Mark Zuckerberg, "Facebook Hikayeler" ile Snapchat’i bitirmek istiyor

Snapchat’te yer alan "Hikayeler" ve çıkartmalar gibi temel özellikleri Facebook, görünüşe bakılırsa eleştirilere kulaklarını tıkayarak Snapchat’i kopyalamaya devam ediyor. Özellikle gençlerin oldukça aktif şekilde kullandıkları’te yer alanve çıkartmalar gibi temel özellikleri Instagram’a getirerek dikkatleri üzerine çeken, görünüşe bakılırsa eleştirilere kulaklarını tıkayarak Snapchat’i kopyalamaya devam ediyor.

Polonya ve İrlanda’da test edilmeye başlanan yeni özellik ile aynı Instagram Hikayeler’de olduğu gibi Facebook üzerinde de 24 saat sonra otomatik şekilde silinen video ve fotoğraf paylaşımları yapabilmek mümkün hale geliyor. Üstelik uygulama içerisinde birbirinden renkli ve eğlenceli filtreler de kullanılabiliyor.

mesaj yoluyla cevap verebiliyorsunuz. Ne zaman hayata geçirileceği henüz bilinmeyen yenilikle Snapchat'in elindeki genç kullanıcı kitlesini kendi saflarına çekmek isteyen Facebook, bir türlü satın alamadığı uygulamadan "esinlenerek" yoluna devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Yine Instagram’daki gibi ana akış ekranına eklenen bölümde listelenecek hikayelerecevap verebiliyorsunuz. Ne zaman hayata geçirileceği henüz bilinmeyen yenilikle Snapchat'in elindekikendi saflarına çekmek isteyen Facebook, bir türlü satın alamadığı uygulamadan "esinlenerek" yoluna devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce canlı yayın özelliğini hayata geçiren Instagram da böylelikle resmen Periscope'a da rakip olmuştu.