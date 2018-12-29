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MediaTek Helio P90 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı

MediaTek tarafından orta-üst segmente yönelik olarak geliştirilen Helio P90 modeli geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Bugün ise gizemli bir cihaz ile yapılan AnTuTu testi ortaya çıktı.
4 ay
5,8b
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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MediaTek Helio P90 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı
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MediaTek’in geliştirilmiş yapay zeka özellikleri ile geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Helio P90 modeli orta-üst sınıfa yeni bir çözüm olarak sunulmuştu. OPPO R19 üzerinde kullanılması beklenen yeni işlemci için hala resmi model duyurusu gelmedi. Ancak gizemli bir cihaza ait AnTuTu skoru görüldü.

Snapdragon 710 karşısına çıkıyor

Ortaya çıkan AnTuTu testinde 162,861 puan aldığı görülen Helio P90 işlemcili modelin Qualcomm tarafında önemli orta seviye işlemci Snapdragon 710’a oldukça yakın olduğu belli oldu. MediaTek tarafından altı çizilen yapay zeka özellikleri de düşünülünce orta-üst sınıf için önemli bir model olacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca teste konu olan cihazın 6 GB RAM, Full HD+ ekran ve Android 9 işletim sistemi gibi özellikleri görünüyor.

MediaTek Helio P90 yonga setinin AnTuTu skoru ortaya çıktı
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12 nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan Helio P90, 2 adet 2.2 GHz Cortex A75 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex A55 çekirdeklerinde oluşuyor. PowerVR GM 9446 grafik biriminin de eşlik ettiği işlemci önceki serilerine kıyasla 4 kat daha iyi yapay zeka performansı sunduğunu belirtiyor. Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Volte, 48 MP tek kamera veya 24 MP +16 MP çift kamera, Full HD+ ekran çözümlerinin de destekleneceği söylenmiş.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Pocophone F2 modeli Geekbench üzerinde görüldü"

R19 modeli ile OPPO ve adı pek duyulmamış Blackview, Helio P90 kullanması beklenen ilk markalardan. Görseli ortaya çıkan testinde bu modellerden birine ait olduğu düşünülüyor.Yeni işlemcinin performansını daha iyi anlamak için Helio P90 içeren ilk modelin tanıtılmasını beklememiz gerekecek.


https://www.gizmochina.com/2018/12/27/mediatek-helio-p90-antutu-benchmarks-reveal-its-good-rival-for-snapdragon-710/ Yorum Yaz
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Zimmerit 4 ay
Şu kaynak kodlarini paylasmiyorlar muhabbetide baydi artik kici kirik gm6 bile catir catir surum guncellemesi aliyor hala kaynak kodundan bahsediyorsunuz.
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cleancoder 4 ay Zimmerit
Kaynak kod resmi güncellemeyle alakalı değil. Custom ROM'larla alakalı. Kod paylaşılmayınca custom romlar da geliştirilemiyor, tabi güncelleme sıkıntıları da yaratıyor o ayrı.
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intel7mix 4 ay
Kaynak kodlar paylaşılmazsa tutanamaz her zaman ki gibi.
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oguzhan diric 4 ay
Simdi mediatek cortex a 76 li mali g 76 li bi cipset cikarmasi cok mu zor yoksa cikarmak istemiyor mu? Kirin gibi mimariyi ozellestirmeden cikarsa olmuyor mu? Bilen arkadaslar aydinlata bilir mi acaba?
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Led Zeppelin 4 ay oguzhan diric
Kime satacak yazılım desteği sunmadığı amiral gemisi sınıfındaki işlemcileri ? Verdiği lisans parasını bile çıkaramaz.
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susesa 4 ay
Mediatekin yarıştan koptuğunu biliyorduk ama durum onu gösteriyor ki makas açılıyor....
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LeoJeLy 4 ay
Orta seviyenin biraz daha aşağılarında galiba.
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