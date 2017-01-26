Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mark Zuckerberg, "Facebook Hikayeler" ile Snapchat’i bitirmek istiyor

Instagram Hikayeler özelliği ile Snapchat’i kopyaladığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalan Mark Zuckerberg, şimdi de Facebook Hikayaler’i hayata geçirmeye hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
1
14
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Özellikle gençlerin oldukça aktif şekilde kullandıkları Snapchat’te yer alan "Hikayeler" ve çıkartmalar gibi temel özellikleri Instagram’a getirerek dikkatleri üzerine çeken Facebook, görünüşe bakılırsa eleştirilere kulaklarını tıkayarak Snapchat’i kopyalamaya devam ediyor.
Polonya ve İrlanda’da test edilmeye başlanan yeni özellik ile aynı Instagram Hikayeler’de olduğu gibi Facebook üzerinde de 24 saat sonra otomatik şekilde silinen video ve fotoğraf paylaşımları yapabilmek mümkün hale geliyor. Üstelik uygulama içerisinde birbirinden renkli ve eğlenceli filtreler de kullanılabiliyor.
Yine Instagram’daki gibi ana akış ekranına eklenen bölümde listelenecek hikayelere mesaj yoluyla cevap verebiliyorsunuz. Ne zaman hayata geçirileceği henüz bilinmeyen yenilikle Snapchat'in elindeki genç kullanıcı kitlesini kendi saflarına çekmek isteyen Facebook, bir türlü satın alamadığı uygulamadan "esinlenerek" yoluna devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce canlı yayın özelliğini hayata geçiren Instagram da böylelikle resmen Periscope'a da rakip olmuştu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mehmet_Ali61 2 yıl
Facebook fikrini başkasından çaldığı gibi bunu da kopyalamamış gitmiş bildiğin çalmış bunedir
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nemésis 2 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momocam 2 yıl
snapcat nedir
hi5 de takılıyorum ben 12 yıldır tek bir kız düşmedi erkekler ekliyor sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scandarbeg 2 yıl
sonuçta çalıyor ama çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PrestigeMan 2 yıl
Eyy Mark Sen kimsin yaa... Haddini bil haddini!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Çaldığı yetmiyor bir de bitirmek mi istiyor el insaf...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aytaccgl 2 yıl
o işi bi' geçeceksin arkadaş. ben tüm sülalenin olduğu ortamda hikaye filan paylaşmam. snapchat bu sebeple snapchat :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepMind 2 yıl
Snapchat in hype ını kesemez.Facebook kullanım oranları gitgide düşüyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aygunn 2 yıl
Bizim oralarda eski bir laf var bilir misiniz?
Özenti gençlik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nemésis 2 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 yıl
Snapchat bunun bedelini ağır ödeyecek gibi. Instagram'dan sonra Facebook'u kaldıramaycaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 2 yıl
Şimdi snap bunlara nasıl patent veya fikir davası açamıyor onu anlayamıyorum ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JaxFellex 2 yıl batkent
batkent

Şimdi snap bunlara nasıl patent veya fikir davası açamıyor onu anlayamıyorum ?

patent almamış olabilir yada format da değişiklik varsa aynısı sayılmadığından tam alınan patent ile uyuşmuyor olabilir nasıl ki Nıke Mike yapabiliyorlar yada o markanın aynı logosunu ters çevirip yapabiliyorlarsa bazı şeylerde bunda da olabilir diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2532 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, snapchat ve
7 etiket daha instagram instagram hikayeler facebook stories facebook hikayeler sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Snapdragon 820’li Samsung Galaxy Tab S3 benchmark skorlarında göründü 2 yıl Turkcell’den yurtdışında geçerli basın tarifesi 2 yıl macOS’e mavi ışık azaltma özelliği (Night Shift) geliyor 2 yıl AppStore'da beklenen yenilik: uygulamalar içerden oylanabilecek 2 yıl Alibaba'nın finansal ortağı, MoneyGram'ı satın alacağını duyurdu 2 yıl Apple, Hindistan pazarındaki en iyi yılını geçirdi 2 yıl Akıllı telefonla muayene gerçek olabilir! 2 yıl Müzik kasetleri geri dönüyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ortaya çıktı: İşte detaylar 2 yıl Türk geliştiricilerden özgün bir deneme 2 yıl Kaspersky Lab’ın güvenlik araştırmacısı tutuklandı 2 yıl HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ülkemizde başladı 2 yıl Samsung Galaxy S8, DeX Station ile bilgisayar gibi kullanılabilecek 2 yıl Elon Musk yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek istiyor 2 yıl Sony'den Xperia Şov: Yoshino, BlancBright, Keyaki, Hinoki, Mineo 2 yıl iOS 10.3′te keşfedilen gizemli klavye Apple’ın sürprizini ortaya çıkardı 2 yıl Facebook Messenger'da reklam dönemi başlıyor 2 yıl Saab'ın yeni sahibi dev bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 2 yıl HP notebook bataryalarını geri çağırıyor 2 yıl Elon Musk tünel kazıları için tarih verdi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mark Zuckerberg, "Facebook Hikayeler" ile Snapchat’i bitirmek istiyor Sonraki CoolerMaster, Kaby Lake ve Ryzen İşlemci Serileri için hazır 2 yıl Windows 10 kullanım oranı ABD’de Windows 7’yi geçti 2 yıl VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor 2 yıl Google’dan Gmail ve Chrome için iki önemli güvenlik adımı 2 yıl Gigabyte GTX1050Ti G1 Gaming incelemesi "Süper sessiz, Full HD oyuncu kartı" 2 yıl Qualcomm birinci çeyrek finans sonuçlarında beklenmedik değişim 2 yıl Microsoft bir videoyla Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı 2 yıl HTC’nin kısa vadede akıllı saat planı yok 2 yıl Samsung, Google ile dijital asistanını geliştirmek için çalışabilir 2 yıl Razer BlackWidow yenilendi 2 yıl Teknoloji dünyasında sürpriz: Hugo Barra Facebook’ta 2 yıl Google ''kötü reklamlar''a savaş açtı ve 1.7 milyar reklamı yayından kaldırdı 2 yıl Yeni bir Pokemon oyunu daha kullanıcılarla buluşuyor 2 yıl Samsung Galaxy S8, Infinity Display’e sahip olacak 2 yıl Ghost Recon Wildlands'i denedik ilk izlenim videosu 2 yıl Güvenli arama motoru DuckDuckGo 10 milyar anonim arama sayısını geride bıraktı 2 yıl iOS 10.3 ile cihazlar Apple’ın yeni dosya sistemine geçecek 2 yıl Işığın “ses duvarı” benzeri bir iz bıraktığı tespit edildi 2 yıl Skype'ın kurucusu Niklas Zennstörm'den fintech uygulamasına yatırım kararı 2 yıl Euro NCAP testlerinden 2 yıldız alan Ford Mustang hayal kırıklığı yarattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim