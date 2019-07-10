SpaceX, NASA'nın kara delik araştırmalarında kullanacağı aracı uzaya taşıyacak

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Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından bir ihale ile daha taçlandırıldı. SpaceX bu kez de kuruma ait X ışını Polorimetri Keşif Uydusunu (IXPE) uzaya taşıyacak. Nötron yıldızları ve süper kütleli karadelikler gibi gök cisimlerinin yaydığı polarize ışığı inceleyecek olan uzay aracı, sahip olduğu özellikler sayesinde uzayda daha önce kullanılan görüntüleme araçlarına kıyasla çok daha keskin görüntüler elde edebilecek.

IXPE görevi sayesinde bilim insanlarının çok güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızları olan magnetarları, kara delikleri ve süpernova kalıntıları içinde bulunan ve “Pulsar Rüzgâr Bulutsu” adı verilen nebulaları daha iyi tahlil edebileceği ifade ediliyor.

Falcon 9 roketiyle Nisan 2021’de uzaya gönderilecek IXPE için NASA’nın SpaceX’e 50.3 milyon dolarlık bir ödeme yapacağı bilgisi paylaşılmış.

SpaceX’in COO’su Gwynne Shotwell bu kapsamada yaptığı açıklamada, “NASA’nın şirketimize duyduğu güven bir kez daha ortaya çıkmış oldu. SpaceX’e NASA tarafından verilen altıncı ihale olan IXPE görevi, önemli yüklerin uzaya taşınması konusunda şirketimize olan inancın bir göstergesidir.” ifadelerini kullanmış.

https://techcrunch.com/2019/07/08/spacex-contracted-by-nasa-to-launch-black-hole-and-neutron-star-research-craft/