MediaTek, 4 çekirdekli MT6290 yongada sistemini tanıtmaya hazırlanıyor





Mobil işlemci tasarımı alanında faaliyet gösteren Tayvanlı MediaTek, özellikle Çinli ucuz tabletlerin patlama yapmasıyla hızlı yükselen firmalardan birisi oldu. ARM'ın Cortex-A7 çekirdeğini temel alarak çekirdek sayısı bakımından fazla ancak performans bakımından nispeten düşük işlemciler üreten MediaTek, alt seviye tablet pazarında zirveye oynar hale geldi.





Son olarak 4 çekirdekli MT6589 ve 6589T yongada sistemlerini pazara sunan firma, MT6290 adında yeni bir yongaseti daha tanıtmak üzere.





MT6290 yongaseti 4 çekirdeğe sahipken, MT6589 ile benzer performans seviyelerine ulaşacak. Farkı ise daha fazla hücresel ağ desteği sunması olacak. Asya ülkelerine yönelik TD-SCDMA ve TD-LTE, Avrupa'ya yönelik 4G LTE, WCDMA, GSM ve EDGE ağlarına destek sunan yongaseti böylece daha fazla ülkede piyasaya girme şansı elde edecek. MT6290 yongasetinin Aralık 2013'te satışa sunulması bekleniyor.





Alt seviye tablet pazarına yönelik ürünleri nedeniyle Qualcomm ve Samsung gibi rakipleri ile ciddi bir rekabete giremeyen MediaTek, gelecek yıl bu gidişatı değiştirecek adımlar atabilir. Firmanın üzerinde çalıştığı belirtilen 8 çekirdekli big.LITTLE tasarımındaki yongaseti ile başlayan süreçte amiral gemi modellerinde de MediaTek işlemcilerini görmek mümkün olabilecek.

http://androidheadlines.com/2013/06/mediatek-to-unveil-mt6290-processor-quad-core-with-4g-lte-support.html