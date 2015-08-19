Mate serisinin yeni telefonu batarya sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor

Huawei'nin Mate serisi hem tasarımı hem de bileşenleri ile oldukça ilgi çeken bir seri. Ekranın büyük olmasına rağmen kasa oranının bunu hissettirmeyecek seviyede olması ve 4100 mAh'lık devasa batarya Mate 7'den sıkça bahsedilmesine neden olmuştu. Görünen o ki Çin'li üretici devam modelinde de adından söz ettirebilmek için sıkı bir uğraş veriyor.

Huawei Mate 7S veya Mate 8 adıyla anılan yeni modelin sızıntıları gelmeye devam ediyor. Son fotoğraflar ekrandaki çerçeve oranının iyice küçüldüğünü, hatta sağ ve sol kenarlarda neredeyse çerçevesiz bir ekranın yakalandığını gösteriyor. Bunun en büyük yardımcısı da 2.5D tasarım denilen ve kenarlarda yer alan hafif eğim. Bu sayede telefonun ekranı kasayla birlikte eğimli bir şekilde birleştirilerek çerçevesiz hissiyat yaratılabiliyor.

Diğer yandan eski iddialar modelde Kirin 935 kullanılacağını söylese de yeni test sonuçları Kirin 950 çipsetine işaret ediyor. Huawei'nin kendi geliştirdiği çipset eğer sonuçlar doğru ise Exynos 7420 ile yarışacak güçte olabilir. Bugünkü son iddia ise Mate 7S (veya Mate 8)'de 4500 mAh batarya kapasitesi olacağı yönünde. Mate 7 modelinde 4100 mAh'lık büyük bataryayı göze alırsak Çin'li üretici bazı geliştirmeler ile yeni kasaya 4500 mAh kapasiteyi sığdırmış olabilir.

Tüm bu iddiaların doğruluğu Eylül başında düzenlenecek IFA fuarında netlik kazanacak. Sizler yeni Mate modelinin şimdiye kadar ortaya çıkan özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kirin 950 ve 4500 mAh batarya ikilisi iyi bir tercih sebebi olabilir mi?

http://www.phonearena.com/news/More-hardware-specs-of-the-upcoming-Huawei-Mate-leaked--powerful-SoC-gargantuan-battery_id72843