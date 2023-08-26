Google, Chrome'da web sayfasını sesli okuma özelliğini test ediyor

Yeni özellik şimdilik tatmin edici değil
Sesli okuma, kısa bir süre önce Chrome'a gelen okuma moduna entegre edilmiş. Artık metni dinlemek için üstte bir düğme var. Ancak şu an için son derece kötü çalıştığı belirtiliyor. Edge gibi diğer tarayıcılarda ise uzun süredir okuma ve dinleme modu bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.