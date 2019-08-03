Marvell sektörün en düşük güçteki PCIe 4 SSD kontrolcülerini duyurdu

Computex 2019 fuarı sonrasında üreticilerin hızlı bir şekilde PCIe 4 standardına uyum sağladığı görülüyor. İlk anakart ve SSD ürünlerinin yanı sıra kontrolcüler de görücüye çıkmaya başladı.

Sektörde ilk

Marvell yaptığı duyuruda sektörün en düşük güç profiline sahip PCIe 4 NVME kontrolcülerini geliştirdiğini açıkladı. 12nm sürecinde geliştirilen kontrolcüler sadece 2W altında enerji tüketmeyi başarıyor.

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Yeni PCIe 4 kontrolcüler 3 adet Cortex-R5 çekirdeği barındırıyor ve 4 kanalda 1.2GT/s hızlarına ulaşabiliyor. DDR4 ve LPDDR4 DRAM barındıran Marvell 88SS1321 kontrolcüsü PCIe 4 x4 ara yüzü ile 3.9GB/s okuma ve 3.3GBps yazma hızlarına erişebiliyor. Rastgelem okuma performansı 690K, yazma performansı da 500K IOPS değerine ulaşıyor.

DRAM olmayan Marvell 88SS1322 versiyonu da yine aynı hızlara ulaşıyor. IOPS değerleri daha düşük. Yine DRAM olmayan 88SS1323 versiyonu da 3.5GBPS okuma ve 3GBps yazma hızlarına ulaşıyor. Bu versiyon PCIe 4 x2 ara birimi kullanıyor. Ayrıca yeni kontrolcüler maliyetleri de aşağıya çekiyor.

Yeni Marvel kontrolcüleri hali hazırda Toshiba ve Micron’un 96 katmanlı NAND belleklerinde test ediliyor. Yakın zamanda yine bu markaların PCIe 4 NVMe SSD ürünlerinde piyasaya sürülecek.