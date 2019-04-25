‘Mark Zuckerberg ile Teknoloji ve Toplum’ podcast serisi yayınlandı

Teknoloji Editörü
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, yakın zamanda çıkan büyük güvenlik skandalları ve ABD’de sık sık açılan davalar ile bir hayli sıkışmış durumda. Hâl böyleyken 2019’da yeni kararlar alma vaadi veren Zuckerberg, yeni bir podcast başlattı.
Şimdiye kadar fikirlerini blog yazısı şeklinde paylaşan Zuckerberg, artık bunları sözlü formatta podcast şeklinde yayınlıyor. İlk olarak tabii ki Facebook’ta yayınlanan bu podcast bölümleri, kısa süre sonra Spotify’a yüklendi ve dinleyicilere sunuldu.
Mark Zuckerberg tarafından yayınlanan podcast serisini buradan Spotify'a giderek dinleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle