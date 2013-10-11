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MediaTek, 64 bit işlemcilerin geliştirme çalışmalarına başlamak üzere

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek, 64 bit işlemcilerin geliştirme çalışmalarına başlamak üzere

Apple'ın dünyanın ilk 64 bit işlemci taşıyan akıllı telefonu sloganıyla iPhone 5S'i lanse etmesi sonrasında Samsung'un da gelecek yıl için 64 bit işlemcili Galaxy modelleri üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. 

Mobil işlemci sektöründe diğer bir iddialı isim olan MedaTek de 64 bit işlemci trendine katılıyor. Firma yaptığı açıklamada Cortex-A50 serisi ve Mali grafik birimleri için ARM ile lisans görüşmeleri yaptığını duyurdu.

Apple komut seti seviyesinde lisansa sahip olduğu için 64 bit desteği sunan ARMv8 mimarisini temel alarak özelleştirilmiş çekirdekler tasarlıyor. MediaTek ve Samsung ise çekirdek seviyesinde lisanslama yaptığı için ARM'ın Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdekleri üzerinde çalışıyor.

Atlas kod adlı A57 serinin amiral gemisi ve Cortex-A15'in 64-bit destekli bir takım yapısal güçlendirmeleri bünyesinde barındıran halefi olarak karşımıza çıkacak. Apollo kod adlı Cortex-A53, Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşacak ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarruflu çalışacak.

MediaTek'in ayrı ayrı bu çekirdekleri taşıyan yongasetleri yanında big.LITTLE formunda her ikisini birarada kullanan yongasetleri tasarlayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu yongasetlerinde Mali serisi yeni nesil grafik birimleri yer alacak. Ancak MediaTek'in çözümleri en erken gelecek yıl ortalarına doğru karşımıza çıkacak.  

http://www.gizmochina.com/2013/10/09/the-next-generation-mediatek-working-for-arm-cortex-a50-series/ Yorum Yaz
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kımyasal 5 yıl en beğenilen
MediaTek bu atılganlığı sayesinde,üreticilerin qualcomdan sonra ikinci bir seçenek olarak MediaTek seçmesine sebep olabilir.
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Want to 5 yıl
allking
Samsung işlemci üretiyor ancak işlemci üzerine damga basmak dışında yaptığı başka birşey yok. Arm dan hazır kalıp alıp üretip satıyor. Apple farkını burda ortaya koyuyor. Çift çekirdekli işlemci ile 8 çekirdekli işlemcileri geçmesinin sebebi de bu. (4+4 demesin kimse sonuçta bu işlemcinin pazarlaması 8 diyerek yapılıyor.)

Apple İşlemcilerinide Samsung Üretiyor ;)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mediatek'in bu hızlı büyümesiyle yeni f/p telefonları görcez ürettikleri ürünlerde %100 kar yapan apple Qualcoom samsung gibi firmalara ders olcak
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forumlarabak 5 yıl
MediaTek Cortex-A53
2GB Ram
1080p 5.2" ekran bir discovery bekliyorum.
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interwap 5 yıl
General Mobile Discovery 3 bu işlemciyi kullanır. Discovery 2 ise 8 çekirdekli bir MediaTEK olur. Tabi GM saçmalamazsa.
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allking 5 yıl
Samsung işlemci üretiyor ancak işlemci üzerine damga basmak dışında yaptığı başka birşey yok. Arm dan hazır kalıp alıp üretip satıyor. Apple farkını burda ortaya koyuyor. Çift çekirdekli işlemci ile 8 çekirdekli işlemcileri geçmesinin sebebi de bu. (4+4 demesin kimse sonuçta bu işlemcinin pazarlaması 8 diyerek yapılıyor.)
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VlknFX 5 yıl
apple'ın yaptığı butterfly effect :) daha dün gibi 64 bit tanıtınca apple'a söylenmedik söz kalmamıştı. Reklam stratejisi, son kullanıcı birşey fark etmez, gereksiz, ve en nefret ettiğim yorum olan çöp gibi bir sürü ıvır zıvır. APPLE bundan heyecanla bekleniyor çünkü kitleleri nasıl peşinden sürükleyeceğini iyi biliyor...
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kımyasal 5 yıl en beğenilen
MediaTek bu atılganlığı sayesinde,üreticilerin qualcomdan sonra ikinci bir seçenek olarak MediaTek seçmesine sebep olabilir.
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