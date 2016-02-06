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Marvel Avengers Academy ile kahramanlar okulda

Marvel evrenini yakından takip ediyorsanız, süper kahramanların hayat hikayesini baştan yazabileceğiniz yeni simülasyon oyunu Marvel Avengers Academy sizi bekliyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Marvel Avengers Academy ile kahramanlar okulda


Bu yıl vizyona girecek önemli Marvel filmlerinin öncesinde, mobil tarafta hareketlilik başladı. TinyCo ve Marvel işbirliğiyle, yeni bir kahraman simülasyonu karşımızda. Marvel Avengers Academy, kahramanlarımızı okul günlerine geri döndürüyor. 

Yeni oyunda en önemli görev, genç Avengers kahramanlarını eğiterek zorlu şartlara hazırlamak. Kahramanlarımız henüz güçlerini keşfetmeye başladıkları için, eğitmek de epey zor oluyor. Oyuncular, süper kahraman okulunu kurduktan sonra, iğneden ipliğe her şeyiyle ilgilenmek zorunda. 


Eğitim tesisleri, yatakhaneler, sınıflar, laboratuvarlar, stadyumlar gibi pek çok unsur inşa edilebilir durumda. Ayrıca her kahramanın kendisine has hikayesi olduğu için, hikaye içerisindeki merkezlerini de unutmamanız gerekiyor. Oyuna Iron Man ile başlayarak diğer kahramanları okula kazandırmaya çalışıyorsunuz. Thor, Kara Dul, Hulk, Loki, Kaptan Amerika ve Wasp gibi pek çok kahraman sizi bekliyor. 

Çok detaylı bir simülasyon oyunu olduğu için Marvel Avengers Academy epey zamanınızı alıyor. Marvel evreninin hayranlarının seveceği oyun ücretsiz olarak sunuluyor.


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ugur_5392 3 yıl
Sizene kardesim bizim ingilizcemizden? Ben kendi adima konusuyorum size ne oluyorda ingilizce sart felan ?
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iboocum 3 yıl
İngilizce öğrenin ileride işe yarar.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Türkçe dil desteğinden ziyade size ingilizce dil desteği şart.
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Avengers.90 3 yıl
Türkçe dil desteği şart.
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ugur_5392 3 yıl
Oyun turkce olmadigi icin yuklemeye gerek yok. Zevk alamiyom :)
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