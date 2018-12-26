MediaTek Helio P35 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi yeni telefonu Mi Play’i tanıttı. Uygun fiyata sunduğu özellikleri ile dikkat çeken modeli farklı kılan bir detay da bulunuyordu. Bu detay MediaTek tarafından geliştirilen Helio P35 yonga setini kullanan ilk cihaz olması. Bugün Mi Play ile ortaya çıkan AnTuTu testinde ise Helio P35’in performansı belli oldu.

Orta segment için yeni çözüm

Yapılan testler sonucunda 86352 puan almayı başaran yonga setinin, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 625’e kıyasla daha iyi bir performans sergilediği görünüyor. Ancak güncel orta seviye işlemcilerden Snapdragon 636’nın gerisinde kalıyor. TSMC tarafından 12 nm üretim süreciyle hazırlanan Helio P35, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği içeriyor ve 2.3GHz hızında. Imagination firmasının PowerVR GE8320 grafik işlemcisinin de bulunduğu yonga seti Full HD+ ve 20:9 oranlı ekranları destekleyebiliyor. Ayrıca LPDDR3 / LPDDR4x RAM ve eMMC 5.1 depolama standardı MediaTek tarafından belirtilen diğer noktalar. Son olarak elektronik resim sabitleme, yüz tanımayla kilit açma, Bluetooth 5.0 ve VoLTE gibi çözümlerin de sunulduğu söylenmiş.

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Şu an için sadece Xiaomi Mi Play üzerinde bulunan yeni işlemcinin zamanla başka üreticiler tarafından da kullanması bekleniyor. 160 dolar fiyat etiketiyle sunulan Mi Play’i uygun fiyatlı kılan bu işlemci olmuş. Diğer üreticilerden gelecek Helio P35 işlemcili modellerin de aynı şekilde uygun fiyat sunması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/25/mediatek-helio-p35-benchmark-score/