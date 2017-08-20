Netflix, Punisher dizisinden ilk fragmanı yayınladı

Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşımaya devam eden Netflix; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in ardından şimdi de Punisher'ın bireysel dizisini çekiyor. İlk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda izleyicilerin karşısına çıkan Punisher (Jon Bernthal), bu yıl kendi dizisi ile ekranlara geri dönecek.

Daha önce iki kez sinemaya da uyarlanan Punisher çizgi romanları, ailesi öldürüldükten sonra adaleti kendi eline alıp New York'u suçlulardan temizlemeye çalışan Frank Castle'ın hikayesini anlatıyor. Çizgi romanlarda eski bir polis olan Castle, Netflix dizisinde eski özel kuvvetler askeri olarak karşımıza çıkıyor.

Senaryosunu Steve Lightfoot'un kaleme aldığı The Punisher'da Frank Castle'ı bir kez daha Jon Bernthal canlandıracak. Daredevil'ın ikinci sezonundaki performansı övgü toplayan Bernthal'a Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Jaime Ray Newman, Paul Schulze, Michael Nathanson ve Deborah Ann Woll eşlik edecek.

Netflix, bu yıl bitmeden izleyiciler ile buluşacak olan The Punisher için henüz resmi bir yayın tarihi açıklamış değil.