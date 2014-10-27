MediaTek, 64-bit yelpazesini genişletiyor





Mobil pazarda özellikle ucuz mobil cihazlara yönelik olarak tasarladığı yongasetleri sayesinde Qualcomm'un ardından pazarın iki numaralı oyuncusu haline gelen MediaTek, 64-bit ekosistemindeki ürün gamını genişletiyor.





32-bit evreninde yongasetlerinin neredeyse tamamında Cortex-A7 çekirdeğini kullanan ve bu çekirdek ile özdeşleştirdiğimiz MediaTek, 64-bit evreninde de Cortex-A53 çekirdeğine sıkı sıkıya yapışacak gibi görünüyor.





İnternete sızan yol haritasına göre firmanın yıl sonu itibariyle iki 64-bitlik yongaseti bizi bekliyor olacak. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6752 yongaseti Full HD ekran, Full HD video kaydı, 16MP çözünürlükte kamera ve 3G/4G ağlarına destek sunarken ana akım akıllı telefonları hedefleyecek. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6732 ise HD ekran, Full HD video, 13MP çözünürlükte kamera, 3G/4G ağ desteği ile giriş seviyesi telefonları hedefliyor.





Gelecek yıl başlarında firmanın yeni amiral gemisi MT6795'i piyasaya sürecek. 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini biraraya getireceği tahmin edilen yongaseti 2.2GHz saat hızlarına kadar çıkacak ve 2K ekranlar ile 4K video kaydı/oynatımına destek sunacak. Yongasetinin Exynos 5433 ve Snapdragon 810 gibi rakipleri ile boy ölçüşmesi bekleniyor.





Firma gelecek yıl bahar aylarında ise orta ve giriş seviyesine yönelik hamle yapacak. MT6753 yongaseti 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ile Full HD ekran ve Full HD video kaydına destek sunacak. Giriş seviyesine yönelik ise 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6735 ve hızı düşürülen MT6735M yongasetleri kendisini gösterecek.





Önümüzdeki dönemde MediaTek toplamda 6 yongaseti ile 64-bit evrenindeki varlığını artırmaya çalışacak. Qualcomm'un aynı dönemlerde toplamda 5 adet 64-bitlik yongaseti sahibi olması bekleniyor. Elbette işin diğer önemli kısmı Android 5.0 sürümünün bu yongasetlerinde kullanılıp kullanılmayacağı şimdilik bilinmiyor.

http://www.cnbeta.com/articles/340283.htm