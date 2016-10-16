Makyajlı Volkswagen Golf 7 önümüzdeki ay tanıtılacak

Volkswagen yaptığı duyuruyla Kasım ayının başında Golf modelinin kapsamlı bir makyajlı versiyonunu tanıtacağını duyurdu. Firmanın belirttiğine göre 'büyük güncelleme' alacak olan sevilen hatchback model elden geçirilen görünüme ve pek çok teknolojik yeniliğe kavuşacak.

Yenilenen LED farları sayesinde kolayca ayırt edilebilecek modelin ön ve arka tamponları da yeniden şekillendirilmiş. Firma tarafından bu değişikliklerin bütün versiyonlara uygulanacağı belirtiliyor, yani GTI, GTE, GTD ve R modellerinin de yenilenmiş halleri yolda.

Volkswagen'in motor geliştirme bölümünün başında bulunan Dr. Heinz-Jakob Neußer öncesinde AutoExpress'e yaptığı açıklamada makyajlı VW Golf'ün aile sınıfı hatchback segmentinde bir ilk olarak el hareketleriyle kontrol sistemine sahip olacağını belirtti. Firma makyajlı Golf'de CES 2015'de karşımıza çıkan VW Golf R Touch konseptinde yer alan sistemi kullanacak.

Yeni bilgi/eğlence ve el hareketiyle kontrol sistemi Golf'e 3 farklı boyutta ekran ve 5 araç içi sensörle gelirken, el hareketleriyle ses ayarı, ısı ayarı ve sunroof gibi şeyleri kontrol etmek mümkün olacak. Yeni Golf'le birlikte kabindeki geleneksel düğme sayısı azalırken el hareketiyle kontrol edilemeyen fonksiyonlar ise geri bildirimli dokunmatik ekran aracılığıyla yapılacak.

Teknolojik ve tasarım anlamındaki değişiklerin yanında makyajlı Golf'te güncel versiyonda yer alan motor seçeneklerinin aynen korunması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/golf/91568/new-2017-vw-golf-facelift-reveal-date-announced