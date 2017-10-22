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The Punisher'ın çıkış tarihi yayınlanan yeni fragman ile duyuruldu

Marvel dizilerine yenilerini eklemeye devam eden Netflix, Punisher dizisi için yeni bir fragman yayınladı. Bu yeni fragman ile birlikte The Punisher'ın çıkış tarihi de resmiyet kazandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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9
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşımaya devam eden Netflix; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist'ten sonra şimdi de Punisher'ın bireysel dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. İlk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda izleyicilerin karşısına çıktıktan sonra geçtiğimiz aylarda yayınlanan The Defenders'ta da boy gösteren Punisher (Jon Bernthal), çok yakında bireysel dizisi ile ekranlara geri dönecek.
Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta yaşanan silahlı saldırının ardından Netflix'in bu olayı andıran sahneler barındıran The Punisher'ı önümüzdeki yıla ertelemesi gündemdeydi. Ne var ki yayınlanan son fragman Netflix'in yeni dizisini bu yıl bitmeden yayınlamaya karar verdiğini gösteriyor. Netflix yayınladığı yeni fragman ile The Punisher'ın 17 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu.
Daha önce iki kez sinemaya da uyarlanan Punisher çizgi romanları, ailesi öldürüldükten sonra adaleti kendi eline alıp New York'u suçlulardan temizlemeye çalışan Frank Castle'ın hikayesini anlatıyor. Daredevil'ın ikinci sezonunda ailesini öldüren kişilerin peşine düşen Castle, bu kez sadece intikam için değil, New York sakinlerini korumak için suçlular ile karşı karşıya gelecek.
Senaryosunu Steve Lightfoot'un kaleme aldığı The Punisher'da Frank Castle'ı bir kez daha Jon Bernthal canlandıracak. Daredevil'ın ikinci sezonundaki performansı övgü toplayan Bernthal'a Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Jaime Ray Newman, Paul Schulze, Michael Nathanson ve Deborah Ann Woll eşlik edecek.


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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
bu adamda başrol oynayacak karizma yok, olsa olsa başrolün yancısı olur
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kıymetli_vatandaş 2 yıl
Thomas Jane gönüllerin The Punisheri
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Ares 2 yıl
Punisher 3 kez uyarlandı Dolph Lundgren'de Punisher'ı oynamıştı.
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canguler917 2 yıl
biraz da dc ver admin
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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
bu adamda başrol oynayacak karizma yok, olsa olsa başrolün yancısı olur
2 Yanıt Yanıtla +7
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baysan240 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

bu adamda başrol oynayacak karizma yok, olsa olsa başrolün yancısı olur

birazdan sana sarmaya başlarlar


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erenceyla 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

bu adamda başrol oynayacak karizma yok, olsa olsa başrolün yancısı olur

İşte o yüzden başrole oyuncu alırken oyunculuğa bakıyorlar :) Yoksa Şahan Gökbakar'ın sinemalar da görünmesi gibi bir şey bu. Tabi Gökbakar Bernthal'ın oyunculuğuna yetişebilir ise. Sana giydirmek gibi bir niyetim yok yanlış anlaşılmasın :D
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