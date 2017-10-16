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Mazda, wankel motoruna yeni bir modelinde yer verecek

Mazda kendisiyle bütünleşen wankel motorunu piyasaya geri kazandırmaya hazırlanıyor. Motor bu defa spor bir araç yerine elektrikli bir araçta kullanılacak. Detaylar haberimizde...
1 yıl
6,2b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mazda'nın ilk rotary yada diğer adıyla wankel motoru yarım yüzyıl önce piyasaya çıktı. Firma kendisi ile bütünleşen motorun modern bir halini geliştiriyor. Motorun iki yıldan az süre içerisinde piyasada yer alması beklenirken, ne yazık ki beklenin aksine spor bir otomobilde yer almayacak. Yeni ortaya çıkan raporlara göre Japon üretici, wankel motorunu elektrikli aracında menzil arttırıcı olarak kullanacak.
Düşünüldüğü zaman kompakt boyutları, hafif oluşu, yüksek güç çıkışı ve düşük titreşimi nedeniyle bu motorun oldukça iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Automotive News'e konuşan Mazda'nın güç ünitesi sorumlusu Mitsuo Hitomi, wankel motorunun geri döneceğini ve yüksek ihtimalle bataryaya sahip bir araçta elektrik desteği için kullanılacağını onaylamış.
Bahsi geçen elektrikli aracın 2019'da piyasaya sürülmesi beklenirken, iki versiyona sahip olması planlanan araçta bir tanesi saf bir elektrikli araç olacakken, diğeri ise menzil arttırıcı wankel motoruna sahip olacak. İlk versiyonun Avrupa, Çin ve Japonya gibi kişilerin çok fazla menzile ihtiyaç duymadığı bölgelerde satılması planlanırken, diğer versiyonun ise araç kullanımının daha fazla olduğu Kuzey Amerika bölgesinde satılacak.
Wankel motoruna sahip bir spor araç ile ilgili de ipucu veren Hitomi, mühendislerin ileride spor araçta kullanılması muhtemel daha büyük bir motor üzerinde çalıştığını belirtmiş. Böyle bir aracın varlığı için teknolojiden çok satış grafiği önünde engel olarak yer alıyor.

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nehuse 1 yıl en beğenilen
Hibrit araçlar için mükemmel bir seçim wankel motoru çok az yer kaplayarak çok yüksek beygir gücü üretebilir.Tek dezavantajı motorun çabuk bitmesidir. Hibrit araçlarda jeneratör olarak kullanılırsa yüksek devir ihtiyacı olmadığından bu dezavantajı da ortadan kalkıyor. Eskişehirde üretilen Devrim arabasının pek bilinmesede birde wankel motorlu modeli bulunmaktadır.
Hibrit araçlar için mükemmel bir seçim wankel motoru çok az yer kaplayarak çok yüksek beygir gücü üretebilir.Tek dezavantajı motorun çabuk bitmesidir. Hibrit ar...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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darkaura 1 yıl
Jet motoru icat olmasa bugunki araclarin buyuk kismi wankel motoru kullaniyor olabilirdi. Jet motoru olmasa yuksek guc /agirlik oraniyla ucaklarda kullanilcak birinci secim wankel motoru olurdu. Yaygin kullanim olunca uzerinde cok daha fazla arge ve tasarim yapilacagindan kisa omur gibi pek cok eksik yonu kapatilmis, en azindan spor otomobiller icin en dogal secim haline gelmis olabilirdi. Potansiyeli kapasitesi olan bir motor ama hic bir zaman aradan siyrilip kendine bir alan edinemedi.
Jet motoru icat olmasa bugunki araclarin buyuk kismi wankel motoru kullaniyor olabilirdi. Jet motoru olmasa yuksek guc /agirlik oraniyla ucaklarda kullanilcak ...
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sweeponur 1 yıl
Haber biraz eski olsa da bu forumda yer alması iyi olmuş.
Evet Mazda, wankel motorlu araçlar çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef yüksek yakıt tüketimi en büyük dert, bunun aşılması için çalışmalar yaptıklarını da biliyoruz. Range extender olarak bir wankel kullanılması çok mantıklı, fakat motorun düşük devirde kullanılması zaten içinin kurum kaplaması ve bitmesi için en büyük etmenlerden biridir. Bu motorun yağını ve soğutucusunu doğru koyarsan, wankel kurallarına göre kullanırsan motor bitmesi efsaneden başka bir şey değildir.
imza: bir rx8 sahibi :)
Haber biraz eski olsa da bu forumda yer alması iyi olmuş.Evet Mazda, wankel motorlu araçlar çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef yüksek yakıt t...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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haberelectro 1 yıl
Forumda wankel diye arama yapsam bi suru cop haber bulurum. Senelerdir wankel cikiyor cikacak...Bu da onlardan biri.
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mm.mustafa 1 yıl
Wankeli bitiren her motora 10x40 yağ koyan sanayi esnafıdır.
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mehmedaltair 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Release the beast already
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Greylights 1 yıl
wankel motorun bitme olayı laftan ibaret. Kendine özel yağı kullanınca 500 bim km gören çok araç var ve hala sıkıntısız çalışıyorlar. Tabi bizim türkler gidip pahalı olduğu için ucuz ve değişik yağlar kullanınca motor ölür tabi. herkes çok biliyor ya. Bir işi de doğru yapsalar şaşardım.
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BekirARSLAN 1 yıl
Motorun yağlama sistemi yüzünden hep bitik durumda olacak yağlama sistemine bir çare bulurlarsa emisyon oranı düşer ve günlük kullanıma uygun hale gelir. Yakıt konusunu dert etmiyorum aslan besleyen ne yediğini görmez... standart pistonlu motorlardan seri ve performanslı
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sweeponur 1 yıl
Haber biraz eski olsa da bu forumda yer alması iyi olmuş.
Evet Mazda, wankel motorlu araçlar çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef yüksek yakıt tüketimi en büyük dert, bunun aşılması için çalışmalar yaptıklarını da biliyoruz. Range extender olarak bir wankel kullanılması çok mantıklı, fakat motorun düşük devirde kullanılması zaten içinin kurum kaplaması ve bitmesi için en büyük etmenlerden biridir. Bu motorun yağını ve soğutucusunu doğru koyarsan, wankel kurallarına göre kullanırsan motor bitmesi efsaneden başka bir şey değildir.
imza: bir rx8 sahibi :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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nehuse 1 yıl sweeponur
sweeponur
Haber biraz eski olsa da bu forumda yer alması iyi olmuş.
Evet Mazda, wankel motorlu araçlar çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef yüksek yakıt tüketimi en büyük dert, bunun aşılması için çalışmalar yaptıklarını da biliyoruz. Range extender olarak bir wankel kullanılması çok mantıklı, fakat motorun düşük devirde kullanılması zaten içinin kurum kaplaması ve bitmesi için en büyük etmenlerden biridir. Bu motorun yağını ve soğutucusunu doğru koyarsan, wankel kurallarına göre kullanırsan motor bitmesi efsaneden başka bir şey değildir.
imza: bir rx8 sahibi :)

Kullanan bu işi çok daha iyi bilir.Bazı teknolojiler kötü olduklarından değil fazla yaygın olmadıklarından maliyetleri yüksek olduğundan pek bilinmiyor. Boxer ve wankel motorlar buna iyi bir örnek
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darkaura 1 yıl
Jet motoru icat olmasa bugunki araclarin buyuk kismi wankel motoru kullaniyor olabilirdi. Jet motoru olmasa yuksek guc /agirlik oraniyla ucaklarda kullanilcak birinci secim wankel motoru olurdu. Yaygin kullanim olunca uzerinde cok daha fazla arge ve tasarim yapilacagindan kisa omur gibi pek cok eksik yonu kapatilmis, en azindan spor otomobiller icin en dogal secim haline gelmis olabilirdi. Potansiyeli kapasitesi olan bir motor ama hic bir zaman aradan siyrilip kendine bir alan edinemedi.
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cansev07 1 yıl
Torku düşük biraz bu motorun. Turbo ile veya supercharger ile beslense daha iyi olabilir.
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Pisikletçi 1 yıl cansev07
cansev07
Torku düşük biraz bu motorun. Turbo ile veya supercharger ile beslense daha iyi olabilir.

jeneratör olarak kullanılacak heralde
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trexin 1 yıl
rotary hybrid araç üzerine audi çok önceleri çalışıyordu. ancak ana firma vw programı durdurdu.
a1 e-tron diye aratabilirsiniz
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nehuse 1 yıl trexin
Bunu bilmiyordum inceledim siz söyleyince 0.25 lt lik bir wankel kullanılmış epey ufak bir şey olmalı bilgi için teşekkürler.
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nehuse 1 yıl en beğenilen
Hibrit araçlar için mükemmel bir seçim wankel motoru çok az yer kaplayarak çok yüksek beygir gücü üretebilir.Tek dezavantajı motorun çabuk bitmesidir. Hibrit araçlarda jeneratör olarak kullanılırsa yüksek devir ihtiyacı olmadığından bu dezavantajı da ortadan kalkıyor. Eskişehirde üretilen Devrim arabasının pek bilinmesede birde wankel motorlu modeli bulunmaktadır.
1 Yanıt Yanıtla +31
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infom@n 1 yıl nehuse
nehuse

Hibrit araçlar için mükemmel bir seçim wankel motoru çok az yer kaplayarak çok yüksek beygir gücü üretebilir.Tek dezavantajı motorun çabuk bitmesidir. Hibrit araçlarda jeneratör olarak kullanılırsa yüksek devir ihtiyacı olmadığından bu dezavantajı da ortadan kalkıyor. Eskişehirde üretilen Devrim arabasının pek bilinmesede birde wankel motorlu modeli bulunmaktadır.

Beynime verdiğiniz bir lokma bilgi için teşekkür ederim
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