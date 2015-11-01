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Mavi ekran azaltma teknolojileri ilk kez akıllı telefonlarda

Renkli ekranların günümüzde en büyük problemlerinden olan göz yorgunluğu mobil platformlarda da yaşanıyor. Philips pazarda ilk kez mavi ışık azaltma teknolojisini akıllı telefonlara getiriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mavi ekran azaltma teknolojileri ilk kez akıllı telefonlarda

Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek. Son dönemde monitör markaları mavi ışığın yayılımını azaltarak gözleri daha az yoran teknolojiler üzerinde çalışıyor ancak aynı mekaniklere sahip akıllı telefonlarda böyle bir girişim mevcut değildi. Philips pazarda tabuları yıkıyor. 

Philips, monitörlerinde kullandığı mavi ışığı azaltma teknolojinin benzerini akıllı telefonlarına transfer etti ve SoftBlue adında yeni bir yöntem geliştirdi. Akıllı telefon ekranından gelen mavi ışık yüzde 86 oranında azaltılıyor ve kullanıcının gözleri daha az yoruluyor. Bu teknolojiyi pazarda ilk kez Philips Sapphire S616 ve Philips Sapphire Life V787 modelleri kullanacak. 

Çin'de lanse edilen modeller 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-720 grafik birimi barındıran MediaTek MT6753 yongasetinden gücünü alıyor. Ayrıca 2GB RAM ve 16GB artırılabilir depolama kapasitesi modellerde ortak. Farklı noktaları ise ekran, batarya ve kamera olarak öne çıkıyor. 

Philips Sapphire S616 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh gücünde batarya, 4G LTE desteği şeklinde özellikler yer alıyor. Modelin fiyatı 222$ civarında olacak. 

Philips Sapphire Life V787 modeli ise 5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip ancak Sapphire S616 modelinde daha dikkat çekici özellikleri mevcut. 13MP çözünürlüğündeki arka kamera faz algılamalı otomatik odaklama destekli ve 0.2 saniyede odaklanabiliyor. Batarya ise 5000mAh gücünde ve Xenium teknolojisi ile 47 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Her iki model de Kasım ayında piyasada olacak.  

http://phoneradar.com/philips-sapphire-s616-sapphire-life-v787-details/ Yorum Yaz
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Pi 4 yıl
Cm12 de gunduz ve gece modu var. Gece modu ekrani aynen sarartiyor. Ikisi arasinda epey fark var. Ancak alisinca sorun yok.
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CWaRRioR 4 yıl
OverClocK1ng
Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek.1999 yılından beri, işim gereği ve hobim teknoloji olduğu için sürekli bilgisayar başındayım. Mesela Gold da çalışırken 4-5 sene, günde 12 saat + eve gidince bir 4-5 saat daha bilgisayar başındaydım. Keza diğer firmalarda da aynı şekilde. Şu anda da 6 yıla yakındır günde 15-18 saat bilgisayar başındayım. İnkar edilemeyen gerçek dediğin şeyi sen söylemesen haberim bile olmayacak Ekrem71.Öyle bir şey hiç yaşamadım.

İstisnalar kaideyi bozmaz. PC başında olmasa bile uzun süreli oturmak özellikle bacaklarda olmak üzere dolaşımda sıkıntı yaratır, oturulan sandalyenin ergonomisine bağlı olarak bel sırt ağrılarına neden olabilir. Özellikle laptop kullanan kişilerde boyun ağrısına de neden olabilir.
Ayrıca mavi ışığın göz yorgunluğuna neden olduğu bilimsel bir gerçek. Melatonin salgısına engel olduğundan uyku problemlerine de yol açar, dolaylı olarak farklı rahatsızlıklar da boy gösterir.
Sonuç olarak ben etkilenmedim öyle birşey yok yaklaşımını doğru bulmuyorum. Etkilenmiyorsan ne mutlu sana... Ama bilimsel kanıtları olan bu problemleri inkar etmeye de gerek yok.
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interwap 4 yıl
OverClocK1ng
Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek.1999 yılından beri, işim gereği ve hobim teknoloji olduğu için sürekli bilgisayar başındayım. Mesela Gold da çalışırken 4-5 sene, günde 12 saat + eve gidince bir 4-5 saat daha bilgisayar başındaydım. Keza diğer firmalarda da aynı şekilde. Şu anda da 6 yıla yakındır günde 15-18 saat bilgisayar başındayım. İnkar edilemeyen gerçek dediğin şeyi sen söylemesen haberim bile olmayacak Ekrem71.Öyle bir şey hiç yaşamadım.

Azar azar, inceden inceden hissettirmeden olan bir şey. Birazda yapı meselesi. Kiminde bir kaç sene sonra etkisini gösterir kimisinde yaşlandığında.
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aycibin 4 yıl
bilgisayar başında oturanların başlıca rahaatsızlıkları boyun fıtığı,bilek sakatlıkları ve göz rahatsızlıkları.doktorlar göz için numarası dinlendirici gözlükler veriyorlar.muhtemelen mavi ışığı filtreliyordur.

olay sadece mavi renk ise tüm monitörlerde ve güncel akıllı telefonlarda renk ayarlarında maviyi kısarak görüntüyü sarartmak mümkün.yukarda yazan arkadaşın dediği gibi sonradan yüklenen bazı uygulamalar da bunu yapıyor.sırf bu çözüm mü emin değilim.birkaç yazı okudum gün batımından sonra mavi rengi ciddi anlamda az görmek gerekliymiş.telefon,tv ve monitörlerde buna dikkat etmek lazım.

pc için bunu kurun.günün ilerleyen saatlerine otomatik olarak ekranının mavisini azaltıyor.
justgetflux.com/...

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OverClocK1ng 4 yıl
"Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek."
1999 yılından beri, işim gereği ve hobim teknoloji olduğu için sürekli bilgisayar başındayım. Mesela Gold da çalışırken 4-5 sene, günde 12 saat + eve gidince bir 4-5 saat daha bilgisayar başındaydım. Keza diğer firmalarda da aynı şekilde. Şu anda da 6 yıla yakındır günde 15-18 saat bilgisayar başındayım. İnkar edilemeyen gerçek dediğin şeyi sen söylemesen haberim bile olmayacak Ekrem71.
Öyle bir şey hiç yaşamadım.
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kadirirdem 4 yıl
Madem ilk teknoloji yaptın neden ust seviye işlemci koymuyorsun....
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Umutcan 4 yıl
Philips'in batarya konusuna yaklaşımına bayılıyorum. Taa seneler önce Xenium serisi oled ekranlı telefonları vardı ve o zamanın en uzun pil ömrünü(2 ay gibi bekleme süresi) onlar verirdi.
Ama nokia varken tutmadı doğal olarak.
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MrKemal17 4 yıl
play.google.com/...
Ben bu uygulamayı kullanıyorum. İşe yarıyor.
Philips'in yapmış olduğu şey bu programın yaptığından farklı değil ise kayda değer sayılmaz.
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erkange 4 yıl
patren
mavi ışık insana nasıl rahatsızlık veriyorki

şurada biraz bilgi var. asus.com/...
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Qonrul 4 yıl
Önce güçlü bir cihaz yapsın. Mavi ekran sonraki iş
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fuujitsu 4 yıl
Keşke bizim ülkemize de gelse bu modeller. Özellikle 5k mah lı olanını çok beğendim.
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