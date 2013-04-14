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Mark Zuckerberg, Facebook Home uygulaması için kamera karşısına geçti

6 yıl
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Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mark Zuckerberg, Facebook Home uygulaması için kamera karşısına geçti
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin Android işletim sistemi için geliştirdiği Home uygulamasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. HTC tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli First'te standart olarak gelen, iki gün önce de HTC ve Samsung'un bazı telefon modelleri için Play Store'da kullanıma sunulan Facebook Home uygulaması, özünde bir "launcher" programı olup, kurulduğu akıllı telefonda merkeze Facebook'u alıyor.
Facebook'ta güncellemeler, arkadaş listesindeki kişilerin paylaşımları, gelen çeşitli bildirimler ve sosyala ağa özgü diğer tüm fonksiyonları ana ekrana taşıyan Facebook Home, şu anda gelişmesi gereken bir uygulama olarak nitelendirilebilir zira Play Store'daki kullanıcıların verdiği oyların ortalaması 5 üzerinden 2.4 olarak görülüyor. Kısıtlı sayıda cihaz için sunulmuş olsa bile memnun kalmayan ya da sorun yaşayan kullanıcıların sayısı da küçümsenecek cinsten değil. Görünen o ki Facebook, yeni uygulamasını bir yandan tüm telefonlara yaymak için efor sarf edecek, diğer taraftan var olan sorunları çözüp, yazılımı geliştirmek için çaba gösterecek.

 

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vankomisin 6 yıl en beğenilen
Facebook home şekil olmuş da ne kadar kullanışlı tartışılır. Onun yerine facebook for android uygulamasını geliştirseler daha iyi olurdu. Hala webdeki facebook deneyimini yaşatamıyor ne yazık ki. Birçok şeyi hâlâ yapamıyoruz. Üstelik bildirimlerin geç yüklenmesinden tutun da programın genel akıcılığına kadar bir sürü eksik var. Bana akıcılık android yüzünden demeyin size google+ uygulamasına bakın derim. Yağ gibi akıyor.
Facebook home şekil olmuş da ne kadar kullanışlı tartışılır. Onun yerine facebook for android uygulamasını geliştirseler daha iyi olurdu. Hala webdeki facebook ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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OverClocK1ng 6 yıl
Oturan eleman Zuckerberg'i şeyine takmıyor.


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ercanncan 6 yıl
Sürekli yeni yeni şeyler hiç mi sıkılmaz bi insan
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LightningRaven 6 yıl
Gene indirmicem
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MrSilence 6 yıl
OverClocK1ng

Oturan eleman Zuckerbergi şeyine takmıyor.




patronun önünde "hazır kıta" bekleme işi türkiye'de... kişi işini yaptıktan sonra...
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aozgec 6 yıl
yaw adam çok suratsız.. ama reklam güzel olmuşşş..
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bellair 6 yıl
facebook home u bilmem ama reklam çok iyi olmuş :D
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First_Person 6 yıl
Fotoğrafta Zuckerberg, uzaylıymış da Men in Black'teki gibi insan kılığında girmiş gibi gözüküyor.
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RevivaL 6 yıl
Uygulama güzel olacak gibi
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Recharged 6 yıl
Reklam gayet güzel olmuş.Umarım uygulamada bu kadar iyi olur.
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BeYaBaN. 6 yıl
Facebook ilk hem ana android facebook uygulamasını hemde messengerı yükleyince gelen mesajının ikisini birden gelip sonra messengerdan açınca yukarıdaki diğer bildirim ikonunun gitmesini sağlasın sonra home uygulamasını yükle desin.
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K.can.tas 6 yıl
Güzel olmuş
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TeufeL-07 6 yıl
Acaba facebook un gerliştirildiği yerdede patronları facebook a girmek yasak diyormu ? :D
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IRyujin 6 yıl
Reklam hoşuma gitti ve denemeyi düşünüyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
talerk
market te var mı ben göremedim

Markette var Google'dan Facebook Home yazınca Google Play'de gözüküyor ama indirilmiyor. Apk dosyası sızdırılmıştı bir kaç gün önce ordan s3 e yükledim sorunsuz yüklendi ama fotoğraf geçişleri yumuşak olsada telefonda yüklü olan uygulamalara bakarken ekran böyle takılıyor gibi oluyor.
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