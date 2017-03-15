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Matrix efsanesi beyaz perdeye geri dönüyor

Matrix serisinin haklarını elinde bulunduran Warner Bros, seriyi yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Yeni bir Matrix filmi için hazırlıklara başlayan stüdyo, bu proje için yazar arayışına başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,6b
1
88
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Matrix, beyaz perdeye geri dönüyor. Serinin haklarını elinde bulunduran Warner Bros, yeni bir Matrix filmi için hazırlıklara başladı. 1999 - 2003 yılları arasında vizyona giren 3 filmi ile dünya genelinde 1.8 milyar dolar gişe hasılatı yapan Matrix serisini devam ettirmek isteyen stüdyo, seriyi canlandırmanın yolunu bulmak için yeni bir yazar ekibi topluyor.
Yeni Matrix filmini kaleme alması için adı geçen isimlerin başında X-Men 2, The Incredible Hulk ve The Avengers gibi filmlerin senaristi olan Zak Penn geliyor. Ayrıca The Hollywood Reporter'ın haberine göre Warner Bros, yeni seride başrolü üstlenmesi için Michael B. Jordan ile görüşme halinde. Fruitvale Station ile çıkış yapan Jordan, Creed filmindeki başarılı performansı ile Hollywood'un en parlak genç oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.
Orijinal üçlemenin yaratıcısı ve yönetmeni olan Wachowski Kardeşler'in bu yeni Matrix filminde yer alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak yine The Hollywood Reporter'a göre Warner Bros, Wachowski Kardeşler'in bir şekilde projeye dahil olmasını ya da en azından yeni seriye destek vermelerini istiyor.
Warner Bros sonunda tercihini yeni bir film serisinden yana kullanmış olsa da birkaç ay öncesine kadar Matrix dizisinin gündemde olduğu ve bu dizi fikrinden son anda vazgeçildiği söyleniyor. Warner Bros'un Star Wars ve Marvel sinematik evreninin yakaladığı başarının ardından yeni bir film serisine daha sıcak baktığı ve Matrix ile birlikte benzer bir sinematik evren yaratmak istediği gelen bilgiler arasında.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre yeni Matrix filmlerinin yanı sıra bu dünyada geçen yan hikayelerin anlatıldığı farklı filmler de çekilecek. Orijinal üçlemenin ana karakterlerinden Morpheus'un gençlik yıllarını anlatacak bir film bu yan hikayelerden biri olabilir.

http://deadline.com/2017/03/the-matrix-reboot-warner-bros-1202043516/ Yorum Yaz
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elllfbill 2 yıl en beğenilen
Hayır olmaz ya ellemeyin şu dünyalar güzeli filmi güzel hatırlayalım. Karşıyım çekilmesin keuna reeves yoksa neo olmaz . Saçmalamasınlar
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Ed Wood 2 yıl
Ağızlarına kürekle vuracaksın.
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blackzeros 2 yıl
aynı filmi yeniden yapmak gibi bir aptalliga gitmezler umarım.matrixin en tırt filmi 3. film olmasına ragmen bugun o bile 8 notlu kıytırık kahraman filmlerini ezer geçer....
animatrixle alakalı birçok film cekilebilir.yalnız onceki matrixleri cekmek cok anlamlı olmaz bana kalırsa cunku sonlarını bilicez.sonrası veya animatrix olmali.
matrix her ne kadar bircok aparılmıs ogede icerse bilimkurgu bazında gelmis gecmis en iyi film serisidir bana gore.
aynı filmi yeniden yapmak gibi bir aptalliga gitmezler umarım.matrixin en tırt filmi 3. film olmasına ragmen bugun o bile 8 notlu kıytırık kahraman filmlerini ...
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1 Avatar
freshwind 2 yıl
matrix hayranı olarak yeni matrix filmlerini dörtgözle bekliyorum. bana göre matrix üçlwmesinden daha etkileyici bir film çıkmaz ama dizisi yada filmi bile olsa o evreni tekrar görmek heyecan verici olacaktır. hiçbir matrix filmi matrix 1 deniyi olamayacaktır. çünkü hep o filmle ve keanu ile kıyas yapacaz. keanu demişken, yeni filmlerde kısada olsa bir rol verileceğini düşünüyorum. mesela neonun fransızla olan sahnesi gibi, yeni neo da bir yerde eskisi ile karşılalır ama eski neo artık sarayında huzur içinde oturmaktadır ve yeni neo ya " bir zamanlar bende senin gibiydim der".
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ICromwelleI 2 yıl
Bence bunun yerine bir devam filmi olsa daha iyi olabilirdi elbet izlenir ama bir önceki serileri gibi olmaz diye düşünüyorum. Kemik kadronun olması bile heyecan verir her ne kadar çok yaşlanmış olsalar bile.
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rocky1907 2 yıl
The Matrix' de Rihanna sesleri

[link=]http://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/rihanna-matrixte-mi-oynayacak,O4BiS5ipzkaGyCkBunjXjw[/link]
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ledie 2 yıl
Michael B Jordan'ı nerden bulmuşlar acaba merak ettim, şöyle bir bakayım dedim kimmiş diye de çok alakasız.
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LorneMalvo 2 yıl ledie
Hey gidi hey. The Wire dizisinde Wallace karakterini oynuyordu bu eleman, şimdi Matrix için konuşuluyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Black Panther filminde de Erik Killmonger karakterini canlandıracak.
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barbarturk 2 yıl
Terminatör filminin en iyisi 2 birçok kişi de aynısını söylüyor sonradan çekilenler yönetmenden kaynaklı bence james dayı yapsaydı bence daha iyi olabilirdi.
Die hard serisinin en iyisi bence 3 sonra 4 sonra 1 ve 2 herkesin kendine göre bir listesi olacaktır kişiye göre değişir.
Matrix filmine gelecek olursak bencede yeniden çekim yapmaları saçma olur , filmde sözü edilen önceki matrixlerden birini konu alırlarsa senaryo sağlam olursa tutabilir , veya merfeusun kurtuluşunu gemiye kaptan oluşunu yada ne biliyim matrix 1 den hemen öncesini yapabilirler. Yukarda arkadaşın dediği gibi kahin yada mimarı da konu edebilirler.
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rocky1907 2 yıl
Yukarıdaki mesajlara ek olarak olaya bende bir örnek veriyim.
X-men serisi 1,2,3 ortalama puanı kötü diğer Dopf ile first class filmleri daha iyi.
Logan filmi keza wolverin serisine göre.
FF filmleri için 5,6 oldukça başarılı ilk filmlerine göre.
Tabi hepsi tutucak diye de bir kaide yok yani
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rocky1907 2 yıl
Matrix'in bende ayrı bir tarafı vardır acayip severim filmi. Fakat yeni çekilecek filmde eski oyunculardan herhangi biri oynamasın bence. Tamamen yeni oyuncular seçilsin ve matrix'de anlatılacak o kadar konu var ki yaratıcıyı, kahini, makinelerin oluşumunu, zion gibi daha önce olup sonradan yok edilen şehirleri, ajanların oluşumunu falan konu bol sadece senaryo ve cast seçimi önemli bir de yönetmen tabi ki. Wackowskilerden sonra ayrı bir hava katılsa filme daha çok felsefi ya da nolanın batman'i gibi daha gerçekçi bir durum oluşturulsa fena olmaz belki.
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Guest-73A8A7D1E 2 yıl
çekilsin işte kime ne zararı var? trainspotting'in de ikincisi elbette birinci filmin gölgesinde ezildi. e tamam ezilsin, 1. film halen güzel, halen olduğu gibi. yeni bir şey yaptıklarında orijinal yok olmuyor ki. star wars'ta da öyle keza, beğeneni çok eyvallah ama bence son film başarısızdı. ilk 6 film hala süper. belki güzel şeyler görürüz, bir şeyden de rahatsız, mutsuz olmayın arkadaş yahu
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Regardy sth. 2 yıl
Bence bir 3lü daha çekilmesi doğru olur. 15 sene önceki film 15 sene öncede kaldı. Eğer yapılırsa güzel olur.
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senseman62 2 yıl
Bende gelmemesi taraftarıyım.Bu gibi efsane filmlerin yıllar sonra devamı gelince kesin çöp oluyor. Artık herşey paraya bakıyor kimse sanat için kült yapım vs yapmıyorlar.
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tutankenshta 2 yıl senseman62
The Matrix devam etmeli... bence boşuna karşı çıkıyorsunuz...
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