 320ler sgx544ler neler yapacak.
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buraoca2 5 yıl
Nvidia bu. Hemen Tegra 3'e desteği kesmiş...
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aftermath666 5 yıl
i5 te oynuyorum. Normalde telefonda fps olmaz diye düşünurdum ancak oynaması cok zevkli.

Kontroller grafikler gayet hoş olmuş.

Kasma nedir onu anlamadım ama?
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battlefrt 5 yıl
Oyunu dün indirdim.Note 2 de ultra ayarlarda aşırı kasiyo.Ben ne anladım quadcore 4 cekirdekli islemciyi.
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W.Fichtner 5 yıl
Beklemedeyiz






Xperia Z açar heralde
pekte oyun oynadığım yok ama
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DesertEagle67 5 yıl
Bu ne benim iphone 4 bile calistirir
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DH Misafiri 5 yıl
ne zaman çıkar acaba bide note 10.1 açarmı yardım edersınısz sevinirğim
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Opricnik 5 yıl
iPod Touch 4G için umut varmı :D
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DH Misafiri 5 yıl
Nexus 4 bu oyunu high ayarlarda oynatır :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inşallah galaxy note'da oynayabiliriz
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DH Misafiri 5 yıl
bunlar akılları sıra milleti kandıracaklar tegra 3 de eskiden olan grafikleri yokmuş gibi gösteriyorlar ve dahası mali400 gpu da zaten olan efektler.salak bellediler iyice milleti..
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ayhankaldırım 5 yıl
nexus 4 takilmadan oynatabilir bence
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