Matrix efsanesi beyaz perdeye geri dönüyor

Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Matrix, beyaz perdeye geri dönüyor. Serinin haklarını elinde bulunduran Warner Bros, yeni bir Matrix filmi için hazırlıklara başladı. 1999 - 2003 yılları arasında vizyona giren 3 filmi ile dünya genelinde 1.8 milyar dolar gişe hasılatı yapan Matrix serisini devam ettirmek isteyen stüdyo, seriyi canlandırmanın yolunu bulmak için yeni bir yazar ekibi topluyor.

Yeni Matrix filmini kaleme alması için adı geçen isimlerin başında X-Men 2, The Incredible Hulk ve The Avengers gibi filmlerin senaristi olan Zak Penn geliyor. Ayrıca The Hollywood Reporter'ın haberine göre Warner Bros, yeni seride başrolü üstlenmesi için Michael B. Jordan ile görüşme halinde. Fruitvale Station ile çıkış yapan Jordan, Creed filmindeki başarılı performansı ile Hollywood'un en parlak genç oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.

Orijinal üçlemenin yaratıcısı ve yönetmeni olan Wachowski Kardeşler'in bu yeni Matrix filminde yer alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak yine The Hollywood Reporter'a göre Warner Bros, Wachowski Kardeşler'in bir şekilde projeye dahil olmasını ya da en azından yeni seriye destek vermelerini istiyor.

Warner Bros sonunda tercihini yeni bir film serisinden yana kullanmış olsa da birkaç ay öncesine kadar Matrix dizisinin gündemde olduğu ve bu dizi fikrinden son anda vazgeçildiği söyleniyor. Warner Bros'un Star Wars ve Marvel sinematik evreninin yakaladığı başarının ardından yeni bir film serisine daha sıcak baktığı ve Matrix ile birlikte benzer bir sinematik evren yaratmak istediği gelen bilgiler arasında.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre yeni Matrix filmlerinin yanı sıra bu dünyada geçen yan hikayelerin anlatıldığı farklı filmler de çekilecek. Orijinal üçlemenin ana karakterlerinden Morpheus'un gençlik yıllarını anlatacak bir film bu yan hikayelerden biri olabilir.

http://deadline.com/2017/03/the-matrix-reboot-warner-bros-1202043516/