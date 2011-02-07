Mazda, 2'nin elektrikli versiyonu için çalışmalarını başlattı

Elektrikli model üretmek konusunda diğer Japon otomobil üreticileri Toyota ve Honda'nın çok gerisinde kaldığı için eleştirilere maruz kalan Mazda, tamamen elektrikli bir model üretmek için sonunda ilk adımı attı. Mazda 2 (Japonya'daki adı Demio) baz alınarak geliştirilecek olan elektrikli otomobilin 2012 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

İlk olarak Japonya'da satışa çıkarılması beklenen otomobilin, ilgi gördüğü taktirde Avrupa ve Amerika'da da satışa çıkarılacağı düşünülüyor. Tamamen elektrikli otomobilin bataryaları doluyken 192 kilometreye kadar yol alabilmesi hedefleniyor. Lityum-iyon bataryalara sahip olacak elektrikli Mazda 2'nin bataryalarını üretecek firma ise şimdilik açıklanmadı.

2020 yılına kadar otomobil satışlarının %5'inin tamamen elektrikli otomobil olacağını tahmin eden Mazda, bir an önce tüm dünyada satılacak,global bir elektrikli otomobil üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Mazda'nın diğer verimlilik projeleri ise hibritler, rotary motorlar ve düşük tüketimli benzinli motorlar olarak söylenebilir.