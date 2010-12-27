Makyajlanan Mercedes C-Class, güncel modelden %15 daha az yakıt tüketecek

Mercedes-Benz'in özellikle 1.6 litrelik kompresör beslemeli motoruyla ülkemizde de önemli satış başarısına ulaşan modeli C-Class'ın geçtiğimiz günlerde makyajlı versiyonu tanıtıldı. 2012 model olarak piyasaya çıkması planlanan model gerek tasarım olarak gerekse motor teknolojileri olarak bazı değişiklikler içeriyor.

Makyajlı modelle birlikte çoğu motoru güncellenen ve yakıt tüketim-emisyon değerleri geliştirilen makyajlı C-Class'ın güncel versiyona göre yaklaşık %15 daha az yakıt harcayacağı iddia ediliyor. Makyajlı Mercedes C250, direkt enjeksiyonlu 1.8 litre hacminde ve turbo beslemeli motoru sayesinde 0'dan 100 kilometre/saat hıza 7.2 saniyede ulaşırken ortalama 9.5 litre/100 kilometre civarında bir yakıt tüketimine sahip olacak. 204 beygir ve 310 NM tork üretebilen 1.8 litrelik bu motorun özellikle şehir dışı tüketiminin çok iddialı olacağı belirtilirken, C-Class'ın diğer motorlarının da yakıt tüketimlerinin azaltıldığı açıklandı. Bu motorların yeni tüketim değerleri ise şimdilik açıklanmıyor.

Ocak ayındaki Detroit Motor Show'da tanıtılacak otomobilin satışlarının yaz dönemini bulacağı ve 2012 model olarak piyasaya çıkacağı belirtiliyor.