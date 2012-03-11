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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Marvel mobil cihazlara farklı artırılmış gerçeklik uygulamaları sunmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ünlü çizgi roman yapımcısı Marvel, basılı çizgi romanlarından satın alanlara mobil uygulaması üzerinden hediye çeki vermesi kampanyasının ardından mobil platformlarda daha çok ilgi çekmek adına yeni bir proje daha hazırlıyor.

R'Evolution adındaki bu projenin önemli bir ayağında Marvel, artırılmış gerçeklik konusunda uzman Aurasma girişimi ile bir ortaklık yaptı. Bu ortaklık kapsamında sanal mağazada satılan kitapların fragmanlarını izleme, basılı kitabı kameraya tuttuğunuzda 3D animasyonlar, özetler, artırılmış gerçeklik içerikleri gibi pek çok ekstra, mobil uygulamalardan erişilebilir olacak.

Marvel, iOS ve Android için geliştirdiği uygulamaları kısa süre sonra yayınlayacak. Böylece örneğin Demir Adam serisini okurken cihazınızda 3 boyutlu bir animasyonunu da görebileceksiniz.

Marvel ayrıca iOS cihazları için Marvel Infinite Comics serisini de kısa bir süre sonra piyasaya sürecek. Tamamen dijital baskı odaklı olacak seride yeni bir tuval, okuyucuların kontrol edebileceği geçiş hızları, yayınların animasyon ile efektlendirilmesi gibi eğlenceli ekstralar olacak.

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E_Aydin35 7 yıl
Güzelmiş bayada etkileyici bu şekilde insanların özellikleri küçük çocukların okuma hevesi artar. :) Sırf Örümcek adamı görmek için kitap okuyomuş falan :P :)
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söny 7 yıl
3boyutlu resimler hoş olabilir neden andorit pazarına iron man'le girmeye calısıyor elinde o kadar karakter var daha iyi rekmlar yapabilir
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