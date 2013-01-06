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MediaTek 4 çekirdekli işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon Alcatel One Touch Scribe HD oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA, Samsung, Qualcomm, Apple gibi devler üst seviye pazarlar için mobil işlemci çalışmalarına hız verirken, Allwinner, MediaTek gibi firmalar ise giriş ve orta seviye pazarlar için işlemciler tasarlıyor.

Tayvanlı MediaTek, kısa süre önce 4 çekirdekli işlemcisi MT6589'u tanıtmıştı. ARM Cortex-A7 mimarisini temel alan işlemci, Cortex-A8 mimarisinden daha yüksek performans sergilerken, Cortex-A9 mimarisinin ise biraz gerisinde kalıyor. Cortex-A15 tasarımını temel almasına rağmen, ağırlık performansa değil güç tasarrufuna veriliyor. 28nm fabrikasyon süreci ile üretilen MT6589 işlemcisi, PowerVR SGX544 grafik birimini de beraberinde sunuyor. Saat hızı ise 1-1.2GHz arasında.

Yılın ilk çeyreğinde yaygın kullanıma geçecek olan işlemciyi kullanarak ilk telefon da Alcatel firmasından geldi. Firma CES 2013 fuarında MT6589 işlemcili One Touch Scribe HD modelini lanse edecek. Fransız kaynaklı olmasına rağmen Çinli TLC firmasına satılan Alcatel, Çin ve Asya pazarına yönelik olarak üretim yapıyor.

One Touch Scribe HD modelinde bilgilere göre Full HD 4.3 veya 4.5 inçlik bir ekran, 13MP çözünürlükte kamera, stereo 3D desteği, Miracast kablosuz görüntü aktarım teknolojisi, 1080p video kaydı, aktif olarak çift SIM kullanabilme imkanı ve Android Jelly Bean işletim sistemi şeklinde özellikler yer alacak.

Modelin fiyatı bilinmese de 300$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

MediaTek, yüksek performans yerine daha az enerji tüketen ancak 4 çekirdek tanımından dolayı da tüketici cephesinde ilgi çekecek tasarımlara imza atıyor. Ancak firmanın patent ihlali ihtimalinden dolayı sadece Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelere sevkiyat yaptığı iddia edilse de bunu kanıtlar nitelikte bir bilgi yok. Bu bakımdan One Touch Scribe HD modelinin de çok fazla yaygınlaşması beklenmiyor.

http://www.androidauthority.com/alcatel-one-touch-scribe-hd-mediatek-144346/ Yorum Yaz
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huseyinss 6 yıl
Kağıt üstünde hiç de orta seviye bir cihaza benzemiyor aslında.
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LightningRaven 6 yıl
Önüne gelen firma telefon çıkartıyor..
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Kamerada mp i yüksek tutmuşlar ama lens in kalitesi merak konusu
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mattocan 6 yıl
Markanın menşei hakkında açıklama yapalım. Marka çinli, fransa ile artık bir bağlantısı yok. Alcatel cep telefonu birimini çinli TCL firmasına sattı.
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koppa 6 yıl
Alcatel cihazı ces 2013 de stand'a koymuş. Eğer 250-300 dolar seviyelerinde olursa yıkarlar oraları!

alcatelonetouch.com/...

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handsame_ 6 yıl
4 çekirdekliler artık orta seviye olmuş :)
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sertacarslan 6 yıl
mtk 6589 ile ilk çıkacak telefon Alcatel mi olacaktır bilmem ama bu işlemci ile çıkacağı söylentileri çıkan beşinci marka falan Alcatel. İlk olarak Lenovo ile adı anıldı mtk 6589 işlemcisinin, bundan 3 ay önce, hatta antutu skorları paylaşıldı 12k seviyesinde. Şu an Aliexpress'de ön satışta bulunan 6589 işlemcili 3-4 marka var...
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damn2u 6 yıl
Alcatel en azından Türkiye pazarında olan bir firma olduğu için ülkemize gelme ihtimali var bu ürünün o yüzden üzerine hayaller kurulabilir.


750-800TL civarında olsa çok kişinin tercihi olur.
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eresist 6 yıl
Alcatel One Touch 995 kullanan biri olarak söylüyorum. Malzeme kalitesi fena değil. Alınabilir ama bizim memlekette markayı tanıyan bilen pek insan olmadığı için satışları çopk hızlı olmuyor. bu arada marka fransız ama Çin'li TCL firması ile ortak üretiyor bu telefonları.
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HcB8GSxI 6 yıl
Apple gibi devler üst seviye pazarlar için mobil işlemci çalışmalarına hız verirken, Allwinner, MediaTek gibi firmalar ise giriş ve orta seviye pazarlar için işlemciler tasarlıyor??!!
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perikentli 6 yıl
4 çekirdekli telefon insan düşünüyor biraz nereye gidiyor bu teknoloji :)
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stalker(1979) 6 yıl
4.3 inc full hd ekran nasıl olacak anlamadım. Alcatel'i fransız zannediyordum. Böyle olduğu daha iyi (Fransızlardan hiç bir şey almam) Telefon çıktığında özellikler netleşir. Doğru ise üst orta segmentte iyi bir alternatif olabilir.
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