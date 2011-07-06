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Mark Zuckerberg onayladı: Facebook'un artık 750 milyon aktif üyesi var

7 yıl
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29
Web Siteleri
knight
Haber Editörü
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Mark Zuckerberg onayladı: Facebook'un artık 750 milyon aktif üyesi var
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Dünyanın en büyük sosyal ağ ve paylaşım sitelerinden Facebook'un aktif üye sayısının firmaya yakın bir kaynaktan elde edilen bilgiye göre 750 milyon seviyesine ulaştığı bilgisi geride bıraktığımız haziran ayında internete sızdırılmıştı ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Lakin Facebook cephesinden, sızdırılan bu bilgiye karşılık herhangi bir onaylama gelmemesi ve Socialbakers sitesinin Facebook'un üye sayısını yaklaşık 704.176.240 olarak tahminlemesi üzerine pek çok kişinin aklında soru işaretleri yok değildi ta ki bugüne dek.
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zucherberg, düzenlenen etkinlikte Facebook'un artık 750 milyon aktif üyesinin bulunduğunu onayladı. Yaklaşık 1 yıl öncesine kadar Facebook, 500 milyonuncu üyesine ev sahipliği yaptığında resmi bir duyuru gerçekleştirilmişti. Zuckerberg, 750 milyonuncu üye için resmi duyuru yapılmamasını 750 milyon seviyesini dönüm noktası olarak görmemelerine bağlıyor. Ayrıca Zucherberg, yakın zamanda Facebook'un 1 milyar aktif üye seviyesine ulaşılacağını umuyor.

Sadece Socialbakers sitesini baz aldığımızda en fazla üyeye sahip ilk beş ülke arasında ABD,  Endonezya, İngiltere, Hindistan ve Türkiye var. Siteye göre Hindistan üye sayısı bakımından Türkiye'yi küçük bir farkla geride bırakmayı başarmış. Elbette insanların besledikleri evcil hayvanlara kadar üyelik açtığını düşündüğümüzde 750 milyonun kaç tanesinin gerçek olduğu merak konusu.
Mark Zuckerberg onayladı: Facebook'un artık 750 milyon aktif üyesi var
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(Facebook'un CEO'su Mark Elliot Zuckerberg)
Facebook cephesinde yaşanan yenilik ve gelişmeleri okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Volkanbaba 7 yıl en beğenilen
%25i fake
3 Yanıt Yanıtla +6
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Robbie 7 yıl
fakeyim fakesin fakeyiz
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coldflue 7 yıl
Dh ın % 12.7 si fake
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khaos 7 yıl
Fotograftaki duruş,poz verme şekli,şişirilmiş egosu "abisi" steve jobs'ın çakması,kötü bir kopyası
1 Yanıt Yanıtla
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Seyyah 7 yıl khaos
khaos

Fotograftaki duruş,poz verme şekli,şişirilmiş egosu "abisi" steve jobs'ın çakması,kötü bir kopyası


Çamur atmaya gerek yok, adam dünyanın en genç ve en zengin adamlarından mı? Evet, bitti
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Mühendis Kafası 7 yıl
arkadaşlarla geçen fake muhabbetleri:
-yeni fake açtım
-benimki de eskidi bi tane daha açacam
-100. fakemi açtım
-daha anca mı ? ben 250 den sonra saymayı bıraktım
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NidderuN 7 yıl
Fake felan varmı benzeri ?
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umutarslan.com 7 yıl
isterse trilyon olsun.Benim 112 arkadaşım var.gerisi beni bağlamaz :)
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Apple 7 yıl
İnanılmaz bir başarı. 6 milyarlık dünyada 1 milyarı bu siteye üye gibi duruyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Adamlar artık aşmış :)
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Ctrlshft 7 yıl
face verdik book unu çıkarttılar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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I need $ 7 yıl
google+ yanına yaklaşamaz bence facebook'un iyi giden bi ortam var niye bıraksın ki insanlar ismden kaybediyor google+ bi kere tanıştığın birisine face'in var mı demek var google+'ın var mı demek var komik olur google+'ın var mı demek ne biliyim
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cmake 7 yıl
Google+'ın işi zor.
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Volkanbaba 7 yıl
%25i fake
1 Yanıt Yanıtla +6
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