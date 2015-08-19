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Mate serisinin yeni telefonu batarya sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor

3 yıl
3,6b
1
27
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Mate serisinin yeni telefonu batarya sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor
 
Huawei'nin Mate serisi hem tasarımı hem de bileşenleri ile oldukça ilgi çeken bir seri. Ekranın büyük olmasına rağmen kasa oranının bunu hissettirmeyecek seviyede olması ve 4100 mAh'lık devasa batarya Mate 7'den sıkça bahsedilmesine neden olmuştu. Görünen o ki Çin'li üretici devam modelinde de adından söz ettirebilmek için sıkı bir uğraş veriyor.
Huawei Mate 7S veya Mate 8 adıyla anılan yeni modelin sızıntıları gelmeye devam ediyor. Son fotoğraflar ekrandaki çerçeve oranının iyice küçüldüğünü, hatta sağ ve sol kenarlarda neredeyse çerçevesiz bir ekranın yakalandığını gösteriyor. Bunun en büyük yardımcısı da 2.5D tasarım denilen ve kenarlarda yer alan hafif eğim. Bu sayede telefonun ekranı kasayla birlikte eğimli bir şekilde birleştirilerek çerçevesiz hissiyat yaratılabiliyor.
Mate serisinin yeni telefonu batarya sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor
 
Diğer yandan eski iddialar modelde Kirin 935 kullanılacağını söylese de yeni test sonuçları Kirin 950 çipsetine işaret ediyor. Huawei'nin kendi geliştirdiği çipset eğer sonuçlar doğru ise Exynos 7420 ile yarışacak güçte olabilir. Bugünkü son iddia ise Mate 7S (veya Mate 8)'de 4500 mAh batarya kapasitesi olacağı yönünde. Mate 7 modelinde 4100 mAh'lık büyük bataryayı göze alırsak Çin'li üretici bazı geliştirmeler ile yeni kasaya 4500 mAh kapasiteyi sığdırmış olabilir.
Tüm bu iddiaların doğruluğu Eylül başında düzenlenecek IFA fuarında netlik kazanacak. Sizler yeni Mate modelinin şimdiye kadar ortaya çıkan özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kirin 950 ve 4500 mAh batarya ikilisi iyi bir tercih sebebi olabilir mi? 
Mate serisinin yeni telefonu batarya sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor
 

http://www.phonearena.com/news/More-hardware-specs-of-the-upcoming-Huawei-Mate-leaked--powerful-SoC-gargantuan-battery_id72843 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dhli 3 yıl en beğenilen
Tasarım ateş ediyor.
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Stanislas Xavier 3 yıl
Kirin 950 teknik olarak çok iyi duruyor, Mali T880 ile güçsüz grafik birimi olayından da vazgeçmişler, iyi olmuş. QHD yerine FullHd çözünürlükle gelirse müthiş bir cihaz olur.
Kirin 950 teknik olarak çok iyi duruyor, Mali T880 ile güçsüz grafik birimi olayından da vazgeçmişler, iyi olmuş. QHD yerine FullHd çözünürlükle gelirse müthiş ...
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stalker(1979) 3 yıl
HTC şu anda bu tasarım anlayışında olsaydı pazar payını kaybetmez, işçi çıkarmaz ve fabrika satmazdı :(
Telefona gelecek olursak Kirin 950 Mali T880 gerçekten çok iddialı. Tasarıma diyecek bir şey yok güzel. Türkiye'ye gelir inşallah.
HTC şu anda bu tasarım anlayışında olsaydı pazar payını kaybetmez, işçi çıkarmaz ve fabrika satmazdı :(Telefona gelecek olursak Kirin 950 Mali T880 gerçe...
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BekirTemel 3 yıl
Sınırlar zorlanacaksa batarya ile zorlansın tebrik ediyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Düzenli güncelleme yazılım desteği verirse,iyi kalite odak kitlemeli foto çekebilirse, servis sıkıntısı yaratmaz ise tam 12 den vurmuş.
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SHADOW 3 yıl
Batarya super
Donanim iyi
Tasarim hoş
Buyukluk fazla
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Free WiLL 3 yıl
mate 7 kullanıcısı olarak belki de tek sıkıntım video kayıt esnasında şayet ortam gürültülü ise rezalet bir ses kaydı yapmasıydı umarım bu sorunu çözmüşlerdir. Onun dışında gerçekten harika bir seri bence mate
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Das Boot 3 yıl
Mate7'nin hemen hemen aynısı. İyi tasarım ekibi varmış huawei'nin. Batarya denildiği gibi olursa efsane bir cihaz geliyor olabilir. Tüm donanım güncel teknoloji, üstüne bataryada 4.500 mAh olursa, rahat bir şekilde 3 günü tamamlar umarım.
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Be All My Sins Remembered 3 yıl
Tasarım harika olmuş
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kadirirdem 3 yıl
Bunlar Artırır,Samsung Düşürür Pili.Helal Olsun Süper Bir Cihaz Olmuş,İnşALLAH Türkiye'ye Gelir
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kırmızı panda 3 yıl
Fotodan mı kaynaklı bilmiyorum ama çok büyük duruyor.
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F3L14N 3 yıl
Ekran kaç inch arkadaşlar? Çok büyük değildir inşallah kullanım açısından çok sıkıntı oluyor.
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General. 3 yıl
Tasarım harikası olmuş.
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alibotan 3 yıl
Kapasitif tuşlara geçilmiş bu harika olur. Ayrıca eğer kirin 950 ve 4000 mah batarya ile bile gelse phablet serilerinin kralı olur. Birde ekranı 5.7 inçe çekerlerse sonraki cihazım Mate serisi olur
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