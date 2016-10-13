Mafia III: Rivals indirmeye sunuldu

Yıllardır beklenen yeni Mafia oyununu satışa sunan 2K Games, mobil tarafı da unutmadı. Mafia III: Rivals adındaki yeni oyun, çok daha farklı bir tür içerisinde heyecan yaşatmaya çalışacak.

Sıra Tabanlı Mafya Macerası

2K Games bilindiği üzere mobil dünyada da oldukça etkin. Bu bakımdan yeni oyunun mağazalara sunulmasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Orijinal oyunun aksiyon dolu sahnelerine karşın mobil sürümde oyuncular sıra tabanlı bir aksiyon ile karşılaşacak.

Oyun, bir lider eşliğinde kurduğunuz mafya ekibinizin sokaklardaki mücadelesini anlatıyor. Dalga dalga gelen rakip klanlara karşı ayakta kalmanız gerekiyor. Ekibinizi oluşturduktan sonra silahlar, yetenekler, güçlendirmeler gibi kategorileri yükseltiyor ve daha güçlü hale geliyorsunuz.

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Orijinal oyunun mekanlarını temel alan mobil sürüm, ayrıca diğer oyuncularla kapışacağınız bir mod da barındırıyor. Mücadelelerde kazandığınız zaman imaj puanı alıyorsunuz ve sonrasında da çeşitli hediyeler karşınıza çıkıyor.

Grafik kalitesi ve atmosferi tatmin edici olan Mafia III: Rivals, orijinali gibi oldukça kanlı sahnelere sahip. Bu bakımdan oyun için 17 yaş sınırı konmuş. Oyun ücretsiz ve iç satın alımlar ile destekleniyor.

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