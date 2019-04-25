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USB bellek takılı bilgisayarlarda Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi yapılamayacak

Windows 10’un Mayıs 2019 güncellemesi ilginç bir sorunla karşı karşıya. USB bellek veya SD kart takılı bilgisayarlarda sürücü harfi sorunu sebebiyle güncelleme yapılamayacak.
3 hf.
17,5b
1
22
Windows
Onur Emre Karadağ
Yazar
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USB bellek takılı bilgisayarlarda Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi yapılamayacak
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Windows 10’un Mayıs 2019 güncellemesi henüz tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlamadı. Ancak şimdiden ilginç bir sorunla gündeme geldi. Microsoft, USB bellek veya SD kart takılı olan bilgisayarlarda yeni güncellemenin yüklenemeyeceği belirtiliyor.

Sürücü harfi değişiyor

Aslında ortada büyük bir problem yok. Mayıs 2019 güncellemesi yapılırken bilgisayarınıza herhangi bir USB bellek veya SD kart takılıysa sürücü harfinin kaydığı fark edildi. Örneğin güncellemeden önce D: harfi ile kısaltılan USB sürücünüz güncellemeden sonra E: harfine kaymış olabiliyor. Son kullanıcılar için herhangi bir problem oluşturmasa da bazı şirketlerin etkilenebilmesi tabii ki mümkün.

Microsoft da böyle bir sorunun yaşanmaması için Mayıs 2019 güncellemesini yapmadan önce kullanıcıların bilgisayarlarına takılı olan tüm USB bellekleri ve SD kartları çıkarmalarını isteyecek. Sorun firmanın destek sayfasında “Mayıs 2019 güncellemesi sırasında harici bir USB cihazı veya SD hafıza kartı takılı olan bilgisayarlarda, hatalı sürücü atamaları gerçekleşebilir.“ şeklinde yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Ford'dan 1 Nisan şakası gibi proje: Otomatik fren yapan alışveriş arabası"

Microsoft’un belirttiğine göre bir sonraki servis güncellemesi ile bu problem ortadan kalkacak. Ama önümüzdeki Mayıs 2019 güncellemesi maalesef bu USB sorunu ile kullanıcılara sunulacak gibi. Ekim 2018 güncellemesindeki dosya silinme vakalarını düşündüğümüz zaman yeni güncellemedeki hatanın daha kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz.


https://www.theverge.com/2019/4/24/18514479/microsoft-windows-10-may-2019-update-usb-storage-block Yorum Yaz
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10ff 3 hf. en beğenilen
Güzel, o zaman bellek hep takılı dursun pc de..
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Askaparta 3 hf.
Zaman geçiyor, koca koca firmalar afallıyor, şaka gibi.
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paco_ct 3 hf.
microsoft, windows 10 ile rezilliğin en dibine indi.keşke oyun firmaları artık linux tarafına gereken ilgiyi gösterip her oyunu zahmetsiz oynayabileceğimiz duruma getirseler.1 sn beklemem win 10 silerim,zaten yüklü olan linux ile devam ederim
microsoft, windows 10 ile rezilliğin en dibine indi.keşke oyun firmaları artık linux tarafına gereken ilgiyi gösterip her oyunu zahmetsiz oynayabileceğimiz duru...
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Infinitum 3 hf.
Hemen sanal sürücü açıyoruz :D
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AtiMX4 3 hf.
Windowsun dosya sistemi değişmeli.
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brk6152 3 hf.
Windows ne zaman kendine gelecek
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Eeltorm 3 hf.
USB takmadan da güncellemeri internete "w10 oto. güncelleştirme kapama" yazarak bulup kapatabilirsiniz zor bir şey değil.
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DPLALİ 3 hf.
Windows 7 gitti mertlik bitti
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DH Misafiri 3 hf.
Lan daha Mayıs'a gelmedik nasıl dağıtılsın son kullanıcılara. Kafanız mı iyi?
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dragons4 3 hf.
Her güncelle sonrası eski sürümü özlüyorum.
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mekan54 3 hf.
Yarın Windows XP yi ararız. Buraya yazıyorum
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Spider_hip 3 hf.
Vay be, microsoft'un bu ısrarlı güncellemelerinden ufacık bir usb ile kurtulabileceğimizi hiç düşünmezdim. İleride Win7'yi bırakıp Win10'a geçersem muhakkak bir usb yi güncelleme koruyucu olarak sürekli kullanırım :)
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