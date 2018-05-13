Deadpool 2 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, beyaz perdeye geri dönüyor. 2016 yılında vizyona giren bireysel filmi ile sinemaseverlerin gönlünü kazanan Deadpool'un yeni filmi önümüzdeki hafta vizyona girecek. Bu yazın en dikkat çekici filmlerinden Deadpool 2 için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de düzenlenen özel gösterimde bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı.

Bu sinema eleştirmenleri, yeni Deadpool filmi hakkındaki ilk tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşılan ilk yorumlar Deadpool 2'nin sinema eleştirmenlerinin beğenisini kazanmayı başardığını gösteriyor. Neredeyse tüm eleştirmenler devam filminden övgüyle bahsederken, bazı eleştirmenler Deadpool 2'nin ilk filmden daha iyi olduğunu söyleyerek sinemaseverleri daha da heyecanlandırdı.

Devam filminde Deadpool'a eşlik eden Cable ve Domino, eleştirmenleri fazlasıyla etkilemiş görünüyor. Bunun yanı sıra filmin +18 yaş sınırının hakkını fazlasıyla verdiği söylenirken, Deadpool 2 belki de en büyük övgüsünü "post-credits" sahnesi ile alıyor.

Film bittikten ve jenerik geçtikten sonra çıkan post-credits sahneleri son dönemde özellikle süper kahraman filmlerinin değişilmezi haline geldi. Bugüne kadar birçok süper kahraman filmi post-credits sahnesi ile ses getirse de, eleştirmenlere göre Deadpool 2'nin post-credits sahneleri, bugüne kadar çekilen en iyi post-credits sahneleri olabilir.

Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz, Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, 18 Mayıs'ta vizyona girecek.