Mazda, wankel motoruna yeni bir modelinde yer verecek

Mazda'nın ilk rotary yada diğer adıyla wankel motoru yarım yüzyıl önce piyasaya çıktı. Firma kendisi ile bütünleşen motorun modern bir halini geliştiriyor. Motorun iki yıldan az süre içerisinde piyasada yer alması beklenirken, ne yazık ki beklenin aksine spor bir otomobilde yer almayacak. Yeni ortaya çıkan raporlara göre Japon üretici, wankel motorunu elektrikli aracında menzil arttırıcı olarak kullanacak.

Düşünüldüğü zaman kompakt boyutları, hafif oluşu, yüksek güç çıkışı ve düşük titreşimi nedeniyle bu motorun oldukça iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Automotive News'e konuşan Mazda'nın güç ünitesi sorumlusu Mitsuo Hitomi, wankel motorunun geri döneceğini ve yüksek ihtimalle bataryaya sahip bir araçta elektrik desteği için kullanılacağını onaylamış.

Bahsi geçen elektrikli aracın 2019'da piyasaya sürülmesi beklenirken, iki versiyona sahip olması planlanan araçta bir tanesi saf bir elektrikli araç olacakken, diğeri ise menzil arttırıcı wankel motoruna sahip olacak. İlk versiyonun Avrupa, Çin ve Japonya gibi kişilerin çok fazla menzile ihtiyaç duymadığı bölgelerde satılması planlanırken, diğer versiyonun ise araç kullanımının daha fazla olduğu Kuzey Amerika bölgesinde satılacak.

Wankel motoruna sahip bir spor araç ile ilgili de ipucu veren Hitomi, mühendislerin ileride spor araçta kullanılması muhtemel daha büyük bir motor üzerinde çalıştığını belirtmiş. Böyle bir aracın varlığı için teknolojiden çok satış grafiği önünde engel olarak yer alıyor.