Norveç'ten elektrikli otomobillere ''Tesla Vergisi'' gelebilir

Elektrikli otomobil kullanımında öncü ülkelerden olan Norveç'te şu sıralar elektrikli otomobilleri hedef alan yeni bir vergi tartışılıyor. Ülkedeki karbon emisyonlarına azaltmaya yönelik elektrikli otomobil kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen kampanyaları olumsuz yönde etkileyebilecek olan bu vergi henüz yasallaşmış değil ancak Norveç hükümeti verginin miktarını ve vergi alınacak araçları belirleyebilmek için araştırmalara başlamış durumda. Aracın ağırlığını esas alacak olan yeni verginin en çok etkileyeceği otomobil üreticisinin ise Tesla olması bekleniyor.

Söz konusu vergi iki ton ve üstünde ağırlığa sahip elektrikli otomobillerden alınacağı için Norveç medyası vergiyi ağır elektrikli otomobiller olan Tesla'ya atıfta bulunarak ''Tesla vergisi'' olarak adlandırıyor. Tesla'nın en fazla satış yaptığı üçüncü pazar olan Norveç'te Model X ve Model S'ler yaygın olarak kullanılıyor. Hükümetin onaylayacağı iddia edilen yeni vergiye göre ise Model S ailesinin en hafif üyesi olan 2090kg ağırlığındaki Model S 75D'yi satın almak isteyen Norveçliler 1450$ daha fazla ödemek zorunda kalacak. En ağır Model S konumunda olan Model S P100D'nin vergi sonrasında fiyatı ise yaklaşık 4850$ artacak.

Model X Fiyatlarında Ciddi Artış Yaşanabilir

Model X'lerde ise vergi sonrasında meydana gelebilecek fiyat artışı çok daha dikkat çekici. Vergi onaylandığı takdirde 2300kg ağırlığında olan Model X 75D'nin fiyatı 7300$ yükselecek. Tesla'nın en ağır otomobili olan Model X P100D'nin fiyatındaki artış ise yaklaşık 11 bin dolar olacak. Norveç Maliye Bakanı Siv Jensen; ağır otomobillerin benzinli ve dizel otomobiller gibi yollara fazla zarar vermesi üzerine, elektrikli otomobil sahiplerinin bakım masraflarına daha fazla katkıda bulunması gerektiğini savunarak yeni vergi önerisini haklı gösterse de elektrikli otomobil almayı planlayan kişiler öneriye sıcak bakmıyor. Üstelik önerinin Norveç'in karbon emisyonu planlarıyla da uyuşmadığı görülüyor.

Vergi önerisi ülkedeki elektrikli otomobillere yönelik teşviklere ters düşüyor ancak yine Norveç'te elektrikli otomobil sahibi olmanın, dizel veya benzinli otomobil satın almaya kıyasla daha ucuz olduğu belirtiliyor. Tabi Tesla Model S veya Model X satın almak isteyenler ağırlıktan taviz vermemek ve vergi yükünden kurtulmak için benzer ağırlıktaki benzinli ya da dizel otomobilleri satın almaya karar verebilirler. Bu da verginin, elektrikli otomobil teşvik paketleri üzerinde ters bir etki yaratmasına neden olabilir.

Tesla henüz Model 3 üretiminde istediği seviyelere ulaşamasa da önümüzdeki yıl Model 3'ün Norveç'te yaygın bir şekilde kullanılacağı düşünülüyor. Model 3'ün en hafif versiyonunun Model S'ten yaklaşık 450kg daha hafif olduğunu düşünürsek Tesla vergisi yürürlüğe girse bile Tesla, vergi için gereken ağırlık sınırının altında kalan Model 3 ile Norveç'te popülerliğini sürdürebilir.

https://electrek.co/2017/10/13/tesla-tax-norway/