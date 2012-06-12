Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Max Payne Mobile, 14 Haziran'da Android için yayınlanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
1
25
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rockstar Games, özgün oyun serisi Max Payne'in ilk yapımını geliştirilmiş grafikler ile mobil platformlara uyarlayacağını müjdelemişti. Oyunun nihayet 14 Haziran'da Android için yayınlayacağını duyuruldu. Nisan ayı başında resmiyet kazanan Max Payne Mobile, 26 Nisan'da Google'ın işletim sistemiyle buluşacaktı, fakat üst üste erteleme haberleriyle bir buçuk ay gecikti.
HD grafikler, yüksek çözünürlüklü yapılar, Social Club bağlantı desteği, kullanıcı tarafından özelleştirilebilir kontroller içeren ve belirli USB oyun kollarıyla uyumlu çalışabilen oyunun Android sürümü, iOS ile aynı fiyatla yani 2.99$ karşılığında Google Play Store'dan satın alınabilecek.
Max Payne Mobile oyunu tabiki tüm Android cihazlarıyla uyumlu olmayacak. İlk etapta destekleyeceği modeller şöyle;
Desteklenecek Android telefonları: Motorola RAZR, Motorola RAZR MAXX, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola DROID Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC EVO 3D, HTC Sensation, HTC DROID Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia PLAY, Sony Xperia S, Sony Walkman Z serisi medya oynatıcılar
Desteklenecek Android tabletler: Acer Iconia, ASUS Eee Pad Transformer, ASUS Eee Pad Transformer Prime, Dell Streak 7, LG Optimus Tab, Medion Lifetab, Motorola XOOM, Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1, Sony Tablet P, Sony Tablet S, Toshiba Thrive, HTC Flyer, HTC Jetstream
Sadece yukarıdaki cihazlar Max Payne Mobile oyununu oynayabilecek diyemeyiz, çünkü Android ekosisteminde cihazınızla uyumlu olmayan içerikleri de satın almanız mümkün olabilmektedir. Rockstar Games'in önceki Android oyunlarındaki destek durumunu göz önünde bulundurduğumuzda, kısa süre içerisinde Samsung Galaxy S III ve Sony'nin 2011 yılı Xperia ürün portföyünden bazı modellerin bu efsane oyuna yakında erişebileceğini tahmin ediyoruz.

http://www.rockstargames.com/newswire/article/35381/max-payne-mobile-coming-for-android-this-thursday-june-14th.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
S3 yokmu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yanchi0708 7 yıl
Sonuçta oyun HD çözünürlük için optimize edilmiş, görüntüde problem olmaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xrummer 7 yıl
Çok güzel bir haber bu :) Teşekkürler haber için hocam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 7 yıl
seneler önce bitirmiştim... sıra androidde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Talladega 7 yıl
VİCE CİTY VİCE CİTY VİCE CİTY nıdaları ıle hadi rockstar aynı grafık motorunu kullanıyodun gta3 ile zaten 1 yıl aralıklılardı nerede ise aynı ıdıler arabalar filan bence gta 3 u getiren vice city ios androıd e getirir MUHTESEM olur yeni ipad e sabırsızlıkla beklıyorum vice city yi. san andreas kadar ucmuyorum bir 3 yıl veriyorum teknolojıye cunku onda grafik motoru baska ve o zaten baska bi dunya idi internet kafelerde hala 10-15 yas arası goruyorum oynuyan gta 4 u hıc oynamasam san andreas hala guzelde o arabayı onden carptıgında kaputun yamulması komuk oluyor artık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
sertacarslan

Bilal bey benim yerime açıkladı sağolsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 7 yıl
sertacarslan
erci501 Hem S3 desteği geciksin hem de neden apk kullanıyorsunuz desinler.
Ben anlamadım :) S3 sahibiyseniz, neden S3 desteği olmayan bir oyunun apksını indiresiniz? S3 sahibi değilseniz, neden S3 desteği yok diye kızıp, satın almak yerine apksını indiresiniz?

Destekli olmasa bile satın alınarak ya da illegal yollardan edinilebiliyor. Sonuçta oyun HD çözünürlük için optimize edilmiş, görüntüde problem olmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

sertacarslan

erci501 Hem S3 desteği geciksin hem de neden apk kullanıyorsunuz desinler.
Ben anlamadım :) S3 sahibiyseniz, neden S3 desteği olmayan bir oyunun apksını indiresiniz? S3 sahibi değilseniz, neden S3 desteği yok diye kızıp, satın almak yerine apksını indiresiniz?


Destekli olmasa bile satın alınarak ya da illegal yollardan edinilebiliyor. Sonuçta oyun HD çözünürlük için optimize edilmiş, görüntüde problem olmaz.

Konu eskidi, ama yine de cevap vereyim dedim :)

Ekran çözünürlüğünün desteklenmesi, oyunun sorunsuz çalışması anlamına gelmez. Android zımbırtısında cihaz için optimizasyon saçmalığı gerçekten de var maalesef. Mesela, bir Evo 3D telefon bulup "Six Guns" adlı şaheseri oynamaya çalışırsanız neyi kastettiğimi anlayabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 7 yıl
s3 ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
qqqi
toptan farklı fiyat ve stil Android cep telefonu, ücretsiz sevkıyat + hızlı delievery + düşük fiyat: u.x2009.net/...

Donanımhaber yetkililerinin bu "probleme" bir çözüm bulması gerekiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deyneksiz 7 yıl
build prob 2 dakkalık olay telin olmayısı listede =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 7 yıl
usb oyun konsolu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 7 yıl
Sonunda çıkacak. iOS için dedikleri tarihte çıkardılar ama Android ertelendi durdu. Buna sebep Rockstar mıdır Google mıdır bilmem ama sinir bozucu bir durum olduğu kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
Hem S3 desteği geciksin hem de neden apk kullanıyorsunuz desinler.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl erci501
erci501

Hem S3 desteği geciksin hem de neden apk kullanıyorsunuz desinler.



Ben anlamadım :)

S3 sahibiyseniz, neden S3 desteği olmayan bir oyunun apk'sını indiresiniz?
S3 sahibi değilseniz, neden S3 desteği yok diye kızıp, satın almak yerine apk'sını indiresiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
caneycaney +12 Wi Fi +11 javaprof +8 khytr89 +8 ecs_elite_group +7 deoks +7 KaleyDeskop +6 AqRaMa +5 stalker(1979) +5 WB +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2313 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, play store ve
3 etiket daha android rockstar games uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Apple,Yeni Nesil MacBook Pro'yu anlatıyor (Türkçe Altyazılı) 7 yıl Vestel'in yeni nesil akıllı buzdolabı hakkında tüm detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim