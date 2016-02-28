Mark Watney 'Marslı', bir bitki türüne isim babası oldu

2015'in Ekim ayında vizyona giren Marslı filminde ünlü aktör Matt Damon'ın oynadığı karakter Mark Watney, Avustralya'da keşfedilen yeni bir bitki türünün ismine ilham kaynağı oldu.
Yeni keşfin makalesi geçtiğimiz Perşembe günü PhytoKeys bilimsel dergisi üzerinden yayımlanmıştı. Mark Watney'in soy adından ilham alan yeni bitki çeşidine Solanum Watneyi ismi verildi. Kuzey Avustralya'ya özgü bir bitki olan Solanum Watneyi, makaleye göre nesli tükenmiş eski bir türün özelliklerini gösteriyor.
7 dalda Oscar'a aday gösterilen Marslı filminin baş karakteri Mark Watney, Mars'a düzenlenen bir görev sırasında yaşanan kazanın ardından Kızıl Gezegen'de yalnız başına yaşamak zorunda kalıyordu. Bir gün kurtarılma ümidiyle, Mars toprağı ve kendi gübresini kullanarak yetiştirdiği patateslerle hayatta kalma mücadelesi veren Watney, aslen Andy Weir'ın 2011'de yayımlanan bilim kurgu kitabının baş rolüydü.
http://www.space.com/32065-tomato-plant-named-for-martian-botanist.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uyarı için teşekkürler.
bana öyle gelmemişti ama virgül koydum oraya. teşekkürler uyarı için.
gazetelerin ozellikle ilk sayfalarindan alisilmis bi hal !