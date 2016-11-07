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Makyajlanan yeni Volkswagen Golf, 10 Kasım'da tanıtılacak

7. nesil Volkswagen Golf modelini rafa kaldırmadan önce elden geçiren Alman firma, modelin güncellenen halini tanıtmaya hazırlanıyor. 10 Kasım'da yapılacak lansman etkinliği canlı olarak yayınlanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,4b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Daha öncesinde sizlere haberimizde de yer verdiğimiz üzere 2012 yılında üretime başlanan Volkswagen Golf, 10 Kasım tarihinde yenilenen yüzüyle karşımıza çıkacak. Alman firma adına önemli bir model olan araç teknolojik açıdan pek çok yeniliğe kavuşacak.
Daha önce Golf R Touch konseptinde gördüğümüzde el hareketleriyle kontrol sistemine kavuşacak modelde el hareketleriyle ses ayarı, ısı ayarı ve sunroof gibi şeyleri kontrol etmek mümkün olacak. Yeni Golf'le birlikte kabindeki geleneksel düğme sayısı azalırken el hareketiyle kontrol edilemeyen fonksiyonlar ise geri bildirimli dokunmatik ekran aracılığıyla yapılacak.
Dış görünümde de beklendiği gibi yeni ön ile arka aydınlatma ve hafifçe elden geçirilen tamponlar yer alırken, yeni jant stilleri de makyajla birlikte sunulabilir. Motor tarafında büyük oranda şu anki modeldekiler korunurken 1.4-litre üzerine geliştirilen 1.5-litre hacimde yeni bir benzinli motorun yanında 1.6-litrelik TDI motordan geliştirilen 1.5-litrelik yeni bir dizel motor da seçeneklere eklenecek.
Merakla beklenen 2017 model makyajlı Volkswagen Golf 7'nin lansmanını 10 Kasım'da aşağıdaki YouTube kanalından canlı izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=XxWrSoPCKhE Yorum Yaz
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Lazeran 3 yıl en beğenilen
%74 vergi ile artık hayal teşekkürler rte
1 Yanıt Yanıtla +128
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SHIHAD 3 yıl
Virgül kullanın lütfen
golf10 diye okudum. Daha 8 çıkmadan 10 ne ara çıktı diyorum
Yanıtla +55
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bozok_53_45 3 yıl
golfü dahi şu ülkenin yüzde 80i hayal dahi edemiyecek düzeyde ne hale geldik
Yanıtla +55
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1 Avatar
zultaran 3 yıl
Sola kayan arka sinyaller gerçekten efsane olmuş audi r8'den aktarılmış bir özellik
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pyschoo 3 yıl
bmw 1 serisini tek gecerim bu golf araba degil
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Virtual Reality 3 yıl
Almanya'nın Doğanı Şahini konumunda olan VW Golf, bundan sonra Türkiye de astronomik rakamlara satılacak.

Euro kuru + KDV + ÖTV (ne için alındığı, neye yaradığı hala bilinmeyen haraç)
1 Yanıt Yanıtla +2
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beyinsis 3 yıl Virtual Reality
Virtual Reality
Almanya'nın Doğanı Şahini konumunda olan VW Golf, bundan sonra Türkiye de astronomik rakamlara satılacak.

Euro kuru + KDV + ÖTV (ne için alındığı, neye yaradığı hala bilinmeyen haraç)

Şaka mısın. Almanyada da c sınıfının lüks markalardan sonra en pahalı modeli golf. Oranın şahini kore arabaları.
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aNTIWIRUS 3 yıl
Fiyatını yazıyım GOLF 1.5 tdi bmt highline dsg 166 bin tl


inşallah allah etsin hepimiz alalım ama fiyatıda geçtim ülkede kimse para kazanamıyor ki ? bi kerede senin 1 yıllık asgari maaş toplamınla 0 baz model araba alman şart ki malesef o bile olmuyor o yüzden elveda güzel hayalim


golf çok güzel bir tutkuydu ama malesef yalan oldu hakkımı helal etmiyorum harsm zıkkım olsun.
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insomnia__ 3 yıl
En son hatirladigimda 1.2 tsi midiline 43 bindi, az once baktim 68 bin liradan basliyor. Dizel otomatik highline 68 di uc yil once.

Eskiden golfu ulasabilecegim hos bir araba olarak giruyordim.
Simdi makyajli golf cok ojdur ama banena
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Zerathull 3 yıl
Bu golfun nasıl bu kadar çok hastası var anlayamıyorum ya. Kasasında kıvrımdan eser yok, gerçekten sıradan bir araç gibi geliyor bana.
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snoppy 3 yıl Zerathull
Brskcr
Bu golfun nasıl bu kadar çok hastası var anlayamıyorum ya. Kasasında kıvrımdan eser yok, gerçekten sıradan bir araç gibi geliyor bana.

Ya arkadaş anlayamıyorsanız eğer gelip yorum yapmayın madem. Ne çok batıyor bu araç size? Benim de anlam veremediğim pek çok araç var ama tek tek haberlerine girip hastası olanları küçümseyen yorum yazmıyorum.
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bluerdem 3 yıl
Golf Bey diyeceksiniz
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golfçü_ 3 yıl
sızan ilk görseller bir gün önceden .

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Roark 3 yıl
alman şahini
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msmart 3 yıl
ne biçim araba lan bu
el hareti çekince müzik mi çalacak

vites değiştirmek için de okşamak gerekiyorsa o iş sakat
osurunca koltuk ısıtma falan ?
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