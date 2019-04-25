‘Mark Zuckerberg ile Teknoloji ve Toplum’ podcast serisi yayınlandı

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, yakın zamanda çıkan büyük güvenlik skandalları ve ABD’de sık sık açılan davalar ile bir hayli sıkışmış durumda. Hâl böyleyken 2019’da yeni kararlar alma vaadi veren Zuckerberg, yeni bir podcast başlattı.

Şimdiye kadar fikirlerini blog yazısı şeklinde paylaşan Zuckerberg, artık bunları sözlü formatta podcast şeklinde yayınlıyor. İlk olarak tabii ki Facebook’ta yayınlanan bu podcast bölümleri, kısa süre sonra Spotify’a yüklendi ve dinleyicilere sunuldu.

buradan Spotify'a giderek dinleyebilirsiniz. Mark Zuckerberg tarafından yayınlanan podcast serisiniSpotify'a giderek dinleyebilirsiniz.

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Podcast serisinin şuan iki bölümü yayında bulunuyor. Bu bölümlerden ikisinde de röportajlar yapan Zuckerberg, konular hakkındaki fikirlerini açığa kavuşturuyor.