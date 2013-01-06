MediaTek 4 çekirdekli işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon Alcatel One Touch Scribe HD oldu





NVIDIA, Samsung, Qualcomm, Apple gibi devler üst seviye pazarlar için mobil işlemci çalışmalarına hız verirken, Allwinner, MediaTek gibi firmalar ise giriş ve orta seviye pazarlar için işlemciler tasarlıyor.





Tayvanlı MediaTek, kısa süre önce 4 çekirdekli işlemcisi MT6589'u tanıtmıştı. ARM Cortex-A7 mimarisini temel alan işlemci, Cortex-A8 mimarisinden daha yüksek performans sergilerken, Cortex-A9 mimarisinin ise biraz gerisinde kalıyor. Cortex-A15 tasarımını temel almasına rağmen, ağırlık performansa değil güç tasarrufuna veriliyor. 28nm fabrikasyon süreci ile üretilen MT6589 işlemcisi, PowerVR SGX544 grafik birimini de beraberinde sunuyor. Saat hızı ise 1-1.2GHz arasında.





Yılın ilk çeyreğinde yaygın kullanıma geçecek olan işlemciyi kullanarak ilk telefon da Alcatel firmasından geldi. Firma CES 2013 fuarında MT6589 işlemcili One Touch Scribe HD modelini lanse edecek. Fransız kaynaklı olmasına rağmen Çinli TLC firmasına satılan Alcatel, Çin ve Asya pazarına yönelik olarak üretim yapıyor.





One Touch Scribe HD modelinde bilgilere göre Full HD 4.3 veya 4.5 inçlik bir ekran, 13MP çözünürlükte kamera, stereo 3D desteği, Miracast kablosuz görüntü aktarım teknolojisi, 1080p video kaydı, aktif olarak çift SIM kullanabilme imkanı ve Android Jelly Bean işletim sistemi şeklinde özellikler yer alacak.





Modelin fiyatı bilinmese de 300$ civarında olacağı tahmin ediliyor.





MediaTek, yüksek performans yerine daha az enerji tüketen ancak 4 çekirdek tanımından dolayı da tüketici cephesinde ilgi çekecek tasarımlara imza atıyor. Ancak firmanın patent ihlali ihtimalinden dolayı sadece Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelere sevkiyat yaptığı iddia edilse de bunu kanıtlar nitelikte bir bilgi yok. Bu bakımdan One Touch Scribe HD modelinin de çok fazla yaygınlaşması beklenmiyor.

http://www.androidauthority.com/alcatel-one-touch-scribe-hd-mediatek-144346/