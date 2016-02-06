Marvel Avengers Academy ile kahramanlar okulda





Bu yıl vizyona girecek önemli Marvel filmlerinin öncesinde, mobil tarafta hareketlilik başladı. TinyCo ve Marvel işbirliğiyle, yeni bir kahraman simülasyonu karşımızda. Marvel Avengers Academy, kahramanlarımızı okul günlerine geri döndürüyor.





Yeni oyunda en önemli görev, genç Avengers kahramanlarını eğiterek zorlu şartlara hazırlamak. Kahramanlarımız henüz güçlerini keşfetmeye başladıkları için, eğitmek de epey zor oluyor. Oyuncular, süper kahraman okulunu kurduktan sonra, iğneden ipliğe her şeyiyle ilgilenmek zorunda.









Eğitim tesisleri, yatakhaneler, sınıflar, laboratuvarlar, stadyumlar gibi pek çok unsur inşa edilebilir durumda. Ayrıca her kahramanın kendisine has hikayesi olduğu için, hikaye içerisindeki merkezlerini de unutmamanız gerekiyor. Oyuna Iron Man ile başlayarak diğer kahramanları okula kazandırmaya çalışıyorsunuz. Thor, Kara Dul, Hulk, Loki, Kaptan Amerika ve Wasp gibi pek çok kahraman sizi bekliyor.





Çok detaylı bir simülasyon oyunu olduğu için Marvel Avengers Academy epey zamanınızı alıyor. Marvel evreninin hayranlarının seveceği oyun ücretsiz olarak sunuluyor.



