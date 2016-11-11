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Maliye Bakanı’ndan ÖTV iddialarına yalanlama

Katıldığı bir televizyon programında piyasada iddia şeklinde dolanan ÖTV düzenlemesinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirtti ve düzenlemelere dair bazı ipuçları paylaştı.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Maliye Bakanı’ndan ÖTV iddialarına yalanlama
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Sosyal medyada sektör yetkililerine gönderildiği iddia edilen bir görsel, ÖTV konusunda gündemi bir anda farklı bir noktaya taşımıştı. DonanımHaber forumlarında paylaşılan mail’deki bilgiler ile ilgili olarak üstü kapalı bir açıklama yapan bakan, bahsi geçen bilgilerin düzenlemelere dair gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Vergilendirmeye ilişkin detaylar oluşturulurken piyasadaki ortalama fiyat yoğunluklarına göre bir belirleme yapılacağını belirten Naci Ağbal, alım gücüne göre alt seviyede kalan araçlardaki vergi diliminin aşağı çekilebileceğini belirtti.

Sektördeki yetkililerden gelecek bilgileri de dikkate alacak olan düzenlemede motor hacmi kriteri yine devam edecek ancak aynı motor hacmine sahip bazı araçlarda fiyat indirimleri bazı araçlarda ise yükselmeler olabilecek.

Bazı Modellere İndirim Gelebilir 

Bilindiği üzere ülkemiz son dönemde tam bir 1.6 dizel otomatik araç cenneti haline geldi. Özellikle bu tür yoğunlukların yaşandığı seviyede farklı kriterlere dikkat edilerek çalışmalar yürütülecek. Örneğin 1.6 dizel motora sahip bir D sınıfı bir otomobilde ya da SUV’de fiyatlar artabilecekken C ya da B sınıfı modellerde fiyatın da etkisi ile vergi oranı daha da aşağı çekilebilecek.

Düzenlemelerin vergi sisteminde bir infiale neden olmadan gerçekleştirileceğini ve sektörü küçültmeyip büyütmesi üzerine kurgulanacağını vurgulayan bakan, özellikle orta ve uzun vadede yansımaların satışları artırıcı etki yaratacağına inandığının altını çiziyor.


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General. 2 yıl en beğenilen
Bunlar ne diyorsa siz tam tersini anlayın.
2 Yanıt Yanıtla +190
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Aliminati 2 yıl
yalanlama geldiyse 1-2 aya kesin zam gelir :D
1 Yanıt Yanıtla +49
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ugacomtr 2 yıl
şimdiye kadar ne yaptılarsa hep biz ezilen olduk. konu para olunca kimseyi tanımazlar. siz zannediyor musunuz b sınıfına kadar olan arabalarda cok cüzi bi otv alınacak? cıkıp diyemiyorlar zaten biz kdv alıyoruz ötv yi kaldırıyoruz diye... zaten benzinden alıyoruz mtv den alıyoruz oradan alıyoruz buradan alıyoruz ötv yi kaldırdık diyemiyorlar. hic ümidim yok. gene ezilen taraf biz halk olacağız. yüzde 20 mi gelir yüzde 50 mi gelir bilemem ama zam yolda... paraları kalmadı. bütün isadamları kendi cevrelerinden onlardan para alamıyorlar. meclis zaten özel sektörün merkezi gibi. herkesin fabrikası var işçi icin yasa cıkartmıyorlar vs. zenginden alamadıgını orta ve alt sınıfa yükleyip zaten kaşıkla verdigi parayı da geri alma derdindeler. yazıklar olsun..!
şimdiye kadar ne yaptılarsa hep biz ezilen olduk. konu para olunca kimseyi tanımazlar. siz zannediyor musunuz b sınıfına kadar olan arabalarda cok cüzi bi otv ...
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sarı arıza lambası 2 yıl
Bu düpedüz ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil.
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ogameci 2 yıl sarı arıza lambası
sarı arıza lambası
Bu düpedüz ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil.

ahlaksızlık melek bence
tecavüzün mali hali
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` quaD. 2 yıl
Herkes hakettigi sekilde yonetilir.
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BekirTemel 2 yıl
Yalanlamasaymış
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Jeopol 2 yıl
bakanin yalanciligi yine sasirtmadi.
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9888 2 yıl
İndirim gelecek

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TheCaliph_ 2 yıl
Ahmet kardesim

Her actigin konu yalanlaniyor hala devam ediyossun .

Yalanlanan konularini silsen mesajin kalmayacak
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frostburn 2 yıl TheCaliph_
TheCaliph_
Ahmet kardesim

Her actigin konu yalanlaniyor hala devam ediyossun .

Yalanlanan konularini silsen mesajin kalmayacak

Hulogggh
1 Yanıt Yanıtla +1
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flegga34 2 yıl
Allah belasını versin bu adamın ve yandaşlarının
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Akbell 2 yıl
hahahahahhahahhha BAZI MODELLERE İNDİRİM GELECEKTİ GÜYA HAHAHA
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qwertylion 2 yıl
Cok iyi oldu. Keske daha fazla gecirselerdi. Bu millete mustehak.
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iquique 2 yıl
sözde bu akgezenler çok müslümandır, dinlerine laf dedirtmezler. ama makaracı egemen bağışa tepki göstermediler. bu güruhun siyasetçileri de oy verenleri de hep çıkarı için yaşayan tiplerdir.
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