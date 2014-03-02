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Mastercard yurtdışı alışverişleri kolaylaştırmak için akıllı telefonlara güvenecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mastercard yurtdışı alışverişleri kolaylaştırmak için akıllı telefonlara güvenecek

Yurtdışında alışveriş yapmak isteyen ancak zaman zaman kredi kartı reddedilen ve bankalarına yer bildirimi yapmak zorunda kalan tüketicilere yönelik MasterCard yeni bir proje geliştiriyor. 

Mobil operatörlere bulut tabanlı çözümler sunan Syniversia ile işbirliği yapan MasterCard, kullanıcıların yurtdışında kredi kartı ile alışveriş yaparken, gerekli güvenlik doğrulamasını akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirerek reddedilme ihtimalini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Hali hazırda pilot uygulamalara başlayan projede akıllı telefonun internet bağlantısının olması gerekiyor. Kredi kartı kullanımı esnasında akıllı telefon bankaya yer bildirimi yapıyor ve kullanıcının kartın işlendiği mağaza ile aynı yerde olduğu doğrulanıyor. 

Syniversia pek çok ülkede 200'e yakın ortağına çözümler sunuyor ve bu projeye yönelik olarak küçük data paketlerinin satışı da yapılacak.  

http://money.msn.com/business-news/article.aspx?feed=BW&date=20140225&id=17381031 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akare+bkare=ckare 5 yıl
Kötü yazılımlar artar..
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