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MediaTek Helio P35 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı

İlk defa Xiaomi Mi Play üzerinde görünen Helio P35 işlemcisinin AnTuTu skoru belli oldu. Yapılan performans testinden 86352 puan almayı başaran yonga seti, Snapdragon 625’in rakibi olacak.
4 ay
7,8b
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2
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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MediaTek Helio P35 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı
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Geçtiğimiz günlerde Xiaomi yeni telefonu Mi Play’i tanıttı. Uygun fiyata sunduğu özellikleri ile dikkat çeken modeli farklı kılan bir detay da bulunuyordu. Bu detay MediaTek tarafından geliştirilen Helio P35 yonga setini kullanan ilk cihaz olması. Bugün Mi Play ile ortaya çıkan AnTuTu testinde ise Helio P35’in performansı belli oldu.

Orta segment için yeni çözüm

Yapılan testler sonucunda 86352 puan almayı başaran yonga setinin, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 625’e kıyasla daha iyi bir performans sergilediği görünüyor. Ancak güncel orta seviye işlemcilerden Snapdragon 636’nın gerisinde kalıyor. TSMC tarafından 12 nm üretim süreciyle hazırlanan Helio P35, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği içeriyor ve 2.3GHz hızında. Imagination firmasının PowerVR GE8320 grafik işlemcisinin de bulunduğu yonga seti Full HD+ ve 20:9 oranlı ekranları destekleyebiliyor. Ayrıca LPDDR3 / LPDDR4x RAM ve eMMC 5.1 depolama standardı MediaTek tarafından belirtilen diğer noktalar. Son olarak elektronik resim sabitleme, yüz tanımayla kilit açma, Bluetooth 5.0 ve VoLTE gibi çözümlerin de sunulduğu söylenmiş.

MediaTek Helio P35 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı
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Ayrıca Bkz. "Türk Telekom mobil internet paylaşımından ücret almayacak"

Şu an için sadece Xiaomi Mi Play üzerinde bulunan yeni işlemcinin zamanla başka üreticiler tarafından da kullanması bekleniyor. 160 dolar fiyat etiketiyle sunulan Mi Play’i uygun fiyatlı kılan bu işlemci olmuş. Diğer üreticilerden gelecek Helio P35 işlemcili modellerin de aynı şekilde uygun fiyat sunması bekleniyor.


https://www.gizmochina.com/2018/12/25/mediatek-helio-p35-benchmark-score/ Yorum Yaz
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Bloodin 4 ay
Bu kadar berbat olacağinı düsünmüyordum, en azından SD 636 (116.000 puan) düzeyinde olur diyordum, o zaman bundaki "Play" takısı oyundan değil, diğerlerindeki "Lite" takısının karşılığı olarak filan kullanılıyor. Ya da "oyun" derken amacı bildiğimiz dijital oyunlar değil de, aylık 10 gb bedava veri ile internette bol bol eğlenmek şeklinde kullanılmış... Nereden bakarsanız bakın, aylık 10 gb ülkemizde geçerli olmayacağı için elle tutulur bir yönü kalmıyor, Redmi Note 5 ile aynı fiyatta sonuçta bu cihaz fakat her yönden Note 5'ten geride...
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Bay Robot 4 ay
Bizim ülkemize göre tasarlanmadığı için çok fazla sorunla karşılaşıyor buradaki kullanıcılar. Şebeke sorunu telefonun kendi kendine kapanması ve saire...
Mediatek bizim ülkemizde kullanılmaz.
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