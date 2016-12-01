Nokia markalı Android telefonların 2017'de satışa sunulacağı resmen onaylandı

Android kullanan ilk Nokia markalı akıllı telefonların önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulması bekleniyor. Nokia, Mayıs ayında tablet ve akıllı telefon pazarına geri dönme planlarını açıkladıktan sonra, bugün HMD Global (HMD) ile bir lisans anlaşması imzalandı. Bu nedenle artık konu hakkında daha fazla detaylı bilgiye sahibiz. Finlandiya'da bulunan HMD Global, en az 10 yıl sürecek marka lisans anlaşması kapsamında Nokia telefonlarının yeni yuvası olacak.

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Lumia furyasını başlatmıştı. Şimdi ise Nokia web sitesinde akıllı telefonların ve tabletlerin geri geldiğini gösteren yeni bir telefon bölümü açılmış durumda. Android destekli ilk Nokia markalı akıllı telefonlar 2017 yılının ilk yarısında satışa sunulacak. Microsoft, şirketin telefon hizmetini satın aldıktan sonra Nokia markasını sonlandırarak akıllı telefonlar içinfuryasını başlatmıştı. Şimdi ise Nokia web sitesinde akıllı telefonların ve tabletlerin geri geldiğini gösteren yeni biraçılmış durumda. Android destekli ilk Nokia markalı akıllı telefonlarsatışa sunulacak.

Nokia, Microsoft'un satın almasından hemen önce Android tabanlı cihaz girişiminde bulunmuş, anlaşmanın ardından piyasaya sürülen şirketin ilk Android cihazı iPad mini klonu Nokia N1 olmuştu. Android destekli bir Nokia akıllı telefonunun Apple, Google, Samsung ve piyasadaki diğer birçok Android telefon ile gerçek anlamda rekabet edip edemeyeceğini görebilmemiz için önümüzdeki yılın başını beklememiz gerekecek.

http://www.theverge.com/2016/12/1/13804844/nokia-android-smartphone-2017