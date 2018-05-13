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Deadpool 2 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Önümüzdeki hafta sinemaseverler ile buluşacak olan Deadpool 2'yi erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, beyaz perdeye geri dönüyor. 2016 yılında vizyona giren bireysel filmi ile sinemaseverlerin gönlünü kazanan Deadpool'un yeni filmi önümüzdeki hafta vizyona girecek. Bu yazın en dikkat çekici filmlerinden Deadpool 2 için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de düzenlenen özel gösterimde bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı.
Bu sinema eleştirmenleri, yeni Deadpool filmi hakkındaki ilk tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşılan ilk yorumlar Deadpool 2'nin sinema eleştirmenlerinin beğenisini kazanmayı başardığını gösteriyor. Neredeyse tüm eleştirmenler devam filminden övgüyle bahsederken, bazı eleştirmenler Deadpool 2'nin ilk filmden daha iyi olduğunu söyleyerek sinemaseverleri daha da heyecanlandırdı.
Devam filminde Deadpool'a eşlik eden Cable ve Domino, eleştirmenleri fazlasıyla etkilemiş görünüyor. Bunun yanı sıra filmin +18 yaş sınırının hakkını fazlasıyla verdiği söylenirken, Deadpool 2 belki de en büyük övgüsünü "post-credits" sahnesi ile alıyor.
Film bittikten ve jenerik geçtikten sonra çıkan post-credits sahneleri son dönemde özellikle süper kahraman filmlerinin değişilmezi haline geldi. Bugüne kadar birçok süper kahraman filmi post-credits sahnesi ile ses getirse de, eleştirmenlere göre Deadpool 2'nin post-credits sahneleri, bugüne kadar çekilen en iyi post-credits sahneleri olabilir.
 
Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz, Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, 18 Mayıs'ta vizyona girecek.


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AtiMX4 1 yıl en beğenilen
Altyazılı izlemenizi öneririm. İlki de oldukça komikti.
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EyeCoral 1 yıl
Fragmanı bile çok komik...
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WarSaw 1 yıl
en komik ve en karekteristik süper kahramanlardan bir tanesi ama şu gayliği cidden en yumuşak karnı. hiçkimse homofobik zart zurt demesin adam biseksüel gay işte.
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feylosoft 1 yıl
Olay zaten sulu zırtlak aynı zamanda şiddet sever bir çizgi roman kahramanının filmi zaten ne olabilir ki başka drama mı bekliyorsunuz?
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Sharparrow 1 yıl
sokak jargonu devam ediyor mu acaba? ailecek izlenebilecek bir film değil onu kesin biliyorum.. tam bir terbiyesiz ergen dili hakimdi ilk filmde..
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eyoruk 1 yıl Sharparrow
Normal.Karakter böyle çünkü..
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a.f.y. 1 yıl
Sloganı neydi: " Zeki çevik terbiyesiz "
Hakkını veriyor bu cümlenin kerata.
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aspirin_00 1 yıl
herkes beğenecek yada beğenmeyecek diye bir kural yok... yorumlara saygı iyi kötü izler deneyim sahibi oluruz. :D
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Baxa 1 yıl
İlk filmini begenmedim sebebi ise karakter bana hitap etmiyor.İkinci filmin fragmanini izleyince kotu karakterin tirt oldugunu hissediyorum.
Koymak icin koyulmus gibi bir sey gibi geliyor.
Sonuc olarak sevenlere iyi seyirler.
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mladenbmv 1 yıl
birinci filmde biraz komedi tarzı olmuştu umarım aynı şaklabanlıklar devam etmez.hem bilim kurgu hemde komedi tarzı yapmışlardı birincisini ikincisi umarım öyle değildir.
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Artunç 1 yıl
Fragmanı güzele benziyor. İlk filmini de beğenmiştim. Bakalım bu film ilkinden gerçekten daha mı güzel onu da izleyince değerlendiririz.
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canguler917 1 yıl
bu şebek dolu filmleri gördükçe BvS'nin değeri daha da artıyor gözümde.teşekkürler zack snyder,ben affleck,henry cavill
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AtiMX4 1 yıl en beğenilen
Altyazılı izlemenizi öneririm. İlki de oldukça komikti.
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