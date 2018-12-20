MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri sona erdi

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Mediamarkt’ın Teknosa’yı satın alma görüşmeleri hakkında Sabancı Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Satış görüşmelerin kesildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding ile Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt'ın ana şirketi konumundaki Ceconomy arasındaki görüşmeler 19 Ocak 2018’de başladı ve 13 Ekim 2018’de kesildi.

Açıklamada, Teknosa'da stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından, yapılacak bir açıklamanın hisse değerini etkileyebileceği düşüncesiyle konunun daha önceden kamuya açıklanmasının ertelendiği belirtildi.

Reuters’ın Ağustos ayındaki haberine göre Türkiye’de döviz kuru hareketliliğinden dolayı iki firma arasındaki görüşmeler askıya alınmıştı. Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre bu görüşmeler 13 Ekim tarihinde tamamen iptal edildi.

Girişim değeri 170 milyon dolar olan Teknosa, 2017’de 933 milyon dolarlık satış yaptı. Geçen yıl 3,1 milyar TL ciroya ulaşan Teknosa’nın ise Türkiye’nin 70 ilinde toplam 210 mağazası bulunuyor.

Sabancı Holding tarafından KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"Ceconomy ile iştiraklerimizden Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak 2018'de başlanılmış, söz konusu görüşmeler 13 Ekim 2018'de kesilmiştir. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, şirketimiz tarafından alınan 19 Ocak 2018 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.

Söz konusu erteleme, erteleme kararının alındığı tarihte iştiraklerimizden Teknosa AŞ'de stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından bu noktada yapılacak bir özel durum açıklamasının şirketimiz ve TEKNOSA hisse değerini etkileyebileceğinden, hisselerde spekülatif hareketler nedeniyle hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketlerinden yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır."