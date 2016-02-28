Mark Watney 'Marslı', bir bitki türüne isim babası oldu

2015'in Ekim ayında vizyona giren Marslı filminde ünlü aktör Matt Damon'ın oynadığı karakter Mark Watney, Avustralya'da keşfedilen yeni bir bitki türünün ismine ilham kaynağı oldu.

7 dalda Oscar'a aday gösterilen Marslı filminin baş karakteri Mark Watney, Mars'a düzenlenen bir görev sırasında yaşanan kazanın ardından Kızıl Gezegen'de yalnız başına yaşamak zorunda kalıyordu. Bir gün kurtarılma ümidiyle, Mars toprağı ve kendi gübresini kullanarak yetiştirdiği patateslerle hayatta kalma mücadelesi veren Watney, aslen Andy Weir'ın 2011'de yayımlanan bilim kurgu kitabının baş rolüydü.

http://www.space.com/32065-tomato-plant-named-for-martian-botanist.html

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Yeni keşfin makalesi geçtiğimiz Perşembe günü PhytoKeys bilimsel dergisi üzerinden yayımlanmıştı. Mark Watney'in soy adından ilham alan yeni bitki çeşidine Solanum Watneyi ismi verildi. Kuzey Avustralya'ya özgü bir bitki olan Solanum Watneyi, makaleye göre nesli tükenmiş eski bir türün özelliklerini gösteriyor.Makale yazarlarından Chris Martine, keşfin isimlendirilmesinde bir film karakterinden ilham almalarına ilginç bir sebep gösteriyor. Botanistlerin de havalı olabileceklerini belirten Martine,"Bilim adamlarının Hollywood'da bir baş karakter olarak belirlenmeleri zaten çok alışılagelmiş bir durum değil; ancak uzayda yalnız kalmış ve uzmanlık alanı bitkiler üzerine olan bir baş karakter kesinlikle çok olağandışı bir durum." ifadelerini kullanıyor.