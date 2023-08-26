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    Google, Chrome'da web sayfasını sesli okuma özelliğini test ediyor

    Teknoloji devi Google, rakip tarayıcılarda mevcut olan web sayfasındaki metinleri sesli okuma özelliğini Chrome tarayıcısına getiriyor.                          
    Chrome'da web sayfasını sesli okuma özelliği test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Google Chrome Canary (geliştiriciler için yayınlanan sürüm) artık web sayfalarını seslendirme işlevine sahip. Bu gelişme, @Leopeva64 takma adlı bir X (Twitter) kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

    Yeni özellik şimdilik tatmin edici değil

    Sesli okuma, kısa bir süre önce Chrome'a gelen okuma moduna entegre edilmiş. Artık metni dinlemek için üstte bir düğme var. Ancak şu an için son derece kötü çalıştığı belirtiliyor. Edge gibi diğer tarayıcılarda ise uzun süredir okuma ve dinleme modu bulunuyor.

    Chrome'da web sayfasını sesli okuma özelliği test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seslerin yanı sıra diğer diller için destek bile sunuyor. Ayrıca oynatma hızı da özelleştirilebiliyor. Ancak Chrome tüm bunlara sahip değil. Sesin kendisi son derece robotik geliyor, mantıksal vurgular yapmıyor ve her şeyi düz metin olarak okuyor. Chrome tarayıcısına entegre edilecek olan yeni özelliğin, gelecek sürümlerde daha iyi bir hale getirilmesi kuvvetle muhtemel.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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