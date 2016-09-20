Maliye Bakanlığı trafik sigortasında yeni bir döneme hazırlanıyor

Haber Müdürü
Trafik sigortası primlerinde yapılan düzenlemelere ve bakanlık nezdinde gerçekleşen baskılara rağmen istenen düzelme sağlanamadı. Her düzenlemede fiyat düşüşleri çok küçük seviyelerde kalırken Maliye Bakanlığı bu kez etkisi çok daha büyük olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Nisan ayında gerçekleşen kanun değişikliğinin ardından bakanlık bu kez araç sahiplerinin fiyat teklifi almasını kolaylaştıracak bir çözüm planlıyor. Buna göre tüm sigorta şirketlerinin tek noktadan fiyatların görülebileceği bir sisteme entegre olması gerekecek.Ayrıca Bkz. "Tüm otomobillere çip ile zorunlu takip geliyor!"
Fiyatlar Tek Bir Noktadan Sorgulanabilecek
Oluşturulacak sistem, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sitesi olan www.sbm.org.tr üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Buraya TC Kimlik Numarası ve araç plakası ile giriş yapan otomobil sahipleri, tüm sigorta şirketlerinden tek tıklama ile fiyat teklifi alabilecek. Bu sayede en uygun prim teklifi görülerek o sigorta şirketinden işlem yapmak olanaklı hale gelecek.
Hali hazırda üzerinde çalışılan sistem kısa süre içinde uygulamaya konulacak. Bunun sigorta şirketlerine büyük ölçekli bir devlet müdahalesinden önceki son şans olduğunu belirten Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, suistimalde bulunan ve yüksek seviyede prim belirleyen sigorta şirketlerinin de tek tek tespit edildiğini, her birinden de savunma istendiğini ifade ediyor. Mevzuata aykırı fiyat belirleyen şirketler idari para cezası ile cezalandırılacak.
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şifreli elektrik saati haerinde olduğu gibi, tamamen geyik muhabbeti.
yahu sen şeffaf sistem yapıpda vatdandaşa tek bir yerden tüm şirketlerden fiyat sorgulama imkanı verirsen olacak olan şeyi sana diyim: Danışıklı dövüş. Firmalar bir güzel kendi aralarında anlaşacaklar, bir taban fiyat belirleyecekler, sonrada o tabanın üstünde kendi aralarında kedinin fare ile oynadığı gibi vatandaşla oynayacaklar....
Bir kere devletin içinde sigortanın bankanın paranın gerçekte ne olduğunu nasıl kazanıldığı ve döndürüldüğünü bilen kaç adam var ? Devlet sigorta taban fiyatlarına nasıl karar verecek ?
2003 model corsa için 1600 lira trafik sigortası istedi bu şirketler, siz daha neyin ihtar edilmesinden bahsediyorsunuz ya ?
güldürmeyin kardeşim...
2-3 sene önce arabayı 160 liraya sigortalatırdık.