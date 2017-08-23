Martin Scorsese ve Todd Phillips'ten yeni Joker filmi

Çizgi roman ve sinema dünyasının en popüler kötü adamlarından Joker, beyaz perdeye geri dönüyor. Son olarak Suicide Squad'da Jared Leto tarafından canlandırılan karakter, bu kez bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Deadline'ın haberine göre Warner Bros ve DC, Joker'in orijin (Joker olma) hikayesini anlatacak yeni bir film için hazırlıklara başladı.

Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği yeni Joker filminin senaryosunu Todd Phillips (The Hangover, War Dogs) ve Scott Silver (8 Mile, The Fighter) kaleme alacak. Son filmi War Dogs ile övgü toplayan Phillips aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenecek.

Bu yeni Joker filmi DC sinematik evreninin parçası olmayacak. Film, Warner Bros'un henüz ismini açıklamadığı yeni bir departmanın ilk projesi olacak. Bu yeni departman, DC sinematik evreninde bağımsız, münferit hikayelerin anlatıldığı filmler çekecek. Böylece DC çizgi romanlarından farklı hikayeler anlatılabilecek ve Joker gibi sevilen karakterler farklı aktörler tarafından canlandırılabilecek.

Sonuç olarak Jared Leto, DC sinematik evreninin gelecek filmlerinde Joker rolüyle geri dönerken, hazırlanan bu bireysel Joker filminde sevilen karaktere başka bir aktör hayat verecek.

Phillips'in yöneteceği bireysel Joker filmi; 1980'li yıllarda geçecek ve Joker'ın hepimizin bildiği suç dehası haline nasıl geldiğini anlatacak. Filmin başta Taxi Driver olmak üzere Scorsese'nin eski filmleri gibi karanlık bir suç filmi olacağı söyleniyor.

DC'nin kurduğu bu yeni departman, birçok ilgi çekici çizgi roman serisinin DC sinematik evrenine uymak zorunda olmadan sinemaya uyarlanmasını mümkün hale getirecek. Böylece mesela Superman'in ABD'ye değil de Rusya'ya düştüğü alternatif bir evrende geçen Superman: Red Son gibi sevilen çizgi roman serilerinin beyaz perdeye uyarlanmasının önü açılmış olacak.

Nitekim kısa bir süre önce Warner Bros'un bu hikayeyi sinemaya uyarlamak istediği yönünde dedikodular çıkmış ancak o dönem bu yeni departman henüz ortaya çıkmadığı için bu hikayenin DC sinematik evrenine nasıl yerleştirileceği merak konusu olmuştu.

http://deadline.com/2017/08/the-joker-origin-movie-todd-phillips-martin-scorsese-scott-silver-batman-dc-universe-1202154053/