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MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri sona erdi

MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri hakkında açıklama geldi. Sabancı Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre satış görüşmeleri kesildi. İşte detaylar:
5 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri sona erdi
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Mediamarkt’ın Teknosa’yı satın alma görüşmeleri hakkında Sabancı Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Satış görüşmelerin kesildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding ile Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt'ın ana şirketi konumundaki Ceconomy arasındaki görüşmeler 19 Ocak 2018’de başladı ve 13 Ekim 2018’de kesildi.

Açıklamada, Teknosa'da stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından, yapılacak bir açıklamanın hisse değerini etkileyebileceği düşüncesiyle konunun daha önceden kamuya açıklanmasının ertelendiği belirtildi.

Reuters’ın Ağustos ayındaki haberine göre Türkiye’de döviz kuru hareketliliğinden dolayı iki firma arasındaki görüşmeler askıya alınmıştı. Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre bu görüşmeler 13 Ekim tarihinde tamamen iptal edildi.

Girişim değeri 170 milyon dolar olan Teknosa, 2017’de 933 milyon dolarlık satış yaptı. Geçen yıl 3,1 milyar TL ciroya ulaşan Teknosa’nın ise Türkiye’nin 70 ilinde toplam 210 mağazası bulunuyor.

Sabancı Holding tarafından  KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"Ceconomy ile iştiraklerimizden Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak 2018'de başlanılmış, söz konusu görüşmeler 13 Ekim 2018'de kesilmiştir. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, şirketimiz tarafından alınan 19 Ocak 2018 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.

Söz konusu erteleme, erteleme kararının alındığı tarihte iştiraklerimizden Teknosa AŞ'de stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından bu noktada yapılacak bir özel durum açıklamasının şirketimiz ve TEKNOSA hisse değerini etkileyebileceğinden, hisselerde spekülatif hareketler nedeniyle hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketlerinden yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır."


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DH Misafiri 5 ay en beğenilen
Teknosa'nın İzmirdeki mağazaları sinek avlıyor. Nasıl batmadan durduklarına şaşırıyorum bazen.
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Rouvax 5 ay
Vatan inanılmaz pahalı bu aralar
2 Yanıt Yanıtla +19
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alaz1903 5 ay
Teknosa battı/batıyor ise mağazadaki fırsat avantajlı ürünleri müşteriden gizleyip eşine dostuna servis eden, mağazanın müşteri kazanmak için belki de zararına yaptığı promosyonları müşteriyle buluşturmayarak çalıştığı kurumu baltalayan, sattığı ürün hakkında zahmet edip detaylı bilgi edinmeyen, yarım yamalak bilgiye sahip olduğu halde konunun uzmanı olan müşteriye bile ısrarla bilgiçlik taslayan, mağazada kendi aralarında muhabbete dalıp, bu muhabbetlerde ortalıkta müşteriler olduğunu umursamadan seviyeyi yerlere düşüren, fiyatı düşük bir ürün hakkında soru soran müşteriye "15-20 liralık ürün işte al da s.. ol git" beden diliyle yaklaşan çalışanlarının katkısı büyüktür. Türkiye'de yaşadığım yıllarda çeşitli şehirlerde onlarca mağazasına girdim, bir kaç tekil örnek hariç karşılaştığım manzara hep buydu.
Teknosa battı/batıyor ise mağazadaki fırsat avantajlı ürünleri müşteriden gizleyip eşine dostuna servis eden, mağazanın müşteri kazanmak için belki de zararına ...
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DH Misafiri 4 ay
bunlar malları konsınye sattıkları için sattıkları günkü fiyattan ödeme yapıyorlar.
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DH Misafiri 4 ay
Bu teknoloji marketler nasıl kar ediyor anlamıyorum mesela yeni tv veya Laptop çıksa 5bin tl 3ay sonra 4bin e düşüyor elektronik ürünlerin %90 ın değeri aylık devamlı düşüyor
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haylaz__ 5 ay
Teknosayi anlamıyorum her avmye caddeye sokağa mağaza açmanın anlamı ne
Kucuk olanları kapat adam akıllı her ilçede büyük olanlar kalsın yeter
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WmGMD 5 ay
Mediamarkt mi daha beter yoksa teknosa mi diye düşünüyordum bu görüşmeleri ilk duyduğumda hala karar verebilmiş değilim . Ama açık dursunlar hem istihdam hemde bir telefon vb alacağım zaman gidip buralar da inceleyip internetten sipariş geçiyorum ise yarıyorlar .
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yorumculuklar 5 ay
Hizmet kalitesi olarak Vatan, MediaMarkt şeklinde sıralarım ve gerisine bakmam bile. Fakat MM, Teknosa'yı alabilmiş olsaydı neredeyse tekel olacaktı, Vatan o kadar fazla mağaza açma kabiliyetine sahip değil. Rekabet her zaman iyidir, gerçi bu sektörde rekabetle fiyatlar inmiyor da artıyor nedense.
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foreveriphone 5 ay
Teknosa personeli 657'ye tabi devlet memuruna rahat.
Bu adamlar maaşları az diyemi müşteriye suratsız davranıyorlar yoksa nasıl olsa işten atılmayız kafasımı taşıyorlar bilmiyorum ama çok ehlikeyfler.Mağazada 1 saat sağa sola bak sen kimsin hemşehrim diyen yok.İllaki sen çağıracaksın içinden söve söve gelecek yanına.Marka kötülüyorlar birde bir üründen ekstra kazançları varsa rakip ondan daha kaliteli ve ucuz olsa dahi kötülüyorlar.Telefondan anlamayan adama Venus Z20'yi XS Max'dan daha iyi onun sadece adı var diye satıyorlar.
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-RAMMSTEIN- 4 ay foreveriphone
Bildiğimden dolayı söyleyim. Media personeli sendikalıdır en düşük maaş alan 2600TL alıyor şuan prim hariç, yılbaşından sonra daha da artacak diye şuan bayram ediyorlar diyebilirim. Müşteri hizmetleri arkaplan çalışanlar biraz daha yüksek maaşları. Ayrıca Media'da müşteri gelince yanlarına gidip daraltmak hoşgeldiniz beş gittiniz demek gibi bir kural yok. Bu yurtdışındaki media'larda da böyle. (Aylık en az 1500/1500+ lira civarı da primleri yatar)
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Bay Robot 5 ay
Geçen mağazanın birini aradım SSD var mı diye. İnternetten alıp beklemek istemedim. HDD var SSD yok dediler. Getirtebilir misiniz? Dedim yok dedi...Koskoca teknoloji mağazasında SSD yok...
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kara_şahin 5 ay
2008 li yıllarda elektronik marketler vardı heryerde vatan,bimeks,elektroworld,teknosa,gold,darty,teknolojix vs teknoloji ilerledikçe sayıları hızla azaldı.teknosayıda alırsa türkiyede tek market olur
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serafon 5 ay
Sabancı gibi üretmeden kazanan firmalara gıcık oluyorum. İmkanjn var bşraz arge yap be kardeşim.
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alaz1903 5 ay
Teknosa battı/batıyor ise mağazadaki fırsat avantajlı ürünleri müşteriden gizleyip eşine dostuna servis eden, mağazanın müşteri kazanmak için belki de zararına yaptığı promosyonları müşteriyle buluşturmayarak çalıştığı kurumu baltalayan, sattığı ürün hakkında zahmet edip detaylı bilgi edinmeyen, yarım yamalak bilgiye sahip olduğu halde konunun uzmanı olan müşteriye bile ısrarla bilgiçlik taslayan, mağazada kendi aralarında muhabbete dalıp, bu muhabbetlerde ortalıkta müşteriler olduğunu umursamadan seviyeyi yerlere düşüren, fiyatı düşük bir ürün hakkında soru soran müşteriye "15-20 liralık ürün işte al da s.. ol git" beden diliyle yaklaşan çalışanlarının katkısı büyüktür. Türkiye'de yaşadığım yıllarda çeşitli şehirlerde onlarca mağazasına girdim, bir kaç tekil örnek hariç karşılaştığım manzara hep buydu.
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