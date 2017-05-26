Maliye Bakanlığı'ndan Google’a 300 milyon TL ceza

T.C. Maliye Bakanlığı tarafından dünyanın en büyük arama motoru Google'a büyük bir ceza geldi. Bakanlığın, arama devine Türkiye’deki reklam satış faturalarını İrlanda’dan kestiği ve vergi kaybına neden olduğu için 300 milyon TL ceza verdiği belirtiliyor.

Gelen haberlere göre vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde Google'ın Türkiye ofisinden internet reklamcılığı faaliyetinde bulunmasına rağmen satış faturalarını İrlanda'dan kestiği tespit edildi. Şirket böylece Türkiye'de çok yüksek oranlarda vergi kaybına neden olmuş durumda.

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Aslında bu durum ilk kez gündeme taşınmıyor. Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin vergi masraflarından kaçmak amacıyla şirket merkezlerini İrlanda'ya taşıyarak, faaliyetlerini bu merkez üzerinden sürdürdükleri uzunca bir süredir bilinen bir gerçek.

Maliye Bakanlığı, arama devinin satış faturalarını İrlanda'dan kestiğini tespit etmesinin ardından Google'ın İrlanda ile Türkiye arasında 2011'de imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın 5'inci maddesi kapsamında işyeri bulundurduğunu da rapolamış durumda. Arama devinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Bakanlık adına inceleme yapan müfettişler 2015'teki incelemelerinde, Google adına 2010, 2011, 2012, 2013 dönemleri için yaklaşık 300 milyon TL kurumlar vergisi ve KDV alacağı önerdi. Google'ın ise kesilen cezalar için Vergi Mahkemesi'ne itirazda bulunmayıp, vergi affından yararlandığı ve söz konusu vergi cezalarını ilgili kanun çerçevesinde ödediği belirtiliyor.