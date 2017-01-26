Mark Zuckerberg, "Facebook Hikayeler" ile Snapchat’i bitirmek istiyor

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Özellikle gençlerin oldukça aktif şekilde kullandıkları Snapchat’te yer alan "Hikayeler" ve çıkartmalar gibi temel özellikleri Instagram’a getirerek dikkatleri üzerine çeken Facebook, görünüşe bakılırsa eleştirilere kulaklarını tıkayarak Snapchat’i kopyalamaya devam ediyor.
Polonya ve İrlanda’da test edilmeye başlanan yeni özellik ile aynı Instagram Hikayeler’de olduğu gibi Facebook üzerinde de 24 saat sonra otomatik şekilde silinen video ve fotoğraf paylaşımları yapabilmek mümkün hale geliyor. Üstelik uygulama içerisinde birbirinden renkli ve eğlenceli filtreler de kullanılabiliyor.
Yine Instagram’daki gibi ana akış ekranına eklenen bölümde listelenecek hikayelere mesaj yoluyla cevap verebiliyorsunuz. Ne zaman hayata geçirileceği henüz bilinmeyen yenilikle Snapchat'in elindeki genç kullanıcı kitlesini kendi saflarına çekmek isteyen Facebook, bir türlü satın alamadığı uygulamadan "esinlenerek" yoluna devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce canlı yayın özelliğini hayata geçiren Instagram da böylelikle resmen Periscope'a da rakip olmuştu.
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hi5 de takılıyorum ben 12 yıldır tek bir kız düşmedi erkekler ekliyor sadece
Özenti gençlik
patent almamış olabilir yada format da değişiklik varsa aynısı sayılmadığından tam alınan patent ile uyuşmuyor olabilir nasıl ki Nıke Mike yapabiliyorlar yada o markanın aynı logosunu ters çevirip yapabiliyorlarsa bazı şeylerde bunda da olabilir diye düşünüyorum.
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