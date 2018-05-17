Geçtiğimiz ay vizyona giren Avengers: Infinity War ile sinema dünyasını kasıp kavuran Marvel, sinematik evrenini şekillendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek ve Infinity War'da anlatılan hikayeyi tamamlayacak Avengers 4'ün Marvel sinematik evreninde bir devrin sonu olacağı bir süredir konuşuluyor. Avengers 4 sonrası farklı bir görünüme bürünecek sinematik evreninin geleceğini planlamayı sürdüren Marvel, Eternals filmi için hazırlıklara başladı.

Marvel, bir süredir gündemde olan Eternals filmi için ilk somut adımı attı ve filmin senaryosunu kaleme alması için Matthew ve Ryan Firpo ikilisi ile anlaştı. Daha önce kısa film ve belgesel senaryoları yazan ikili şu ana kadar kayda değer bir işe imza atmış değil. Ancak ikili, yapımcı bulamayan en iyi senaryoların seçildiği 2017 Black List'e giren senaryoları Ruin ile sinema dünyasında adını duyurmayı başardı ve bu sayede Marvel'in radarına girdi.

Çizgi roman dünyasının usta isimlerinden Jack Kirby tarafından yaratılan Eternals; okuyucuları milyonlarca yıl geriye götüren destansı bir hikaye anlatıyor. Celestials olarak bilinen kozmik varlıkların milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde genetik deneyler yaparak süper güçlere sahip, neredeyse ölümsüz bir tür yaratmasıyla başlayan hikaye, insanlık tarihi boyunca perde arkasında devam eden kozmik bir mücadeleye dönüşüyor.

Avengers 4 sonrası Marvel sinematik evreninin nasıl şekilleneceği şimdilik belirsizliğini koruyor, ancak Eternals'ın bu evrenin geleceğinde önemli bir role sahip olacağı tahmin ediliyor.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/marvel-sets-black-list-writers-eternals-movie-1112084?