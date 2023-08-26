Google, Chrome'da web sayfasını sesli okuma özelliğini test ediyor

Tam Boyutta Gör Google Chrome Canary (geliştiriciler için yayınlanan sürüm) artık web sayfalarını seslendirme işlevine sahip. Bu gelişme, @Leopeva64 takma adlı bir X (Twitter) kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

Yolun sonu: Messenger Lite, Eylül ayında kapatılacak 2 gün önce eklendi

Yeni özellik şimdilik tatmin edici değil

Sesli okuma, kısa bir süre önce Chrome'a gelen okuma moduna entegre edilmiş. Artık metni dinlemek için üstte bir düğme var. Ancak şu an için son derece kötü çalıştığı belirtiliyor. Edge gibi diğer tarayıcılarda ise uzun süredir okuma ve dinleme modu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seslerin yanı sıra diğer diller için destek bile sunuyor. Ayrıca oynatma hızı da özelleştirilebiliyor. Ancak Chrome tüm bunlara sahip değil. Sesin kendisi son derece robotik geliyor, mantıksal vurgular yapmıyor ve her şeyi düz metin olarak okuyor. Chrome tarayıcısına entegre edilecek olan yeni özelliğin, gelecek sürümlerde daha iyi bir hale getirilmesi kuvvetle muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Chrome'da web sayfasını sesli okuma özelliği test ediliyor