Maliye Bakanı’ndan ÖTV iddialarına yalanlama

Tam Boyutta Gör

Sosyal medyada sektör yetkililerine gönderildiği iddia edilen bir görsel, ÖTV konusunda gündemi bir anda farklı bir noktaya taşımıştı. DonanımHaber forumlarında paylaşılan mail’deki bilgiler ile ilgili olarak üstü kapalı bir açıklama yapan bakan, bahsi geçen bilgilerin düzenlemelere dair gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Vergilendirmeye ilişkin detaylar oluşturulurken piyasadaki ortalama fiyat yoğunluklarına göre bir belirleme yapılacağını belirten Naci Ağbal, alım gücüne göre alt seviyede kalan araçlardaki vergi diliminin aşağı çekilebileceğini belirtti.

Sektördeki yetkililerden gelecek bilgileri de dikkate alacak olan düzenlemede motor hacmi kriteri yine devam edecek ancak aynı motor hacmine sahip bazı araçlarda fiyat indirimleri bazı araçlarda ise yükselmeler olabilecek.

Bazı Modellere İndirim Gelebilir

Bilindiği üzere ülkemiz son dönemde tam bir 1.6 dizel otomatik araç cenneti haline geldi. Özellikle bu tür yoğunlukların yaşandığı seviyede farklı kriterlere dikkat edilerek çalışmalar yürütülecek. Örneğin 1.6 dizel motora sahip bir D sınıfı bir otomobilde ya da SUV’de fiyatlar artabilecekken C ya da B sınıfı modellerde fiyatın da etkisi ile vergi oranı daha da aşağı çekilebilecek.

Düzenlemelerin vergi sisteminde bir infiale neden olmadan gerçekleştirileceğini ve sektörü küçültmeyip büyütmesi üzerine kurgulanacağını vurgulayan bakan, özellikle orta ve uzun vadede yansımaların satışları artırıcı etki yaratacağına inandığının altını çiziyor.