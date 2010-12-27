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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Makyajlanan Mercedes C-Class, güncel modelden %15 daha az yakıt tüketecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
50,3b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Makyajlanan Mercedes C-Class, güncel modelden %15 daha az yakıt tüketecek
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Mercedes-Benz'in özellikle 1.6 litrelik kompresör beslemeli motoruyla ülkemizde de önemli satış başarısına ulaşan modeli C-Class'ın geçtiğimiz günlerde makyajlı versiyonu tanıtıldı. 2012 model olarak piyasaya çıkması planlanan model gerek tasarım olarak gerekse motor teknolojileri olarak bazı değişiklikler içeriyor.

Makyajlı modelle birlikte çoğu motoru güncellenen ve yakıt tüketim-emisyon değerleri geliştirilen makyajlı C-Class'ın güncel versiyona göre yaklaşık %15 daha az yakıt harcayacağı iddia ediliyor. Makyajlı Mercedes C250, direkt enjeksiyonlu 1.8 litre hacminde ve turbo beslemeli motoru sayesinde 0'dan 100 kilometre/saat hıza 7.2 saniyede ulaşırken ortalama 9.5 litre/100 kilometre civarında bir yakıt tüketimine sahip olacak. 204 beygir ve 310 NM tork üretebilen 1.8 litrelik bu motorun özellikle şehir dışı tüketiminin çok iddialı olacağı belirtilirken, C-Class'ın diğer motorlarının da yakıt tüketimlerinin azaltıldığı açıklandı. Bu motorların yeni tüketim değerleri ise şimdilik açıklanmıyor.

Ocak ayındaki Detroit Motor Show'da tanıtılacak otomobilin satışlarının yaz dönemini bulacağı ve 2012 model olarak piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

Makyajlanan Mercedes C-Class, güncel modelden %15 daha az yakıt tüketecek
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Makyajlanan Mercedes C-Class, güncel modelden %15 daha az yakıt tüketecek
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taner11 8 yıl
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-Tesla- 8 yıl
önü dena değilde arka farlar bence çok kötü mercedes den kesinlikle daha iyisini beklerdim en azından eski modeller daha iyiydi diye düşünüyorum.Ama şu sıralar tüm markalarda durum böyle çok tasarımlar öncekki modellere göre kötü inş yine toparlanırlar
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husNUKE 8 yıl
Makyaj öncesinde iç tasarım çok eleştiri alıyordu, makyajla içini düzeltmişler ama dış tasarım bence olmamış. Mercedes bu kasa ile sportiflik vurgusu yapıyordu ama makyajdan sonra ağırbaşlı bir hal almış.
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monodoks 8 yıl
Mercedes acil olarak içini değiştiresi lazım bu arabaların.

Koltuklar direksiyon Volkswagenden bir farkı kalmadı.

Nerede o baba Mercedes direksiyonu...
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ay61n 8 yıl
amg tampon olmadan arkadan cok kotu duruyor fiyatini hic belli etmiyo su hali
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Lazarotti 8 yıl
Kompressorler duman olur bu motor yanında.İlk çıkan c200 k'ler hariç.
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insomnia__ 8 yıl
1.6 motor gelicekmi gelmicekmi muamma.
Gelmeyecekse fiyatları biraz aşağı çekmesi gerek mercedes'in c-klasse satmak istiyorsa.
1.6 motoruyla 2.0 dizel bmw den bmw den pahalıya satılıyor. İyi para topladı mercedes.
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D-KaoSee 8 yıl
kelebek cam hiç olmamıs yaa :))
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MegaWolt38 8 yıl
inşallah seneye c180 almayı düşünüyorduk, makyajlı çıkarsa daha güzel olur.
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canvarol 8 yıl
Yeni farlarını beğenemedim bir türlü bu aracın.Güncel kasanın far tasarımı daha güzel geliyor gözüme.Bu yeni tasarım itici geldi bana.Ayrıca iç mekanı daha iyi olmuş güncel kasanın iç mekanını hiç beğenmiyordum umarım plastik kalitesi de artmıştır.
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sonalp 8 yıl
Mercedes E Serisinden başlar....
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monodoks 8 yıl
katılıyorum dostum

hatta 2005 model clk ların içi gövde bence güncel C serisinden daha iyi...
mercedes şn eski gövde ve kokpit çok çok daha iyiydi E Class da dahil...

sonalp

Mercedes E Serisinden başlar....

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watkseburt 8 yıl

sonalp

Mercedes E Serisinden başlar....


+1
c serısı cok şık olsa da iç mekan kalıtesıyle ben mercedesım dıyemıyordu,makyajla artmıstır herhalde,içi de basık ve dar ,ıkıncı el dusuuk km de makyajlı e serisi 2006-2008 tercıh ederdım
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Schneeflocke 8 yıl
Mercedes-Benz işte ne denebilirki başka mükemmel araçlar ..
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watkseburt 8 yıl
bu kadar yurdumdakı kötü haberden sonra muthıs bır haber,içim rahatladı
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bayozi 8 yıl
Durun ben bi sipariş vereyim hemen.
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safa_oyuncu 8 yıl
Zaten sevdiğim bir modeldi makyajla daha iyi olmuş.
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vector x-31 8 yıl
çok klas yapmışlar
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Şair-i Maderzat 8 yıl
Arabanın sadece içi değişmiş gibi geldi bana, başka ??


Edit : farlar değişmiş bir de araba daha da uzamış gibi geldi şimdi de
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