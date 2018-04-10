Mark Zuckerberg bu kez milletvekillerinden özür diledi

Cambrdige Analytica şirketinin 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini ele geçirmesiyle sonuçlanan veri skandalı, ortaya çıktığı günden beri sosyal medya devine zor anlar yaşatıyor. Üç haftalık süreçte hisse değeri yüzde 15 civarında değer kaybeden Facebook'a çok sayıda dava da açılmış durumda. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ise yarın ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak ve skandalla ilgili bildiklerini anlatacak. Kongre'de ifade vermesine saatler kala 33 yaşındaki patron, milletvekillerine bir bildiri gönderdi ve özür diledi.





''Benim hatamdı''

ABD Temsilciler Meclisi'nin ticaretten sorumlu komisyonu tarafından paylaşılan özür metninde Zuckerberg, daha önce olduğu gibi, büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı. ''Sorumluluğumuzu yeterince geniş bir açıdan ele almadık ve bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim.'' ifadelerini kullanan Zuckerberg, Facebook'u kuran ve onu işleten kişi olarak platformda yaşanan her şeyden sorumlu olduğunun altını çizdi. Zuckerberg ayrıca Facebook'taki araçların; sahte haberler, seçimlere müdahale ve nefret söylemi gibi yollarla kullanıcılara zarar verir hale geldiğini ve bu zararın önüne geçmek için yeterince çaba göstermediklerini de itiraf etti.





Üniversiteye başladığında Facebook'u kuran ve o günden bugüne çok mesafe katettiklerini belirten Zuckerberg yine de platformda bazı şeyleri eksik yaptıklarının farkında. Mark Zuckerberg, dünya çapında iki milyardan fazla kullanıcıya ulaşan Facebook'ta insanların birbirleriyle iletişime geçebildiğini ancak bu iletişimin olumlu olduğundan emin olmaları gerektiğini vurguladı. İnsanların birbirlerini incitmek ya da yanlış bilgilendirmek için Facebook'u kullanabileceklerini dile getiren Zuckerberg, bu konunun üzerinde yeterince durmadıklarını da milletvekilleriyle paylaştı.





Rusya müdahalesi de gündemde

Yarın Türkiye saati ile 21.15'te ABD Kongresi'nde ifade verecek olan Zuckerberg'e sadece Cambridge Analytica skandalı sorulmayacak aynı zamanda Rusya'nın sosyal medya propagandalarıyla ABD seçimlerine yaptığı müdahalede gündemde olacak. Daha önce de Kongre; Facebook, Twitter ve Google'ın bu konu hakkında ifade vermesini istemiş ancak sadece şirketlerin avukatları Kongre karşısına çıkmıştı. ABD seçimleri öncesinde propaganda amaçlı çok sayıda reklama ev sahipliği yapan Facebook'un, bu müdahaledeki rolünün ne olduğunu bu kez bizzat Zuckerberg anlatacak.





Yarın Kongre'de düzenlenecek olan ilk oturumun açılış niteliği taşıyacağı ve oturumda ilk olarak konunun kısa bir değerlendirilmesinin yapılacağı düşünülüyor. Ardından gün içindeki diğer oturumlarda ve 12 Nisan'daki oturumlarda milletvekilleri Zuckerberg'e sorularını yönlendirecek ve CEO'nun veri ihlali skandalını aydınlatmasını isteyecek.