MediaTek, 64-bit yelpazesini genişletiyor

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Mobil pazarda özellikle ucuz mobil cihazlara yönelik olarak tasarladığı yongasetleri sayesinde Qualcomm'un ardından pazarın iki numaralı oyuncusu haline gelen MediaTek, 64-bit ekosistemindeki ürün gamını genişletiyor.
32-bit evreninde yongasetlerinin neredeyse tamamında Cortex-A7 çekirdeğini kullanan ve bu çekirdek ile özdeşleştirdiğimiz MediaTek, 64-bit evreninde de Cortex-A53 çekirdeğine sıkı sıkıya yapışacak gibi görünüyor.
İnternete sızan yol haritasına göre firmanın yıl sonu itibariyle iki 64-bitlik yongaseti bizi bekliyor olacak. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6752 yongaseti Full HD ekran, Full HD video kaydı, 16MP çözünürlükte kamera ve 3G/4G ağlarına destek sunarken ana akım akıllı telefonları hedefleyecek. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6732 ise HD ekran, Full HD video, 13MP çözünürlükte kamera, 3G/4G ağ desteği ile giriş seviyesi telefonları hedefliyor.
Gelecek yıl başlarında firmanın yeni amiral gemisi MT6795'i piyasaya sürecek. 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini biraraya getireceği tahmin edilen yongaseti 2.2GHz saat hızlarına kadar çıkacak ve 2K ekranlar ile 4K video kaydı/oynatımına destek sunacak. Yongasetinin Exynos 5433 ve Snapdragon 810 gibi rakipleri ile boy ölçüşmesi bekleniyor.
Firma gelecek yıl bahar aylarında ise orta ve giriş seviyesine yönelik hamle yapacak. MT6753 yongaseti 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ile Full HD ekran ve Full HD video kaydına destek sunacak. Giriş seviyesine yönelik ise 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6735 ve hızı düşürülen MT6735M yongasetleri kendisini gösterecek.
Önümüzdeki dönemde MediaTek toplamda 6 yongaseti ile 64-bit evrenindeki varlığını artırmaya çalışacak. Qualcomm'un aynı dönemlerde toplamda 5 adet 64-bitlik yongaseti sahibi olması bekleniyor. Elbette işin diğer önemli kısmı Android 5.0 sürümünün bu yongasetlerinde kullanılıp kullanılmayacağı şimdilik bilinmiyor.
Kaynak:http://www.cnbeta.com/articles/340283.htm
http://www.cnbeta.com/articles/340283.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kaynak: mediatek.com/...
Biz 64-bit degil kernel kodu istiyoruz.
Evet ya. Öyle de bir saçmalık var. Adamlar işlemciyi iyi yapıyorlar.
Fiyatına göre performansı ve güç tüketimi gayet iyi oluyor.
Fakat kernel kodlarını vermiyorlar.
Hattâ Google bile bunlara özel sürüm mü yapacaktı neydi. Tam hatırlayamadım.
Ama şu kod olayını halletseler, bazı büyük üreticiler de MediaTek işlemcili cihazlarını
ortaya sürecekler. Ama kodları alamadıkları için ya çok az üretiyorlar ya da üretmiyorlar...