Mark Zuckerberg, Facebook Home uygulaması için kamera karşısına geçti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin Android işletim sistemi için geliştirdiği Home uygulamasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. HTC tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli First'te standart olarak gelen, iki gün önce de HTC ve Samsung'un bazı telefon modelleri için Play Store'da kullanıma sunulan Facebook Home uygulaması, özünde bir "launcher" programı olup, kurulduğu akıllı telefonda merkeze Facebook'u alıyor.
Facebook'ta güncellemeler, arkadaş listesindeki kişilerin paylaşımları, gelen çeşitli bildirimler ve sosyala ağa özgü diğer tüm fonksiyonları ana ekrana taşıyan Facebook Home, şu anda gelişmesi gereken bir uygulama olarak nitelendirilebilir zira Play Store'daki kullanıcıların verdiği oyların ortalaması 5 üzerinden 2.4 olarak görülüyor. Kısıtlı sayıda cihaz için sunulmuş olsa bile memnun kalmayan ya da sorun yaşayan kullanıcıların sayısı da küçümsenecek cinsten değil. Görünen o ki Facebook, yeni uygulamasını bir yandan tüm telefonlara yaymak için efor sarf edecek, diğer taraftan var olan sorunları çözüp, yazılımı geliştirmek için çaba gösterecek.
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patronun önünde "hazır kıta" bekleme işi türkiye'de... kişi işini yaptıktan sonra...
Markette var Google'dan Facebook Home yazınca Google Play'de gözüküyor ama indirilmiyor. Apk dosyası sızdırılmıştı bir kaç gün önce ordan s3 e yükledim sorunsuz yüklendi ama fotoğraf geçişleri yumuşak olsada telefonda yüklü olan uygulamalara bakarken ekran böyle takılıyor gibi oluyor.
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