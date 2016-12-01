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Nokia markalı Android telefonların 2017'de satışa sunulacağı resmen onaylandı

Akıllı telefon ve tablet pazarına geri dönme planları yapan Nokia bugün HMD Global (HMD) ile bir lisans anlaşması imzaladı. Resmen doğrulanan Nokia markalı Android telefonlar 2017 başında gelecek.
2 yıl
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47
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android kullanan ilk Nokia markalı akıllı telefonların önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulması bekleniyor. Nokia, Mayıs ayında tablet ve akıllı telefon pazarına geri dönme planlarını açıkladıktan sonra, bugün HMD Global (HMD) ile bir lisans anlaşması imzalandı. Bu nedenle artık konu hakkında daha fazla detaylı bilgiye sahibiz. Finlandiya'da bulunan HMD Global, en az 10 yıl sürecek marka lisans anlaşması kapsamında Nokia telefonlarının yeni yuvası olacak.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia X Performance da Android Nougat güncellemesi almaya başladı"
Microsoft, şirketin telefon hizmetini satın aldıktan sonra Nokia markasını sonlandırarak akıllı telefonlar için Lumia furyasını başlatmıştı. Şimdi ise Nokia web sitesinde akıllı telefonların ve tabletlerin geri geldiğini gösteren yeni bir telefon bölümü açılmış durumda. Android destekli ilk Nokia markalı akıllı telefonlar 2017 yılının ilk yarısında satışa sunulacak.
Nokia, Microsoft'un satın almasından hemen önce Android tabanlı cihaz girişiminde bulunmuş, anlaşmanın ardından piyasaya sürülen şirketin ilk Android cihazı iPad mini klonu Nokia N1 olmuştu. Android destekli bir Nokia akıllı telefonunun Apple, Google, Samsung ve piyasadaki diğer birçok Android telefon ile gerçek anlamda rekabet edip edemeyeceğini görebilmemiz için önümüzdeki yılın başını beklememiz gerekecek.

http://www.theverge.com/2016/12/1/13804844/nokia-android-smartphone-2017 Yorum Yaz
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AndaCakan 2 yıl en beğenilen
Windows phone'a android arayüzünü tükürükle yapıştırmışlar
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coolman7 2 yıl istemsizhareket
CEO larının bir halttan anlamadığı belli zaten. Anlasaydı bu hataları yapmazdı. Cep telefonu piyasasında bir numara olan şirketi ne hale getirdiler. Neymiş efendim kontrolumuzda olmayan işletim sistemini telefonlarında kullanmazmış Nokia. E ne oldu Windows mobile çok mu kontrolündaydi da android yerine Windows phone seçtiler? Buna derler yanlış ata oynamak. Yıllar sonra tükürdüklerini yalayıp Android e döndüler.
Halbuki zamanında vizyoner bir CEO olsaydı başlarında adam gibi bir işletim sistemi çıkarıp (symbian i terk edip örneğin Me-go yu geliştirselerdi) Android i bile geçebilirlerdi. Ellerinde ciddi bir sadık kullanıcı kitlesi vardı. Ama değerlendiremediler.
Şimdi geçti Borun pazarı, bu saatten sonra sıfırdan başlayacaklar pazar payını artırmak için.
CEO larının bir halttan anlamadığı belli zaten. Anlasaydı bu hataları yapmazdı. Cep telefonu piyasasında bir numara olan şirketi ne hale getirdiler. Neymiş efen...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 10 ay
nokia 6 kullanıyorum 7 veya 8 almak için de sabırsızlanıyorum kalite yine konuşmuş nokia da hızlı kaliteli tasarım çabuk ısınıyor ama onu da çözeceklerine inanıyorum
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evandevan 2 yıl
nokia yı ben 5 yıl kullandım telefon bozulmasa ben daha da kullanıcaktım ama kısmet olmadı.
yeni modelleri sabırsızlık la bekkliyorum
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rainmanstern 2 yıl
Rekabetten zarar gelmez, umalım da beklentiler boşa çıkmasın..
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eyozgurluk 2 yıl
3 ay önce lumia 525 aldım 150 tl ye sıfır gibi. Hala kullanıyorum ve harika bir telefon. Arkadaşta Iphone SE var. Ses kalitesi lumia 525 ile aynı. Abartısız aynı yani. Samsungun bazı çöp mıdelleri gibi kasma yapmıyor. Daha ne olsun.
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hareketliperde 2 yıl
bu nokia eskiden ayni telefonun rengini degisip yeni diye yillarca satmadimi? bir gram yenilik yapmadan ayni telefonlari satti durdu. simdi ne bekliyorsunuz bilmem. general mobile gibi uzak doguda tasarlanmis bir tele isim basilcak bu kadar.
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DH Misafiri 2 yıl
nokia eski kalitesini yakalarsa androit sisteminde basarili olurlar yazilanlara bakilirsa bu isi finland yilar saglam tutuyorlar ..eski nokialar superdi ..bir zamanlar ..
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Tahoe_930 2 yıl
Nokia çizgisini bozup piyasadaki telefonlara benzemeye çalışmazsa sırf tasarımı ve ismiyle bile satış yapar..Kamerası zaten piyasanın en iyisi olacaktır..Umarım N9 tarzı küçük bir atom karınca da sürer piyasaya..Doğru düzgün küçük boyutlu telefon yok piyasada..Eğer yaparsa ilk alanlardan olabilirim..
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Sanki Bana Pele 2 yıl
Lumia serisi ilk çıktığında alanlardandim. 620 kullandım 1 sene kadar. Şimdi çıksın G3'ten sonra bakarım. O 930'un tasarımına hastayım.
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IznickX 2 yıl
Nokia kim ne derse desin heycanlandiriyor. Umarim beklenileni karsilar.
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Espa 2 yıl
Pil ve kamerası iyi seviyede olursa düşünebilirim.
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