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Maliye Bakanlığı'ndan Google’a 300 milyon TL ceza

Maliye Bakanlığı arama devi Google'a faturalarını İrlanda’dan keserek vergi kaybına neden olduğu için 300 milyon TL ceza kesti. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde.
1 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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T.C. Maliye Bakanlığı tarafından dünyanın en büyük arama motoru Google'a büyük bir ceza geldi. Bakanlığın, arama devine Türkiye’deki reklam satış faturalarını İrlanda’dan kestiği ve vergi kaybına neden olduğu için 300 milyon TL ceza verdiği belirtiliyor.
Gelen haberlere göre vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde Google'ın Türkiye ofisinden internet reklamcılığı faaliyetinde bulunmasına rağmen satış faturalarını İrlanda'dan kestiği tespit edildi. Şirket böylece Türkiye'de çok yüksek oranlarda vergi kaybına neden olmuş durumda.
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Aslında bu durum ilk kez gündeme taşınmıyor. Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin vergi masraflarından kaçmak amacıyla şirket merkezlerini İrlanda'ya taşıyarak, faaliyetlerini bu merkez üzerinden sürdürdükleri uzunca bir süredir bilinen bir gerçek.
Maliye Bakanlığı, arama devinin satış faturalarını İrlanda'dan kestiğini tespit etmesinin ardından Google'ın İrlanda ile Türkiye arasında 2011'de imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın 5'inci maddesi kapsamında işyeri bulundurduğunu da rapolamış durumda. Arama devinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.
Bakanlık adına inceleme yapan müfettişler 2015'teki incelemelerinde, Google adına 2010, 2011, 2012, 2013 dönemleri için yaklaşık 300 milyon TL kurumlar vergisi ve KDV alacağı önerdi. Google'ın ise kesilen cezalar için Vergi Mahkemesi'ne itirazda bulunmayıp, vergi affından yararlandığı ve söz konusu vergi cezalarını ilgili kanun çerçevesinde ödediği belirtiliyor. 

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SigSauer6 1 yıl en beğenilen Kaanu74
Kaanu74

Biraz yalakalık yaparlarsa sildirirler merak etmesinler

sozcu.com.tr/...

Güvendiğin ve paylaştığın bu kaynak; 15 temmuzda erdoğan almanyaya kaçtı haberini yapmıştı.Ayrıca mit tırları olayıda var.
Kaanu74Biraz yalakalık yaparlarsa sildirirler merak etmesinlersozcu.com.tr/...Güvendiğin ve payla...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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pekbiumursanmaz 1 yıl
Sonuçta bir para kazanıyor ve kazandığı parayı Türkiye üzerinden kazanıyor. Vergisini vermesi gerekiyorsa vermeli.
Bu vergi de vatandaşa + olarak dönecektir. ( Ha o kadar vergi alınıyor çoğu da vatandaşa pek dönmüyor ama :D)
Her neyse. Eğer kazanıyorsa vergi versin. Halka dönsün o para da tabi halka döneceği muamma büyük ihtimalle başka bir yandaşın gelirini arttırmaktan başka bir iş yapmaz..
Sonuçta bir para kazanıyor ve kazandığı parayı Türkiye üzerinden kazanıyor. Vergisini vermesi gerekiyorsa vermeli.Bu vergi de vatandaşa + olarak dönecekti...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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asderty 1 yıl SigSauer6
SigSauer6

Kaanu74

Biraz yalakalık yaparlarsa sildirirler merak etmesinler

sozcu.com.tr/...

Güvendiğin ve paylaştığın bu kaynak; 15 temmuzda erdoğan almanyaya kaçtı haberini yapmıştı.Ayrıca mit tırları olayıda var.

Almanyaya kaçtığı muhabbetini amerikan tv si nbc yapmıştı benim bildiğim. Sözcünün yaptığına dair link vermeyeceksen iftiran için özür dilemen gerek.

Diğer konuyu artık konuşmak mantıklı değil, malum ohal'deyiz ve o haberleri yapanların savunma şansları yok ama bu tabiiki senin haklı olduğunu göstermez, ama güçlünün arkasına sığındığını belki gösterebilir.
Ama şu haberi yazıp link vereyim. "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay..." DİKKAT: YALAN HABERDEN DEĞİL, GİZLİ BİLGİYİ AÇIKLAMAKTAN. aha bu da örnek link : ntv.com.tr/...

İtiraz ettiğin linktede dosya numarası, tarihi falan verilmiş. Böyle büyük ve ayrıntılı bir iddiayı yalanlamakda çok kolay olsa gerek, yalan olduğuna dair bir bilgin varsa paylaşırsan herkes öğrenir. Bu habere tekzip yayınlatmak çok önemli, yayınlandımı acaba?
SigSauer6Kaanu74Biraz yalakalık yaparlarsa sildirirler merak etmesinlerso...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 1 yıl
Haber Eksik!
BORCUNU ÖDEDİ
Müfettişler, 2015'teki incelemelerinde, Google adına 2010, 2011, 2012, 2013 dönemleri için yaklaşık 300 milyon TL kurumlar vergisi ve KDV alacağı önerdi. Google'ın kesilen cezalar için Vergi Mahkemesi'ne itirazda bulunmayıp, vergi affından yararlandığı öğrenildi. Google, söz konusu vergi cezalarını ilgili kanun çerçevesinde ödedi.
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xnoname 1 yıl
ödediler bu parayı
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MARDINLİ 1 yıl
gerçekten de öyle modaya uydular
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caneycaney 1 yıl
bu aralar tüm yabancı şirketlere cezalar havada uçuşuyor
hepsini kaçırmaya çalışıp işsizliği tavana çıkarmak gizli amaçları olmalı
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tahir40 1 yıl
ee ödemezlerse tüm google servislerini yasaklayacaklar mı? Zaten yasaklamadık site bırakmadılar youtube google falan da kapasınlar yakında internet diye hükümet sitelerine giricez anca...
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Eeltorm 1 yıl
300 Milyon Dolar ceza kesselermiş keşke hatta daha fazla, yaptığı alçaklığı Google iyi ödemeli, gerçi bu kadar para Google'ye dokunmaz bile ama bize çok faydası olur. Vergi vermesi de sağlanmalı ayrıca bundan sonra.
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gokuba 1 yıl
Gemicikler su mu yakıyor :D
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axaxa 1 yıl
Modaya uymuşlar güzel şimdiye kadar neden kesmemişler ki
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rosedaled3 1 yıl
Sonunda akıl ettiler ama bu miktar ne ki
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interwap 1 yıl rosedaled3
rosedaled3

Sonunda akıl ettiler ama bu miktar ne ki

Sonunda akıl ettiler derken daha öncede ceza kesilmişti ve Google itiraz etmeden cezayı ödemişti.
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gokhans19 1 yıl
Maliye bakanlığı böyle boş işlerle uğraşacağına önce yandaş şirketlerin rüşvetle silinen vergilerinin peşine düşsün.
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