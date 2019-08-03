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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Marvell sektörün en düşük güçteki PCIe 4 SSD kontrolcülerini duyurdu

Marvell’ın 12nm sürecinde geliştirdiği yeni PCIe 4 NVMe SSD kontrolcüleri 2W altında enerji tüketerek sektörde yeni bir rekora imza atıyor. Üstelik maliyeti de düşük.
4 gün
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Marvell sektörün en düşük güçteki PCIe 4 SSD kontrolcülerini duyurdu

Computex 2019 fuarı sonrasında üreticilerin hızlı bir şekilde PCIe 4 standardına uyum sağladığı görülüyor. İlk anakart ve SSD ürünlerinin yanı sıra kontrolcüler de görücüye çıkmaya başladı.

Sektörde ilk

Marvell yaptığı duyuruda sektörün en düşük güç profiline sahip PCIe 4 NVME kontrolcülerini geliştirdiğini açıkladı. 12nm sürecinde geliştirilen kontrolcüler sadece 2W altında enerji tüketmeyi başarıyor.

Ayrıca Bkz. "DJI yeni Drone gözlük sistemini duyurdu"

Yeni PCIe 4 kontrolcüler 3 adet Cortex-R5 çekirdeği barındırıyor ve 4 kanalda 1.2GT/s hızlarına ulaşabiliyor. DDR4 ve LPDDR4 DRAM barındıran Marvell 88SS1321 kontrolcüsü PCIe 4 x4 ara yüzü ile 3.9GB/s okuma ve 3.3GBps yazma hızlarına erişebiliyor. Rastgelem okuma performansı 690K, yazma performansı da 500K IOPS değerine ulaşıyor.

DRAM olmayan Marvell 88SS1322 versiyonu da yine aynı hızlara ulaşıyor. IOPS değerleri daha düşük. Yine DRAM olmayan 88SS1323 versiyonu da 3.5GBPS okuma ve 3GBps yazma hızlarına ulaşıyor. Bu versiyon PCIe 4 x2 ara birimi kullanıyor. Ayrıca yeni kontrolcüler maliyetleri de aşağıya çekiyor.

Yeni Marvel kontrolcüleri hali hazırda Toshiba ve Micron’un 96 katmanlı NAND belleklerinde test ediliyor. Yakın zamanda yine bu markaların PCIe 4 NVMe SSD ürünlerinde piyasaya sürülecek.

 


https://www.techpowerup.com/257908/marvell-announces-88ss1320-series-pcie-gen4-nvme-ssd-controllers Yorum Yaz
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selahattın ısık 4 gün en beğenilen Ussuz
çocukluk yıllarında columbia ürünleri giyip ulayn bu colombiya ne büyük ülke.
kendi adında markası var diyordum..
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Executor Arhentir 3 gün
3xR5 çekirdeği 2w? iyiymiş. marvell.com/...
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Ussuz 4 gün
Yeni avangers izledim. Dedim marvel ne ara bu işe girdi. Sonradan dank etti :d
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selahattın ısık 4 gün Ussuz
çocukluk yıllarında columbia ürünleri giyip ulayn bu colombiya ne büyük ülke.
kendi adında markası var diyordum..
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Bay Robot 4 gün Ussuz
En az iki harf değişik olmalıydı marka haklarından ama...
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