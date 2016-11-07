Makyajlanan yeni Volkswagen Golf, 10 Kasım'da tanıtılacak

Haber Editörü
Daha öncesinde sizlere haberimizde de yer verdiğimiz üzere 2012 yılında üretime başlanan Volkswagen Golf, 10 Kasım tarihinde yenilenen yüzüyle karşımıza çıkacak. Alman firma adına önemli bir model olan araç teknolojik açıdan pek çok yeniliğe kavuşacak.
Daha önce Golf R Touch konseptinde gördüğümüzde el hareketleriyle kontrol sistemine kavuşacak modelde el hareketleriyle ses ayarı, ısı ayarı ve sunroof gibi şeyleri kontrol etmek mümkün olacak. Yeni Golf'le birlikte kabindeki geleneksel düğme sayısı azalırken el hareketiyle kontrol edilemeyen fonksiyonlar ise geri bildirimli dokunmatik ekran aracılığıyla yapılacak.
Dış görünümde de beklendiği gibi yeni ön ile arka aydınlatma ve hafifçe elden geçirilen tamponlar yer alırken, yeni jant stilleri de makyajla birlikte sunulabilir. Motor tarafında büyük oranda şu anki modeldekiler korunurken 1.4-litre üzerine geliştirilen 1.5-litre hacimde yeni bir benzinli motorun yanında 1.6-litrelik TDI motordan geliştirilen 1.5-litrelik yeni bir dizel motor da seçeneklere eklenecek.
Merakla beklenen 2017 model makyajlı Volkswagen Golf 7'nin lansmanını 10 Kasım'da aşağıdaki YouTube kanalından canlı izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=XxWrSoPCKhE Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Euro kuru + KDV + ÖTV (ne için alındığı, neye yaradığı hala bilinmeyen haraç)
Şaka mısın. Almanyada da c sınıfının lüks markalardan sonra en pahalı modeli golf. Oranın şahini kore arabaları.
inşallah allah etsin hepimiz alalım ama fiyatıda geçtim ülkede kimse para kazanamıyor ki ? bi kerede senin 1 yıllık asgari maaş toplamınla 0 baz model araba alman şart ki malesef o bile olmuyor o yüzden elveda güzel hayalim golf çok güzel bir tutkuydu ama malesef yalan oldu hakkımı helal etmiyorum harsm zıkkım olsun.
Eskiden golfu ulasabilecegim hos bir araba olarak giruyordim.
Simdi makyajli golf cok ojdur ama banena
Ya arkadaş anlayamıyorsanız eğer gelip yorum yapmayın madem. Ne çok batıyor bu araç size? Benim de anlam veremediğim pek çok araç var ama tek tek haberlerine girip hastası olanları küçümseyen yorum yazmıyorum.
el hareti çekince müzik mi çalacak
vites değiştirmek için de okşamak gerekiyorsa o iş sakat
osurunca koltuk ısıtma falan ?
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