Maliye Bakanlığı trafik sigortasında yeni bir döneme hazırlanıyor





Trafik sigortası primlerinde yapılan düzenlemelere ve bakanlık nezdinde gerçekleşen baskılara rağmen istenen düzelme sağlanamadı. Her düzenlemede fiyat düşüşleri çok küçük seviyelerde kalırken Maliye Bakanlığı bu kez etkisi çok daha büyük olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Nisan ayında gerçekleşen kanun değişikliğinin ardından bakanlık bu kez araç sahiplerinin fiyat teklifi almasını kolaylaştıracak bir çözüm planlıyor. Buna göre tüm sigorta şirketlerinin tek noktadan fiyatların görülebileceği bir sisteme entegre olması gerekecek.

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Fiyatlar Tek Bir Noktadan Sorgulanabilecek

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sitesi olan TC Kimlik Numarası ve araç plakası ile giriş yapan otomobil sahipleri, tüm sigorta şirketlerinden tek tıklama ile fiyat teklifi alabilecek. Bu sayede en uygun prim teklifi görülerek o sigorta şirketinden işlem yapmak olanaklı hale gelecek. Oluşturulacak sistem,internet sitesi olan www.sbm.org.tr üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Burayaveile giriş yapan otomobil sahipleri, tüm sigorta şirketlerinden tek tıklama ilealabilecek. Bu sayede en uygun prim teklifi görülerek o sigorta şirketinden işlem yapmak olanaklı hale gelecek.

Hali hazırda üzerinde çalışılan sistem kısa süre içinde uygulamaya konulacak. Bunun sigorta şirketlerine büyük ölçekli bir devlet müdahalesinden önceki son şans olduğunu belirten Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, suistimalde bulunan ve yüksek seviyede prim belirleyen sigorta şirketlerinin de tek tek tespit edildiğini, her birinden de savunma istendiğini ifade ediyor. Mevzuata aykırı fiyat belirleyen şirketler idari para cezası ile cezalandırılacak.