USB bellek takılı bilgisayarlarda Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi yapılamayacak

Windows 10’un Mayıs 2019 güncellemesi henüz tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlamadı. Ancak şimdiden ilginç bir sorunla gündeme geldi. Microsoft, USB bellek veya SD kart takılı olan bilgisayarlarda yeni güncellemenin yüklenemeyeceği belirtiliyor.

Sürücü harfi değişiyor

Aslında ortada büyük bir problem yok. Mayıs 2019 güncellemesi yapılırken bilgisayarınıza herhangi bir USB bellek veya SD kart takılıysa sürücü harfinin kaydığı fark edildi. Örneğin güncellemeden önce D: harfi ile kısaltılan USB sürücünüz güncellemeden sonra E: harfine kaymış olabiliyor. Son kullanıcılar için herhangi bir problem oluşturmasa da bazı şirketlerin etkilenebilmesi tabii ki mümkün.

Microsoft da böyle bir sorunun yaşanmaması için Mayıs 2019 güncellemesini yapmadan önce kullanıcıların bilgisayarlarına takılı olan tüm USB bellekleri ve SD kartları çıkarmalarını isteyecek. Sorun firmanın destek sayfasında “Mayıs 2019 güncellemesi sırasında harici bir USB cihazı veya SD hafıza kartı takılı olan bilgisayarlarda, hatalı sürücü atamaları gerçekleşebilir.“ şeklinde yer alıyor.

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Microsoft’un belirttiğine göre bir sonraki servis güncellemesi ile bu problem ortadan kalkacak. Ama önümüzdeki Mayıs 2019 güncellemesi maalesef bu USB sorunu ile kullanıcılara sunulacak gibi. Ekim 2018 güncellemesindeki dosya silinme vakalarını düşündüğümüz zaman yeni güncellemedeki hatanın daha kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.theverge.com/2019/4/24/18514479/microsoft-windows-10-may-2019-update-usb-storage-block