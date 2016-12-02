MediaTek 10 çekirdekli üst sınıf Helio X23 ve X27 yonga setlerini tanıttı

Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisini tanıtan duyurusunun ardından MediaTek, iki yeni üst sınıf yongaseti olan Helio X23 ve X27'yi duyurdu. Her ikisi de MediaTek Helio X20 ailesine yükseltmeler ve Android akıllı telefonlar için kullanılabilecek yeni özellikler getiriyor. Şu anda Android telefon üreticilerinin seçebileceği dört adet MediaTek Helio X20 serisi yonga seti mevcut: X20, X23, X25 ve X27.

MediaTek, Snapdragon 835 hakkında çok fazla ayrıntı sunmayan Qualcomm ve Samsung'un aksine, yeni yongasetlerinin Tri-Cluster 10 çekirdek mimarisini (2xARM Cortex-A72 + 4xARM Cortex-A53 + 4xARM Cortex-A53) ve MediaTek CorePilot 3.0 teknolojisini gözler önüne serdi.

Helio X27, 2.6GHz hızında ARM Cortex-A72 çekirdekleri ve 875MHz ile çalışan ARM Mali grafik işleme birimi ile X25 yonga setini bir ileri seviyeye taşımayı başarmış. Yeni yonga setinin toplam işlem gücünün %20 daha fazla olmasının web gezintisi ve uygulama başlatma hızlarında önemli artışlar sunması bekleniyor.

Ayrıca Bkz.

"Nokia markalı Android telefonların 2017'de satışa sunulacağı resmen onaylandı"

Daha da önemlisi, hem Helio X23 hem de X27 yonga setleri artık ileri teknoloji akıllı telefonlar için standart haline gelen çift kamera fotoğrafçılığını destekliyor. Yükseltilmiş MediaTek Imagiq görüntü sinyal işleme çözümü sayesinde her iki Helio yongaseti artık çift kameralı kurulumlara sahip telefonlarda da kullanılabilecek.

Yeni Helio yonga setlerinde, ekranın güç tüketiminde %25'e varan oranda azalma sağlamak için ekran içeriğine ve ortam ışığına dayalı akıllı görüntü parametrelerini değiştirebilen MiraVision EnergySmart Screen güç tasarrufu teknolojisi yer alıyor. Ayrıca, Helio X23 ve X27'de bulunan Envelope Tracking Module, güç amplifikatöründen alınan sinyal gücüne dayalı olarak çıkış gerilimini dinamik olarak ayarladığından daha fazla güç verimliliği sunuyor.

MediaTek Helio X23 ve X27 ticari olarak çok yakında satışa sunulacak ve bu yonga setlerine sahip ilk akıllı telefonlar 2017 yılında piyasada olacak.

http://www.androidheadlines.com/2016/11/mediatek-unveils-high-end-helio-x23-helio-x27-processors.html