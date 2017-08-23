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Martin Scorsese ve Todd Phillips'ten yeni Joker filmi

Warner Bros, Joker'in orijin hikayesini anlatacak yeni bir film için hazırlıklara başladı. Todd Phillips'in yöneteceği filmin yapımcılığını usta yönetmen Martin Scorsese üstlenecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman ve sinema dünyasının en popüler kötü adamlarından Joker, beyaz perdeye geri dönüyor. Son olarak Suicide Squad'da Jared Leto tarafından canlandırılan karakter, bu kez bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Deadline'ın haberine göre Warner Bros ve DC, Joker'in orijin (Joker olma) hikayesini anlatacak yeni bir film için hazırlıklara başladı.
Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği yeni Joker filminin senaryosunu Todd Phillips (The Hangover, War Dogs) ve Scott Silver (8 Mile, The Fighter) kaleme alacak. Son filmi War Dogs ile övgü toplayan Phillips aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenecek.
Bu yeni Joker filmi DC sinematik evreninin parçası olmayacak. Film, Warner Bros'un henüz ismini açıklamadığı yeni bir departmanın ilk projesi olacak. Bu yeni departman, DC sinematik evreninde bağımsız, münferit hikayelerin anlatıldığı filmler çekecek. Böylece DC çizgi romanlarından farklı hikayeler anlatılabilecek ve Joker gibi sevilen karakterler farklı aktörler tarafından canlandırılabilecek.
Sonuç olarak Jared Leto, DC sinematik evreninin gelecek filmlerinde Joker rolüyle geri dönerken, hazırlanan bu bireysel Joker filminde sevilen karaktere başka bir aktör hayat verecek.
Phillips'in yöneteceği bireysel Joker filmi; 1980'li yıllarda geçecek ve Joker'ın hepimizin bildiği suç dehası haline nasıl geldiğini anlatacak. Filmin başta Taxi Driver olmak üzere Scorsese'nin eski filmleri gibi karanlık bir suç filmi olacağı söyleniyor.
DC'nin kurduğu bu yeni departman, birçok ilgi çekici çizgi roman serisinin DC sinematik evrenine uymak zorunda olmadan sinemaya uyarlanmasını mümkün hale getirecek. Böylece mesela Superman'in ABD'ye değil de Rusya'ya düştüğü alternatif bir evrende geçen Superman: Red Son gibi sevilen çizgi roman serilerinin beyaz perdeye uyarlanmasının önü açılmış olacak.
Nitekim kısa bir süre önce Warner Bros'un bu hikayeyi sinemaya uyarlamak istediği yönünde dedikodular çıkmış ancak o dönem bu yeni departman henüz ortaya çıkmadığı için bu hikayenin DC sinematik evrenine nasıl yerleştirileceği merak konusu olmuştu.

http://deadline.com/2017/08/the-joker-origin-movie-todd-phillips-martin-scorsese-scott-silver-batman-dc-universe-1202154053/ Yorum Yaz
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Mr. Cheritto 2 yıl
Joker rolü için Keith Flint en uygun olan adaydır. The Prodigy müzik grubunun solistidir kendisi ; )


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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



O IRKÇI, BENCİL ve NEFRET dolu İNTİKAMCI bakışlarıyla insanı resmen büyülüyor. Aksini iddia edecek olanlar hiç bir şeyi bilmiyordur ; )


Not: The Prodigy hayranıyım





Joker rolü için Keith Flint en uygun olan adaydır. The Prodigy müzik grubunun solistidir kendisi ; )
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
Heath Ledgerden iyisi gelir mi acaba


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2K 2 yıl
İşin başında Martin Scorsese varsa çok iyi bir film olacağı kesin gibi diyebiliriz. DC evrenine bağlı olmayacak denmesi Scorsese'nin beni uçan kaçanla uğraştırmayın ben gerçekçi bir dram filmi yapmak istiyorum demesinden dolayı olabilir. Killing Joke gibi herkesi başına gelebilecek bir insanın bu noktaya gelmesini anlatan güzel bir hikaye izleyebiliriz. The Dark Knight'da işlenen Joker'de modern dünyayı çok iyi eleştiriyordu fakat sırf Joker'e odaklanan bir film daha iyi olacaktır. Umarım Jared Letto, Suicide Squad filminde ergenler hayran kalsın diye yaptığı saçma sapan hareketleri bu filmde de yapmaz.
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
Heath Ledgerden iyisi gelir mi acaba


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zymrdvn 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

Heath Ledgerden iyisi gelir mi acaba




Kesinlikle katılıyorum. Bir insana bir rol ancak bu kadar yakışırdı. Yazık, erken kaybettik...
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#1 2 yıl
rolü ülkemizden birine verseler güzel olur, nasılsa çoğu kişi joker triplerinde ortalıkta geziniyor, rol yapmasına gerek yok yani al oynat :)
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Mr. Cheritto 2 yıl #1
#1
rolü ülkemizden birine verseler güzel olur, nasılsa çoğu kişi joker triplerinde ortalıkta geziniyor, rol yapmasına gerek yok yani al oynat :)

Bende o yetenek var tipim de uygun. Hatta mafya filmlerinin orijinal koleksiyonunu da yapıyorum :D


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Bu da neşeli halim


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Mr. Cheritto 2 yıl
Joker rolü için Keith Flint en uygun olan adaydır. The Prodigy müzik grubunun solistidir kendisi ; )


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



[simage]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[/simage]

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



O IRKÇI, BENCİL ve NEFRET dolu İNTİKAMCI bakışlarıyla insanı resmen büyülüyor. Aksini iddia edecek olanlar hiç bir şeyi bilmiyordur ; )


Not: The Prodigy hayranıyım





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Ripper Roo 2 yıl Mr. Cheritto
Adam doğuştan Joker, yaşayan Joker, komple Joker.

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Great Responsibility 2 yıl Mr. Cheritto
Hakikaten Keith Flint'i hiç öyle düşünmemiştim , ama o geniş ağzı bakışları ve tavrıyla karaktere cuk oturuyor şuan
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strathmorea 2 yıl
Sinnnnemattikkk ivrin. Siz kaç tane saydınız. :) neredeyse her satıra yazacakmış eleman.
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GAMBIT 2 yıl strathmorea
strathmorea

Sinnnnemattikkk ivrin. Siz kaç tane saydınız. :) neredeyse her satıra yazacakmış eleman.

Sinematik evren kelimelerinden neden rahatsız oluyorsunuz çok merak ediyorum gerçekten.
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St Batuhan 2 yıl
"DC sinematik evrenine uymak zorunda olmadan"
Alternatifler güzel. Aslında pek ana evrene bağlı kalmasa bu Joker olur zira bir ihtimal Gotham güzel bir kaynak sunuyor. Umarım oradaki Jerome Valeska iyi bir kaynak ve Cameron da güzel bir tercih oldu.
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