The Punisher'ın çıkış tarihi yayınlanan yeni fragman ile duyuruldu

Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşımaya devam eden Netflix; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist'ten sonra şimdi de Punisher'ın bireysel dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. İlk olarak Daredevil'ın ikinci sezonunda izleyicilerin karşısına çıktıktan sonra geçtiğimiz aylarda yayınlanan The Defenders'ta da boy gösteren Punisher (Jon Bernthal), çok yakında bireysel dizisi ile ekranlara geri dönecek.

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta yaşanan silahlı saldırının ardından Netflix'in bu olayı andıran sahneler barındıran The Punisher'ı önümüzdeki yıla ertelemesi gündemdeydi. Ne var ki yayınlanan son fragman Netflix'in yeni dizisini bu yıl bitmeden yayınlamaya karar verdiğini gösteriyor. Netflix yayınladığı yeni fragman ile The Punisher'ın 17 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu.

Daha önce iki kez sinemaya da uyarlanan Punisher çizgi romanları, ailesi öldürüldükten sonra adaleti kendi eline alıp New York'u suçlulardan temizlemeye çalışan Frank Castle'ın hikayesini anlatıyor. Daredevil'ın ikinci sezonunda ailesini öldüren kişilerin peşine düşen Castle, bu kez sadece intikam için değil, New York sakinlerini korumak için suçlular ile karşı karşıya gelecek.

Senaryosunu Steve Lightfoot'un kaleme aldığı The Punisher'da Frank Castle'ı bir kez daha Jon Bernthal canlandıracak. Daredevil'ın ikinci sezonundaki performansı övgü toplayan Bernthal'a Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Jaime Ray Newman, Paul Schulze, Michael Nathanson ve Deborah Ann Woll eşlik edecek.