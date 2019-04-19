Masaüstü Chrome için okuma modu geliyor - Gelene kadar en iyi alternatif Pocket

Google Chrome web tarayıcısının masaüstü uygulaması, mobilde uzunca zamandır bulunan okuma moduna sahip oldu. Şimdilik kararsız beta olan Canary sürümünde olan özellik, kısa süre sonra stabil versiyonlara ulaşacaktır. web tarayıcısının masaüstü uygulaması, mobilde uzunca zamandır bulunan okuma moduna sahip oldu. Şimdilik kararsız beta olansürümünde olan özellik, kısa süre sonra stabil versiyonlara ulaşacaktır.

Tarayıcıların hemen hemen hepsinde bulunan bu özellik artık bir standart hâline gelmişti. Microsoft Edge, 2015 yılından beri okuma moduna sahipken Safari ve Firefox özelliğe 2017’de sahip olmuştu. Bu üçlünün içinden en gelişmiş olan okuma modu Firefox’a ait diyebiliriz. Firefox, okuma modu için farklı renk temaları, sesli okuma ve metin yeniden boyutlandırma gibi özelliklere sahip.

Basitleştirilmiş Görünüm olarak yer alan bu okuma modu, Chrome için yeni bir özellik değil. Masaüstü versiyonda mobilin aynısı fakat yeniden adlandırılmış olacak bu özellik, ilk olarak Şubat ayında bir Android versiyonundaolarak yer alan bu okuma modu, Chrome için yeni bir özellik değil. Masaüstü versiyonda mobilin aynısı fakat yeniden adlandırılmış olacak bu özellik, ilk olarak Şubat ayında bir hata raporunda ortaya çıkmıştı.

Özelliği şimdiden kullanmaya başlamak için bilgisayarınıza Chrome Canary’nin son sürümünü yüklemelisiniz. Bunun ardından “chrome://flags/#enable-reader-mode” adresini tırnaklar olmadan adres çubuğuna yapıştırıp özelliği aktive etmeniz gerekli. Bu tamamlandıktan sonra tarayıcıyı yeniden başlattığınızda okumak istediğiniz sayfaya gidip üç nokta menüsünden “Distill page” ya da “Sayfayı damıt” ya da Google nasıl çevirmeyi tercih ederse o şekilde karşınıza çıkacak bir seçeneği aktive ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. Bize sorarsanız bu kadar uğraşmaya değmez, daha iyi ve kolay bir çözüm var.

Okumayı sevenlere en iyi alternatif: Pocket

Pocket, bu bahsettiğimiz okuma modu işini yaparken aynı zamanda bir arşiv gibi de çalışıyor ve tüm okumalarınızı organize ediyor. Mozilla altında yer alan Pocket, Firefox kullanıyorsanız tarayıcının dâhili entegrasyonları sayesinde daha da tatlı hâle geliyor. Pocket kullanmak için mobil telefonlarda istediğiniz sayfayı uygulamayla paylaşmak, masaüstünde ise eklentiyi yükledikten sonra Pocket ikonuna tıklamak yetiyor. Chrome için eklenti desteği sunan , mobil uygulamaları (iOS) bol (Android) bol bulunan, bu bahsettiğimiz okuma modu işini yaparken aynı zamanda bir arşiv gibi de çalışıyor ve tüm okumalarınızı organize ediyor.altında yer alan Pocket, Firefox kullanıyorsanız tarayıcının dâhili entegrasyonları sayesinde daha da tatlı hâle geliyor. Pocket kullanmak için mobil telefonlarda istediğiniz sayfayı uygulamayla paylaşmak, masaüstünde ise eklentiyi yükledikten sonra Pocket ikonuna tıklamak yetiyor.

Tercih sizin.