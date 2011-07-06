Mark Zuckerberg onayladı: Facebook'un artık 750 milyon aktif üyesi var

Dünyanın en büyük sosyal ağ ve paylaşım sitelerinden Facebook'un aktif üye sayısının firmaya yakın bir kaynaktan elde edilen bilgiye göre 750 milyon seviyesine ulaştığı bilgisi geride bıraktığımız haziran ayında internete sızdırılmıştı ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Lakin Facebook cephesinden, sızdırılan bu bilgiye karşılık herhangi bir onaylama gelmemesi ve Socialbakers sitesinin Facebook'un üye sayısını yaklaşık 704.176.240 olarak tahminlemesi üzerine pek çok kişinin aklında soru işaretleri yok değildi ta ki bugüne dek.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zucherberg, düzenlenen etkinlikte Facebook'un artık 750 milyon aktif üyesinin bulunduğunu onayladı. Yaklaşık 1 yıl öncesine kadar Facebook, 500 milyonuncu üyesine ev sahipliği yaptığında resmi bir duyuru gerçekleştirilmişti. Zuckerberg, 750 milyonuncu üye için resmi duyuru yapılmamasını 750 milyon seviyesini dönüm noktası olarak görmemelerine bağlıyor. Ayrıca Zucherberg, yakın zamanda Facebook'un 1 milyar aktif üye seviyesine ulaşılacağını umuyor.





Sadece Socialbakers sitesini baz aldığımızda en fazla üyeye sahip ilk beş ülke arasında ABD, Endonezya, İngiltere, Hindistan ve Türkiye var. Siteye göre Hindistan üye sayısı bakımından Türkiye'yi küçük bir farkla geride bırakmayı başarmış. Elbette insanların besledikleri evcil hayvanlara kadar üyelik açtığını düşündüğümüzde 750 milyonun kaç tanesinin gerçek olduğu merak konusu.



(Facebook'un CEO'su Mark Elliot Zuckerberg)



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