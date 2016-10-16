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Makyajlı Volkswagen Golf 7 önümüzdeki ay tanıtılacak

Volkswagen 2012 yılında piyasaya sürdüğü 7. nesil Golf'ü makyajlamaya hazırlanıyor. Kasım ayının başında duyuralacak makyajlı Golf'ün detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Makyajlı Volkswagen Golf 7 önümüzdeki ay tanıtılacak
 
Volkswagen yaptığı duyuruyla Kasım ayının başında Golf modelinin kapsamlı bir makyajlı versiyonunu tanıtacağını duyurdu. Firmanın belirttiğine göre 'büyük güncelleme' alacak olan sevilen hatchback model elden geçirilen görünüme ve pek çok teknolojik yeniliğe kavuşacak.
Yenilenen LED farları sayesinde kolayca ayırt edilebilecek modelin ön ve arka tamponları da yeniden şekillendirilmiş. Firma tarafından bu değişikliklerin bütün versiyonlara uygulanacağı belirtiliyor, yani GTI, GTE, GTD ve R modellerinin de yenilenmiş halleri yolda.
Volkswagen'in motor geliştirme bölümünün başında bulunan Dr. Heinz-Jakob Neußer öncesinde AutoExpress'e yaptığı açıklamada makyajlı VW Golf'ün aile sınıfı hatchback segmentinde bir ilk olarak el hareketleriyle kontrol sistemine sahip olacağını belirtti. Firma makyajlı Golf'de CES 2015'de karşımıza çıkan VW Golf R Touch konseptinde yer alan sistemi kullanacak.
Yeni bilgi/eğlence ve el hareketiyle kontrol sistemi Golf'e 3 farklı boyutta ekran ve 5 araç içi sensörle gelirken, el hareketleriyle ses ayarı, ısı ayarı ve sunroof gibi şeyleri kontrol etmek mümkün olacak. Yeni Golf'le birlikte kabindeki geleneksel düğme sayısı azalırken el hareketiyle kontrol edilemeyen fonksiyonlar ise geri bildirimli dokunmatik ekran aracılığıyla yapılacak.
Teknolojik ve tasarım anlamındaki değişiklerin yanında makyajlı Golf'te güncel versiyonda yer alan motor seçeneklerinin aynen korunması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/golf/91568/new-2017-vw-golf-facelift-reveal-date-announced Yorum Yaz
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estf 3 yıl en beğenilen
tok kapı sesi olduğu sürece türkiyede bol bol satacaktır
Yanıtla +36
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berkayjan 3 yıl
Çomarların yeni rüyası. Facebook'ta Volkswagen'in sayfasına girin ve yazılanları okuyun, gülmekten ölürsünüz.
2 Yanıt Yanıtla +23
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GrıezmaNN 3 yıl berkayjan
berkayjan

Çomarların yeni rüyası. Facebook'ta Volkswagen'in sayfasına girin ve yazılanları okuyun, gülmekten ölürsünüz.

Sadece Volkswagen sayfasında olsalar iyi. BMW, Opel, Audi vs vs. sayfalarında sattım golf aldım kafam rahat kaliteyi gördüm falan yazıyolar.


Adam 10 yaşında BMW'yi satıp yeni Golf alıp daha iyi olmasını hayretle karşılıyor.
berkayjanÇomarların yeni rüyası. Facebook'ta Volkswagen'in sayfasına girin ve yazılanları okuyun, gülmekten ölürsünüz.S...
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Utmad 3 yıl
İnsanların ulaşamayipta hep kötüledigi ,bu paraya ne arabalar var dediği ,ben olsam şunu alırım diye kendini avuttuğu fakat ne zaman bir GOLF görse kimseye çaktırmadan süzdüğü hele birde direksiyonuna oturduğu anda kalp krizi geçirdiğini sandığı bir duygudur Golf..:-)
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Ontwerper 3 yıl
Kötü araba diyemem ancak şunu söyleyebilirim parasının arabası değil, gerek donanım olarak gerekte tasarım olarak. Seat leon vb alternatifler dururken yüksek rakamlar buna ödenmez.Gerçi piyasada genel bi yükseklik var ama golf hep bi tık üstte fiyatlarda.
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gx2delete 3 yıl
Ben mi bişeyi kaçırıyorum yoksa vw makyajlı golfü bir daha mı makyajlayacak? Pasaat da ona keza.
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wildboyankara 3 yıl
Millete bakıyorumda bol keseden atmış.Yok golf niye alınırmış,tipsiz arabaymış falan hepsi boş laf şu an binilebilecek en ucuz orta DONANIMLı C segmenti dizel OTOMATİK 70000 den aşağı yok A6 C6 B8 177 LİK A4 kullandım belli km den sonra her an patlıyacak bomba gibiydiler. Partikül filtresi,egr valfi,gaz kelebeği zırt kelebeği bir sürü sorun çıkardı. 2000 cc MTV de cabası Elin adamı sıfır 300 bine alıyor sefasını sürüyor 5 yıldan sonra tekmeliyor. alanın elinde patlıyor. Başına gelen bilir. Buradan yazmakla olmuyor.
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hakuna.matata35 3 yıl
şu arabaya neden alınır diyen şahsiyetler :) sanırsam hiç bir wolkswagen arabsına binmediniz, 15 yıl bora kullandım inanın diğer arabalara binince tuhaf hissediyorum kendimi ki golf ten bahsediyoruz :) keşke ülkemizde vergiler bu kadar fazla olmasaydı da herkes şu arabayı kullanmayı hak etseydi..
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arzemo 3 yıl
Kaporta çok değişmiş. Tanıyamadım. Saka bir yana poloya benzemekten kurtulamamış.
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MegaWolt38 3 yıl
Şu arabaya para veren de var ya ne deyeyim.
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volga tuygun 3 yıl
"kabindeki geleneksel düğme sayısı azalırken " Demişler ama direksiyonun sağında 9 solunda 9 düğme var , kullanmak bayağı zor olacak...
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kadirirdem 3 yıl
kapısı tok mu ? önemli olan o...
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Xloud 3 yıl
Tasarım 2010 model araba gibi eski duruyor
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