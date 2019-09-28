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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mario Kart Tour indirmeye sunuldu

    Super Mario karakterlerini bu kez bir yarış oyununda bir araya getiren Mario Kart Tour yapımı indirmeye sunuldu. Super Mario karakterlerini ve kart oyunlarını sevenler için iyi bir alternatif olabilir
    1 sa.
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    14
    1
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nintendo’nun mobil dünyada etkili olmak adına en önemli silahlarından birisi olan Super Mario karakteri yeni bir oyunla karşımızda. Mario Kart Tour oyunu bu kez kahramanları yarış pistine çıkarıyor.

    Mario Kart Tour neler sunuyor?

    Mario Kart Tour oyunu adından da anlaşılacağı üzere Mario dünyasının karakterleriyle gerçek şehirlerden esinlenmiş farklı pistlerde yarış yapmanızı konu ediniyor. Her iki haftada bir yapılan farklı turnuvalarda bu pistleri deneyimlemek mümkün oluyor.

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    Ekran üzeri kontrollere sahip olan yarış oyununda rakiplerinizi pist dışına atabileceğiniz veya öne geçebileceğiniz güçlendirmeler yer alıyor. Belirli bir puan topladıktan sonra ise herhangi bir güçlendirmeyi sınırsız olarak süreli bir şekilde kullanabildiğiniz Frenzy modu açılıyor.

    Yarışlarda kazandıkça yeni karakterlerin, araçların ve planörlerin kilitleri açılıyor. Ayrıca belirli turnuvalarda kupalar alabiliyorsunuz. Puan kazandıkça global liderlik tahtalarında da mücadele edebiliyorsunuz. Oyun için bir Nintendo hesabı mutlaka edinmek gerekiyor.

    Mario Kart: Google Play II App Store



     


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    ardaalisahin 36 dk.
    Ben guncel olarak oynuyorum. Telefonuma çok nadir oyun kurarim, bu da onlardan biri oldu. Super mario gibi bolumler icin para istemiyor en azindan, ben bayagi basarili buldum, tavsiye ederim.
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