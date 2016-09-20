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Maliye Bakanlığı trafik sigortasında yeni bir döneme hazırlanıyor

Zorunlu trafik sigortasında primlerin halen beklenenin rakamların üzerinde gezinmesi Maliye Bakanlığı’nı yeni bir tedbir almaya yöneltti. Araç sahipleri internetten fiyat karşılaştırabilecek.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Trafik sigortası primlerinde yapılan düzenlemelere ve bakanlık nezdinde gerçekleşen baskılara rağmen istenen düzelme sağlanamadı. Her düzenlemede fiyat düşüşleri çok küçük seviyelerde kalırken Maliye Bakanlığı bu kez etkisi çok daha büyük olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Nisan ayında gerçekleşen kanun değişikliğinin ardından bakanlık bu kez araç sahiplerinin fiyat teklifi almasını kolaylaştıracak bir çözüm planlıyor. Buna göre tüm sigorta şirketlerinin tek noktadan fiyatların görülebileceği bir sisteme entegre olması gerekecek.
Ayrıca Bkz. "Tüm otomobillere çip ile zorunlu takip geliyor!"

Fiyatlar Tek Bir Noktadan Sorgulanabilecek 

Oluşturulacak sistem, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sitesi olan www.sbm.org.tr üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Buraya TC Kimlik Numarası ve araç plakası ile giriş yapan otomobil sahipleri, tüm sigorta şirketlerinden tek tıklama ile fiyat teklifi alabilecek. Bu sayede en uygun prim teklifi görülerek o sigorta şirketinden işlem yapmak olanaklı hale gelecek.
Hali hazırda üzerinde çalışılan sistem kısa süre içinde uygulamaya konulacak. Bunun sigorta şirketlerine büyük ölçekli bir devlet müdahalesinden önceki son şans olduğunu belirten Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, suistimalde bulunan ve yüksek seviyede prim belirleyen sigorta şirketlerinin de tek tek tespit edildiğini, her birinden de savunma istendiğini ifade ediyor. Mevzuata aykırı fiyat belirleyen şirketler idari para cezası ile cezalandırılacak.

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defansın bel kemiği 2 yıl en beğenilen
İyi de zaten sigorta şirketlerinden fiyat alıp en ucuzunu seçiyoruz. Tıklamayı biz değil sigortacı yapıyor sadece. Sigorta şirketleri anlaşmalı olarak fiyatları yükseltti biz kendimiz tıklayınca ucuzlayacak mı sanıyor maliye bakanlığı.
İyi de zaten sigorta şirketlerinden fiyat alıp en ucuzunu seçiyoruz. Tıklamayı biz değil sigortacı yapıyor sadece. Sigorta şirketleri anlaşmalı olarak fiyatlar...
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symbiat 2 yıl
böyle haberlere sadece gülüyorum,
şifreli elektrik saati haerinde olduğu gibi, tamamen geyik muhabbeti.
yahu sen şeffaf sistem yapıpda vatdandaşa tek bir yerden tüm şirketlerden fiyat sorgulama imkanı verirsen olacak olan şeyi sana diyim: Danışıklı dövüş. Firmalar bir güzel kendi aralarında anlaşacaklar, bir taban fiyat belirleyecekler, sonrada o tabanın üstünde kendi aralarında kedinin fare ile oynadığı gibi vatandaşla oynayacaklar....
Bir kere devletin içinde sigortanın bankanın paranın gerçekte ne olduğunu nasıl kazanıldığı ve döndürüldüğünü bilen kaç adam var ? Devlet sigorta taban fiyatlarına nasıl karar verecek ?
2003 model corsa için 1600 lira trafik sigortası istedi bu şirketler, siz daha neyin ihtar edilmesinden bahsediyorsunuz ya ?
güldürmeyin kardeşim...
böyle haberlere sadece gülüyorum,şifreli elektrik saati haerinde olduğu gibi, tamamen geyik muhabbeti.yahu sen şeffaf sistem yapıpda vatdandaşa tek bir...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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Indigo 2 yıl
Ne farkeder ki tüm teklifleri görsem? Sanki hepsi 1000 lira derken bir firma çıkıp 600 diyecek. Hepsi bir olmuş bizi soyuyorlar. 1500 liralık motora 600 lira sigorta parası istiyorlar.
2-3 sene önce arabayı 160 liraya sigortalatırdık.
Ne farkeder ki tüm teklifleri görsem? Sanki hepsi 1000 lira derken bir firma çıkıp 600 diyecek. Hepsi bir olmuş bizi soyuyorlar. 1500 liralık motora 600 lira s...
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superegoid 2 yıl
Bu ülkede Devlet vatandaş için yeni bir şey hazırlıyorsa, hiç itiraz etmeden yanlardan tutup biraz daha ayıracan.

Devletten Gelenin hayırlı olduğunu hiç görmedim.
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hadjimurat 2 yıl
33 yasindayim bu memlekette bir tane de bir haber yada bir kanun yada usul degisikligi olsunki vatandas oh desin
Ya kardesim vatandasinizi bukadar mi nefretle yonetiyorsunuz anlamiyorum.
Yasamak icin herseyin bir bedeli olacak elbette ama 3-5 katini odemek bu memleketin kaderimi soruyorum ey ahali neden herseyde hep olan vatandasa oluyor
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snoppy 2 yıl
Kasko varsa trafik sigortası devreden çıkartılmalı.
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erka1907 2 yıl
yeni döneminize lüle dikile.

milletin başı dönüyo artık, yenilikleri takip etmekten.
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akustika 2 yıl
şimdi biz tıklayınca sigorta bize tıklayamayacak mı?
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IraArel 2 yıl
Zorunlu trafik sigortasının başındaki "Zorunlu" ibaresini kaldır bak o zaman cümbüşe.
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MetalWave 2 yıl
tamamen sahtekarlar yüzünden oluyor bunlar. 200 tl tutacak masrafı 1000 e yaptırıp para çarpan aracılar. birde o an kazadan zarar görmemiş yerleride yaptıranlar suçlu.
ayrıca kasko yaptırana sigorta zorunlu olmamalı.
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camokan 2 yıl
Yapılacak tek ve akılcı olan kaskosu olan trafik sigortası yaptırmasın bence
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zdniz 2 yıl
Sigorta piyasasını zorunlu yap sonra fiyat sertbesliği bırak sonrada deki indiirim için ugraşıyoruz zorunlu olan bişey özel şirketlerin eline nasıl bırakılır hiçmi akıl fikir yok bu bizi yönetenlerde adamlar kartel kurdu ayakda uyuyolar daha
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abraxsas 2 yıl
Şaka gibi :)
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FreeMaNMeliH 2 yıl
Fiyat yüzünden yaptırmadım, yaptırmayı da düşünmüyorum
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1ses1 2 yıl FreeMaNMeliH
FreeMaNMeliH

Fiyat yüzünden yaptırmadım, yaptırmayı da düşünmüyorum

Trafikte nasıl geziyorsun
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drmelihx 2 yıl
Nasil ne farkeder hic kimseye eyvallah etmeden tüm sirketlerden teklif alinabilecek gezmek isteyen gezsin kendi bilir bence olumlu
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