MediaTek, 64 bit işlemcilerin geliştirme çalışmalarına başlamak üzere





Apple'ın dünyanın ilk 64 bit işlemci taşıyan akıllı telefonu sloganıyla iPhone 5S'i lanse etmesi sonrasında Samsung'un da gelecek yıl için 64 bit işlemcili Galaxy modelleri üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti.





Mobil işlemci sektöründe diğer bir iddialı isim olan MedaTek de 64 bit işlemci trendine katılıyor. Firma yaptığı açıklamada Cortex-A50 serisi ve Mali grafik birimleri için ARM ile lisans görüşmeleri yaptığını duyurdu.





Apple komut seti seviyesinde lisansa sahip olduğu için 64 bit desteği sunan ARMv8 mimarisini temel alarak özelleştirilmiş çekirdekler tasarlıyor. MediaTek ve Samsung ise çekirdek seviyesinde lisanslama yaptığı için ARM'ın Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdekleri üzerinde çalışıyor.





Atlas kod adlı A57 serinin amiral gemisi ve Cortex-A15'in 64-bit destekli bir takım yapısal güçlendirmeleri bünyesinde barındıran halefi olarak karşımıza çıkacak. Apollo kod adlı Cortex-A53, Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşacak ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarruflu çalışacak.





MediaTek'in ayrı ayrı bu çekirdekleri taşıyan yongasetleri yanında big.LITTLE formunda her ikisini birarada kullanan yongasetleri tasarlayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu yongasetlerinde Mali serisi yeni nesil grafik birimleri yer alacak. Ancak MediaTek'in çözümleri en erken gelecek yıl ortalarına doğru karşımıza çıkacak.

http://www.gizmochina.com/2013/10/09/the-next-generation-mediatek-working-for-arm-cortex-a50-series/