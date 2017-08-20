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Netflix, Punisher dizisinden ilk fragmanı yayınladı

Netflix, merakla beklenen yeni Marvel dizisi The Punisher'ın ilk tanıtım videosunu yayınladı. Frank Castle'ın hikayesini anlatan dizi bu yıl izleyiciler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşımaya devam eden Netflix; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in ardından şimdi de Punisher'ın bireysel dizisini çekiyor. İlk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda izleyicilerin karşısına çıkan Punisher (Jon Bernthal), bu yıl kendi dizisi ile ekranlara geri dönecek.
Daha önce iki kez sinemaya da uyarlanan Punisher çizgi romanları, ailesi öldürüldükten sonra adaleti kendi eline alıp New York'u suçlulardan temizlemeye çalışan Frank Castle'ın hikayesini anlatıyor. Çizgi romanlarda eski bir polis olan Castle, Netflix dizisinde eski özel kuvvetler askeri olarak karşımıza çıkıyor.
Senaryosunu Steve Lightfoot'un kaleme aldığı The Punisher'da Frank Castle'ı bir kez daha Jon Bernthal canlandıracak. Daredevil'ın ikinci sezonundaki performansı övgü toplayan Bernthal'a Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Jaime Ray Newman, Paul Schulze, Michael Nathanson ve Deborah Ann Woll eşlik edecek.
Netflix, bu yıl bitmeden izleyiciler ile buluşacak olan The Punisher için henüz resmi bir yayın tarihi açıklamış değil.
 

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DjarumBlack- 2 yıl en beğenilen
Jon Bernthal'ın oyunculuğna laf edenler var
Sabırsızlıkla bekliyorum zaten Daredevil'a sığmayacak kadar büyük bir karakterdi Jon sayesinde. çok mutlu etti.
Jon Bernthal'ın oyunculuğna laf edenler varSabırsızlıkla bekliyorum zaten Daredevil'a sığmayacak kadar büyük bir karakterdi Jon sayesinde. çok mutl...
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Ulfast 2 yıl
Punisher su fotodaki zibidi mi. Nasil itici nasil itici.
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zülkif gonzo 2 yıl
Adam bu rol e gidiyo
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Adventure. 2 yıl
Frank Castle eğer sadece Daredevil dizisine sıkışıp kalsaydı gerçektende çok yazık olurdu.
Marvel'ın dizileri çok iyi oluyor özellikle karanlık atmosferi ve şiddeti çok iyi kullanıyorlar. Punisher'da ise şiddetin ve kanın dibine vuracaklardır. Jon Bernthal artık Frank Castle karakteri ile özdeşleşti diye düşünüyorum.
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Türkiye Cumhuriyeti 2 yıl
Jon Bernthal gerçekten iyi oyuncu. The Walking Dead dizisinde adama çok fena kıl oluyorsunuz. Daredevil'de hayran kalıyorsunuz. Bence başarılı bir yapım olacak.
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sufistike 2 yıl
Wolverine açlığımızı bir nebze olsun dindirecek
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DinoCrocetti 2 yıl
jon bernthal'a laf edenler var şaka gibi.Adam daredevil'ın 2. sezonunda sanki ana karakter oymuş gibi oynadı , daredevil'ı geri plana itti adam direkt.Sanki Punisher'ın dizisiymiş gibi izledim 2.sezonu.
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MDV 2 yıl
Standalone olarak Daredevil deki kadar basarili olamayacak bence
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2PÁC 2 yıl
İtici diyenler Daredevil ı izlemeyenler. Adam dizinin 2. Sezonunda Charlie Cox la beraber en şahane performansı gösteren kişi. 2. Sezon şaha kalktıysa bu adamın payı çok yüksektir.
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TearsForFears 2 yıl
Daredevil de iyiydi fakat sadece punisher yoktu. Sadece punisher ın dizisi sıkıcı olabilir. Defenders faciasından sonra pek umutlu değilim.
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Erwin-Rommel 2 yıl
Daredevil'da harika bir performans sergilemişti. O çizgide yapmayı başardılarsa efsane bir dizi geliyor demektir.
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axaxa 2 yıl
Tam adamını bulmuşlar iyi işte :D
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