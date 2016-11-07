Makyajlanan yeni Volkswagen Golf, 10 Kasım'da tanıtılacak

2012 yılında üretime başlanan Volkswagen Golf, 10 Kasım tarihinde yenilenen yüzüyle karşımıza çıkacak. Alman firma adına önemli bir model olan araç teknolojik açıdan pek çok yeniliğe kavuşacak. Daha öncesinde sizlere haberimizde de yer verdiğimiz üzereyılında üretime başlanantarihinde yenilenen yüzüyle karşımıza çıkacak. Alman firma adına önemli bir model olan araç teknolojik açıdan pek çok yeniliğe kavuşacak.

Daha önce Golf R Touch konseptinde gördüğümüzde el hareketleriyle kontrol sistemine kavuşacak modelde el hareketleriyle ses ayarı, ısı ayarı ve sunroof gibi şeyleri kontrol etmek mümkün olacak. Yeni Golf'le birlikte kabindeki geleneksel düğme sayısı azalırken el hareketiyle kontrol edilemeyen fonksiyonlar ise geri bildirimli dokunmatik ekran aracılığıyla yapılacak.

Dış görünümde de beklendiği gibi yeni ön ile arka aydınlatma ve hafifçe elden geçirilen tamponlar yer alırken, yeni jant stilleri de makyajla birlikte sunulabilir. Motor tarafında büyük oranda şu anki modeldekiler korunurken 1.4-litre üzerine geliştirilen 1.5-litre hacimde yeni bir benzinli motorun yanında 1.6-litrelik TDI motordan geliştirilen 1.5-litrelik yeni bir dizel motor da seçeneklere eklenecek.

Merakla beklenen 2017 model makyajlı Volkswagen Golf 7'nin lansmanını 10 Kasım'da aşağıdaki YouTube kanalından canlı izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=XxWrSoPCKhE