Max Payne Mobile, 14 Haziran'da Android için yayınlanacak





Rockstar Games, özgün oyun serisi Max Payne'in ilk yapımını geliştirilmiş grafikler ile mobil platformlara uyarlayacağını müjdelemişti. Oyunun nihayet 14 Haziran'da Android için yayınlayacağını duyuruldu. Nisan ayı başında resmiyet kazanan Max Payne Mobile, 26 Nisan'da Google'ın işletim sistemiyle buluşacaktı, fakat üst üste erteleme haberleriyle bir buçuk ay gecikti.

HD grafikler, yüksek çözünürlüklü yapılar, Social Club bağlantı desteği, kullanıcı tarafından özelleştirilebilir kontroller içeren ve belirli USB oyun kollarıyla uyumlu çalışabilen oyunun Android sürümü, iOS ile aynı fiyatla yani 2.99$ karşılığında Google Play Store'dan satın alınabilecek.

Max Payne Mobile oyunu tabiki tüm Android cihazlarıyla uyumlu olmayacak. İlk etapta destekleyeceği modeller şöyle;

Desteklenecek Android telefonları: Motorola RAZR, Motorola RAZR MAXX, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola DROID Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC EVO 3D, HTC Sensation, HTC DROID Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia PLAY, Sony Xperia S, Sony Walkman Z serisi medya oynatıcılar

Desteklenecek Android tabletler: Acer Iconia, ASUS Eee Pad Transformer, ASUS Eee Pad Transformer Prime, Dell Streak 7, LG Optimus Tab, Medion Lifetab, Motorola XOOM, Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1, Sony Tablet P, Sony Tablet S, Toshiba Thrive, HTC Flyer, HTC Jetstream

Sadece yukarıdaki cihazlar Max Payne Mobile oyununu oynayabilecek diyemeyiz, çünkü Android ekosisteminde cihazınızla uyumlu olmayan içerikleri de satın almanız mümkün olabilmektedir. Rockstar Games'in önceki Android oyunlarındaki destek durumunu göz önünde bulundurduğumuzda, kısa süre içerisinde Samsung Galaxy S III ve Sony'nin 2011 yılı Xperia ürün portföyünden bazı modellerin bu efsane oyuna yakında erişebileceğini tahmin ediyoruz.

http://www.rockstargames.com/newswire/article/35381/max-payne-mobile-coming-for-android-this-thursday-june-14th.html