Mavi ekran azaltma teknolojileri ilk kez akıllı telefonlarda

Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek. Son dönemde monitör markaları mavi ışığın yayılımını azaltarak gözleri daha az yoran teknolojiler üzerinde çalışıyor ancak aynı mekaniklere sahip akıllı telefonlarda böyle bir girişim mevcut değildi. Philips pazarda tabuları yıkıyor.





Philips, monitörlerinde kullandığı mavi ışığı azaltma teknolojinin benzerini akıllı telefonlarına transfer etti ve SoftBlue adında yeni bir yöntem geliştirdi. Akıllı telefon ekranından gelen mavi ışık yüzde 86 oranında azaltılıyor ve kullanıcının gözleri daha az yoruluyor. Bu teknolojiyi pazarda ilk kez Philips Sapphire S616 ve Philips Sapphire Life V787 modelleri kullanacak.





Çin'de lanse edilen modeller 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-720 grafik birimi barındıran MediaTek MT6753 yongasetinden gücünü alıyor. Ayrıca 2GB RAM ve 16GB artırılabilir depolama kapasitesi modellerde ortak. Farklı noktaları ise ekran, batarya ve kamera olarak öne çıkıyor.





Philips Sapphire S616 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh gücünde batarya, 4G LTE desteği şeklinde özellikler yer alıyor. Modelin fiyatı 222$ civarında olacak.





Philips Sapphire Life V787 modeli ise 5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip ancak Sapphire S616 modelinde daha dikkat çekici özellikleri mevcut. 13MP çözünürlüğündeki arka kamera faz algılamalı otomatik odaklama destekli ve 0.2 saniyede odaklanabiliyor. Batarya ise 5000mAh gücünde ve Xenium teknolojisi ile 47 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Her iki model de Kasım ayında piyasada olacak.

http://phoneradar.com/philips-sapphire-s616-sapphire-life-v787-details/